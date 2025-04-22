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ITPOD объединяет серверы и СХД в гибридный кластер для бизнеса

Российский вендор и дистрибьютор ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, представил новую конфигурацию серверного кластера на базе собственного оборудования. Решение протестировано на платформе виртуализации vStack в связке с собственными СХД и готово к внедрению в корпоративные и облачные инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Новый серверный кластер базируется на семи высокопроизводительных серверах ITPOD-SL201-D24R-NV-G4. Каждый сервер оснащен новейшими процессорами Intel Xeon 6526Y (Emerald Rapids), оперативной памятью DDR5 5600 МГц и NVMe-накопителями с прямым подключением к материнской плате. Такая конфигурация обеспечивает максимальную вычислительную мощность и высокую производительность дисковой подсистемы для поддержки требовательных нагрузок корпоративных заказчиков.

Особенностью кластера является его гибридная архитектура, дополненная СХД ITPOD Storage. Решение позволяет комбинировать высокопроизводительный all-flash слой гиперконвергентной платформы с экономичными HDD-накопителями. Среди основных сценариев использования такой связки — хранение резервных копий с помощью vStack Backup, организация файловых хранилищ, построение S3-совместимых объектных хранилищ, работа с медиафайлами и развертывание тестовых сред.

«Новый кластер — ответ на два запроса рынка: высокая производительность и технологическая независимость. Компании, переходящие на отечественное ПО, сталкиваются с дефицитом мощностей, способных обеспечить работу современных приложений без компромиссов. Мы решили эту проблему, объединив новейшие СХД с NVMe-накопителями и российским программным обеспечением. Прозрачная стоимость владения и полная предсказуемость расходов на поддержку — ключевое преимущество отечественного решения, особенно в условиях экономической нестабильности, где зарубежные аналоги теряют предсказуемость», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

В основе кластера лежит концепция использования общей Ethernet-сети, что упрощает администрирование и снижает затраты на инфраструктуру. Решение уже протестировано в облачных средах ITglobal.com и Serverspace.

ITPOD планирует запустить новый кластер в коммерческую эксплуатацию в апреле 2025 г. Уже сейчас для клиентов доступен тестовый доступ.

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