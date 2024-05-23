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Delta Computers Delta Argut
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 16
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 4
|Терещенко Максим 29 6
|Чернышев Андрей 74 5
|Шальнов Олег 20 2
|Березин Максим 142 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 128 1
|Усова Марина 26 1
|Приданцев Сергей 148 1
|Жиляков Сергей 2 1
|Рыбкин Сергей 1 1
|Белов Руслан 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165270 12
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.