ITG ITglobal.com vStack Backup
|23.12.2024
|Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - Serverspace 31 1
|ITG - ITPOD - ИТПОД 13 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|Nutanix 98 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|Карпов Евгений 40 1
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