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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200965
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Долгов Александр

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Один из первых российских ИИ-стартапов Eora обновил структуру владения 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 2
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1

Публикаций - 45, упоминаний - 47

Долгов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1496 41
9656 40
Ред Софт - Red Soft 1255 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3138 40
Neoflex - Неофлекс 263 40
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 819 40
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 521 40
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 180 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 103 16
Biocad - Биокад 97 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 151 15
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 11
Microsoft Corporation 25832 6
Yandex - Яндекс 9310 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15987 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 3
ВТБ - ПГК Диджитал 7 2
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 20 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 309 2
SAP SE 5623 2
Cisco Systems 5377 2
Intel Corporation 12855 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 2
Telegram Group 2971 2
Red Hat 1380 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 233 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 2
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
Hoff Tech - Хофф Тех 47 1
Зареченский кластер интеграции технологий 1 1
Accentis - Акцентис 5 1
Platformeco - Платформеко 4 1
Paygine - Пэй Энджин 19 1
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 1
Ростелеком 11008 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 40
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 40
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 635 40
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Силовые машины 166 40
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 39
Шереметьево Хэндлинг 51 29
Агроэко ГК 45 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 364 18
Почта России ПАО 2382 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2444 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1725 15
Восток-Сервис ГК 57 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 62 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 86 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 12
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 34 11
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 11
ТОФС - Технологии ОФС 32 11
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 11
МКБ - Московский кредитный банк 659 11
Русагро Группа Компаний 386 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 41
Федеральное казначейство России 1953 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3981 5
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3707 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 226 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3674 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 387 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26612 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26122 42
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1079 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54414 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36520 41
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 40
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2305 40
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2034 40
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1128 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35465 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9379 32
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4910 30
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 627 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6296 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23272 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 18
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2526 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4383 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2811 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1598 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1963 15
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 77 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28463 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1498 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5291 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24596 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33735 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12362 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 7
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1941 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1404 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14059 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3231 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7542 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7283 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6648 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5700 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7883 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 303 40
Axiom JDK СЗИ 179 40
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 972 8
Linux OS 11612 6
Microsoft Windows 16963 3
Microsoft Teams - MS Teams 672 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1699 3
VK Data Platform 23 2
Microsoft Office 4201 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1628 2
Microsoft Azure 1530 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6344 2
Oracle Java - язык программирования 3485 2
JavaScript - JS - язык программирования 1440 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
2Test Профишкаф 1 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2476 2
ВТБ API Платформа 12 2
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
Ingenix Cost Manager - Ingenix Cost Evaluator 2 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 17 1
Айготта - Scalaxi 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 137 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 33 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 13 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM - Sber Platform V IDM 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 34 1
Ред Софт - Ред Адм 150 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 1
ITG - ITglobal.com - vStack SDN - vStack SDS - vStack SDC 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack OS 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack HV 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 41 1
МТС - Мой МТС 183 1
Рустамов Рустам 550 40
Натрусов Артем 316 40
Шадаев Максут 1219 40
Чурсин Дмитрий 89 40
Добровинский Александр 49 40
Бурилов Андрей 118 40
Климов Андрей 88 40
Александров Александр 86 40
Булгаков Кирилл 133 40
Стоянов Алексей 56 40
Тятюшев Максим 220 40
Сивцев Илья 175 35
Спирин Антон 88 34
Сазонов Максим 41 33
Гуренков Михаил 41 33
Леонов Алексей 96 33
Сельдемиров Александр 56 29
фон Розен Александр 45 29
Ульянов Николай 177 29
Евдокимов Игорь 61 29
Карпов Роман 81 29
Ульянычев Матвей 47 29
Меркулов Сергей 48 19
Семенов Александр 168 18
Чудинов Дмитрий 106 16
Сергеев Сергей 179 16
Колесов Александр 63 16
Григоренко Вадим 59 16
Конева Татьяна 20 15
Замаруев Владимир 43 15
Будник Иван 23 15
Тугалева Наталья 16 15
Челидзе Джимшер 44 15
Попушой Александр 16 15
Старостин Георгий 27 15
Кудашев Михаил 46 15
Кисленко Михаил 15 15
Демидов Сергей 129 15
Федоров Алексей 143 15
Мельникова Алиса 100 15
Россия - РФ - Российская федерация 167458 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47853 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54947 4
Беларусь - Белоруссия 6325 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19658 3
Франция - Французская Республика 8192 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 3
Европа 25008 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
Казахстан - Республика 6080 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 1
Земля - планета Солнечной системы 10891 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 804 1
Индия - Bharat 5893 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3357 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
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