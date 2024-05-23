Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Delta Computers Delta Argut

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 2
27.12.2023 Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами 2
23.11.2023 Продукция Delta Computers прошла тест на технологическую совместимость с платформой «Горизонт-ВС» 2
25.10.2023 Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI 1
16.10.2023 Delta Computers и «Инфтех» представили ПАК для диагностики оборудования промышленных предприятий 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского» 1
19.06.2023 Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers 1
13.06.2023 По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака 1
05.05.2023 Delta Computers представила отечественный ПАК VDI 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 2
02.12.2022 «Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 3
Nvidia Corp 3971 3
Intel Corporation 12795 2
OpenAI 512 2
ИнфТех 6 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 144 2
Orion soft - Орион софт - 303 1
Samsung Electronics 11023 1
Dell EMC 5172 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
Yandex - Яндекс 9147 1
Microsoft Corporation 25729 1
Qualcomm Technologies 1968 1
Meta Platforms - Facebook 4613 1
Ред Софт - Red Soft 1219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4628 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3021 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1750 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 217 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 336 1
Supermicro 135 1
Google LLC 12638 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 1
Баррикады ИЦ - Инновационный центр 10 1
Атомзащитаинформ Центр АО - Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации 1 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 453 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2322 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7151 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12775 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 902 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10606 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1832 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12808 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1651 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27289 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1854 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7826 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1106 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6510 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4773 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3172 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 701 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1364 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4567 2
3D-VDI - графические рабочие станции конструкторов в виртуальных рабочих столах 10 2
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 18 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1266 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 190 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2981 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5143 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2547 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5005 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1054 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3763 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 23 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2388 3
Delta Computers - Delta Sprut 14 2
Delta Computers - Delta Serval 13 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 722 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 2
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 18 1
Nvidia Blackwell 53 1
Delta Computers - Delta GPGPU 1 1
Linux OS 11475 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 720 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 479 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 171 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 144 1
HPE Synergy 62 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 132 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 123 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 1
Positive Technologies - PT Sandbox 114 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 94 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 251 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 253 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 357 1
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 14 1
ИнфТех - ДатаПлат 3 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 28 1
OpenAI - ChatGPT 699 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 110 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 572 1
Терещенко Максим 29 6
Чернышев Андрей 74 5
Шальнов Олег 20 2
Березин Максим 142 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 128 1
Усова Марина 26 1
Приданцев Сергей 148 1
Жиляков Сергей 2 1
Рыбкин Сергей 1 1
Белов Руслан 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2209 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 278 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4971 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2462 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1372 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2740 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33552 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3979 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
Импортозамещение - параллельный импорт 616 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1909 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще