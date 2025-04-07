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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
|Тятюшев Максим 104 3
|Ульянычев Матвей 36 2
|Рустамов Рустам 424 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1028 1
|Сотин Денис 205 1
|Семенов Александр 151 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 114 1
|Карпов Сергей 37 1
|Воронин Павел 141 1
|Сивцев Илья 143 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 72 1
|Булгаков Кирилл 108 1
|Спирин Антон 64 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 62 1
|Маркова Светлана 32 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|Лукавенко Олег 35 1
|Гуренков Михаил 30 1
|фон Розен Александр 32 1
|Сельдемиров Александр 44 1
|Иванец Евгений 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
|Европа Восточная 3107 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 921 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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