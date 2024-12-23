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ITG ITglobal.com vStack Backup



23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
ITG - ITglobal.com - vStack HV 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack Cloud Panel 3 1
ITG - ITPOD Storage 9 1
ITG - ITglobal.com - vStack VDI 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack Storage 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Карпов Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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