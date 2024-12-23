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ITG ITglobal.com vStack HV



23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 2
ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 2
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Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Corporation 12197 1
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Azure 1408 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
2Test Профишкаф 1 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Microsoft Authenticator 5 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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