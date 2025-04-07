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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V IAM Sber Platform V IDM



07.04.2025 Сбербанк полностью заменил IBM-решения для управления учетными записями и доступом в информационных системах банка на собственные 2
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
13.06.2023 СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum 1
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

 1
30.12.2022 Максим Тятюшев -

Максим Тятюшев, СберТех: Наш подход позволил клиентам быстро замещать решения ушедших вендоров

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Публикаций - 5, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 519 3
Ростелеком 9845 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Dell EMC 5039 1
Cisco Systems 5138 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Microsoft Corporation 24756 1
Huawei 3987 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 1
Lenovo Group 2300 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
8361 1
Ред Софт - Red Soft 760 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Газпром ПАО 1355 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 1
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
Транснефть 304 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 137 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 134 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Силовые машины 112 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 1
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 196 4
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 21 4
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Audit 2 2
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Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 717 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1399 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
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