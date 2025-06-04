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Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа


Neoflex представил в 2022 году рынку платформу NEOMSA, которая позволяет быстро и безопасно развернуть Kubernetes, построить вокруг него экосистему и автоматизировать DevOps-процессы. NEOMSA включена в Реестр российского ПО, соответствует требованиям 223-ФЗ и требованиям к безопасности для критической информационной инфраструктуры. Решение поддерживает любые дистрибутивы Linux, в том числе и российские, а также позволяет создать универсальную среду разработки в любом окружении, включая закрытые сети.  

Платформа NEOMSA APIM на базе Open Source-продукта WSO2 API Manager обеспечивает централизованное управление всеми API и ускоряет процесс их разработки, а также вывода в эксплуатацию. Использование решения позволяет сократить стоимость разработки до 50 %. Платформа обладает гибкими инструментами настройки, позволяющими подстраивать API под потребности бизнеса, снижая time-to-market вывода продуктов на рынок. NEOMSA APIM можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Neoflex и «Вебмониторэкс» представили комплексное решение для управления и защиты API 2
24.06.2024 Платформа NEOMSA APIM для управления жизненным циклом API включена в реестр российского ПО 2
16.04.2024 Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки 1
12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня 1
11.10.2023 Kubernetes-платформа Neomsa сертифицирована для работы в среде Astra Linux 2
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
28.06.2023 Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС» 2
22.06.2023 Neoflex представила решения для импортозамещения на «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
19.06.2023 Neoflex представит решения для импортозамещения на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
30.05.2023 Kubernetes и микросервисная архитектура: как лучше действовать заказчикам сегодня? Мнение 144 компаний, опрошенных CNews 1
26.01.2023 Neoflex и Timeweb Cloud объявили о начале стратегического партнерства 1
30.11.2022 Neoflex представил российский аналог OpenShift    1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 234 10
Ред Софт - Red Soft 801 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 2
Red Hat 1326 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
Корус Консалтинг ГК 1258 1
Ростелеком 9949 1
Microsoft Corporation 24864 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
Lenovo Group 2307 1
Flant - Флант 116 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
Dell EMC 5053 1
Cisco Systems 5157 1
Huawei 4027 1
8492 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Hitachi - Хитачи 1470 1
HPE Aruba Networks 88 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 282 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 548 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 134 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 50 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 661 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 321 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 55 1
Selectel - Селектел 407 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 276 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
Ингосстрах СПАО 435 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 1
Газпром ПАО 1369 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 1
Транснефть 312 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 205 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 143 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 121 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 82 1
Шереметьево Хэндлинг 44 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 80 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
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