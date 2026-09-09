Индексная книга (каталог) CNews*
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Долгов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 47
Долгов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 1
|Рустамов Рустам 550 40
|Натрусов Артем 316 40
|Шадаев Максут 1219 40
|Чурсин Дмитрий 89 40
|Добровинский Александр 49 40
|Бурилов Андрей 118 40
|Климов Андрей 88 40
|Александров Александр 86 40
|Булгаков Кирилл 133 40
|Стоянов Алексей 56 40
|Тятюшев Максим 220 40
|Сивцев Илья 175 35
|Спирин Антон 88 34
|Сазонов Максим 41 33
|Гуренков Михаил 41 33
|Леонов Алексей 96 33
|Сельдемиров Александр 56 29
|фон Розен Александр 45 29
|Ульянов Николай 177 29
|Евдокимов Игорь 61 29
|Карпов Роман 81 29
|Ульянычев Матвей 47 29
|Меркулов Сергей 48 19
|Семенов Александр 168 18
|Чудинов Дмитрий 106 16
|Сергеев Сергей 179 16
|Колесов Александр 63 16
|Григоренко Вадим 59 16
|Конева Татьяна 20 15
|Замаруев Владимир 43 15
|Будник Иван 23 15
|Тугалева Наталья 16 15
|Челидзе Джимшер 44 15
|Попушой Александр 16 15
|Старостин Георгий 27 15
|Кудашев Михаил 46 15
|Кисленко Михаил 15 15
|Демидов Сергей 129 15
|Федоров Алексей 143 15
|Мельникова Алиса 100 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.