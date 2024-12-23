ITG ITglobal.com vStack HV
|23.12.2024
|Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
|06.07.2023
|Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 312 1
|Сотин Денис 205 1
|Панченко Иван 138 1
|Семенов Александр 145 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Добровинский Александр 35 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 112 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Александров Александр 70 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 61 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Заянц Илья 46 1
|Груздев Антон 14 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Грудинин Дмитрий 19 1
|Карпов Роман 60 1
|Мриль Станислав 14 1
|Маркова Светлана 32 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Григоренко Вадим 40 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 33 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|Лукавенко Олег 35 1
|Гуренков Михаил 30 1
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