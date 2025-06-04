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Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа
Neoflex представил в 2022 году рынку платформу NEOMSA, которая позволяет быстро и безопасно развернуть Kubernetes, построить вокруг него экосистему и автоматизировать DevOps-процессы. NEOMSA включена в Реестр российского ПО, соответствует требованиям 223-ФЗ и требованиям к безопасности для критической информационной инфраструктуры. Решение поддерживает любые дистрибутивы Linux, в том числе и российские, а также позволяет создать универсальную среду разработки в любом окружении, включая закрытые сети.
Платформа NEOMSA APIM на базе Open Source-продукта WSO2 API Manager обеспечивает централизованное управление всеми API и ускоряет процесс их разработки, а также вывода в эксплуатацию. Использование решения позволяет сократить стоимость разработки до 50 %. Платформа обладает гибкими инструментами настройки, позволяющими подстраивать API под потребности бизнеса, снижая time-to-market вывода продуктов на рынок. NEOMSA APIM можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке.
УПОМИНАНИЯ
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Нафиков Рамиль 7 6
|Маркова Светлана 39 3
|Шадаев Максут 1051 2
|Рустамов Рустам 444 2
|Ульянов Николай 123 1
|Воронин Павел 150 1
|Наумов Сергей 29 1
|Трепыхалин Виталий 11 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Натрусов Артем 291 1
|Сотин Денис 212 1
|Семенов Александр 159 1
|Леонов Алексей 86 1
|Гузовский Денис 75 1
|Чурсин Дмитрий 68 1
|Добровинский Александр 42 1
|Бурилов Андрей 113 1
|Климов Андрей 81 1
|Карпов Сергей 40 1
|Сивцев Илья 155 1
|Евдокимов Игорь 57 1
|Александров Александр 79 1
|Булгаков Кирилл 117 1
|Спирин Антон 78 1
|Стоянов Алексей 48 1
|Гаврилов Евгений 50 1
|Карпов Роман 70 1
|Ульянычев Матвей 43 1
|Тятюшев Максим 122 1
|Долгов Александр 40 1
|Сергеева Наталья 46 1
|Сазонов Максим 36 1
|Лукавенко Олег 42 1
|Гуренков Михаил 37 1
|фон Розен Александр 39 1
|Сельдемиров Александр 51 1
|Иванец Евгений 36 1
|Кирпинский Владислав 3 1
|Синьков Кирилл 50 1
|Чуднова Лина 2 1
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