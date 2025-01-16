Intel Xeon Emerald Rapids серия серверных процессоров
Intel Xeon Emerald Rapids и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
|Чернышев Андрей 69 4
|Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
|Фильченков Александр 11 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Tom’s Hardware 393 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.