Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Intel Xeon Emerald Rapids серия серверных процессоров



16.01.2025 Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость 1
03.10.2024 Delta Computers представила высокопроизводительную платформу для сетевых приложений Delta Octopus 2
19.09.2024 «Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения 1
27.06.2024 Господству Intel конец? В Китае создан суверенный процессор на уникальной архитектуре, в котором ядер не меньше, чем в мощнейшем Xeon 1
17.06.2024 Delta Computers расскажет про инфраструктурные решения для искусственного интеллекта на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 1
17.04.2024 Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения 1
19.12.2023 Неизвестная китайская компания создала «уникальные» процессоры с 48 ядрами и архитектурой х86. Они во всем лучше Intel Core 1
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Intel Xeon Emerald Rapids и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 4
Nvidia Corp 3487 4
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Zhaoxin 31 1
Microsoft Corporation 24624 1
Samsung Electronics 10254 1
Google LLC 11775 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Dell EMC 5027 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
OpenAI 217 1
Supermicro 109 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Loongson Technology 50 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Unsplash 762 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 5
DDR - Double data rate 2730 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 273 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
GPU-computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 79 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 65 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 102 1
Маркировка - Marking 1054 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 6 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 5
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 5
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 3
Nvidia RAPIDS 17 3
AMD Sapphire 72 3
Delta Computers - Delta Sprut 7 3
Delta Computers - Delta Serval 5 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
AMD EPYC Genoa - Серия микропроцессоров 9 1
Intel SDSi - Intel Software Defined Silicon 4 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
HPE Synergy 57 1
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 10 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 51 1
FreePik 980 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
Nvidia Blackwell 11 1
Microsoft Windows 15656 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
Чернышев Андрей 69 4
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Фильченков Александр 11 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Tom’s Hardware 393 3
IDC - International Data Corporation 4910 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
Intel Architecture Day 4 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще