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Подтверждена совместимость серверов Delta Computers и ПО «Лаборатории Касперского»

Delta Computers и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA), Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR Expert) и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) с серверными продуктами Delta Tioga Pass и Delta Argut. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

По данным аналитиков, количество кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру с начала 2021 г. выросло в разы. Атакам преимущественно подвергались серверы госучреждений, финансовых организаций и предприятий производственного сектора. В результате нападений хакеры добивались получения денежных средств, остановки бизнес-процессов и вывода из строя ИТ-инфраструктуры.

В условиях экстренного импортозамещения компании начали массовый переход на отечественные ИБ-продукты. По данным «Лаборатории Касперского», в следующие три года российские компании планируют увеличить бюджет на кибербезопасность на 14%.

В рамках курса на импортозамещение средств защиты в Delta Computers и «Лаборатории Касперского» провели тесты на совместимость и корректность работы серверного оборудования с программным обеспечением KATA, KEDR Expert и KUMA. Сотрудниками Delta Computers были развернуты стенды с типовыми конфигурациями решений «Лаборатории Касперского». В присутствии инженеров разработчика было проведено нагрузочное тестирование систем, пройдена программа и методика испытаний решений KATA, KEDR и KUMA. По результатам тестирования компании выпустили сертификат, подтверждающий совместимость и корректность работы серверных продуктов Delta Computers с данным программным обеспечением «Лаборатории Касперского».

«По итогам испытаний мы можем предлагать заказчикам комплексное решение, которое позволит им значительно снизить риски информационной безопасности, обеспечить комплексный подход к противодействию различным угрозам, в том числе целевым атакам. Использование нашего оборудования вместе с программными продуктами «Лаборатории Касперского» даст возможность заказчикам оперативно и эффективно реагировать на угрозы и мгновенно уведомлять администраторов о возникших проблемах. В результате они смогут быстро их устранять, не допуская повреждений критической инфраструктуры. Таким образом, применение нашего ПАКа обеспечит необходимый уровень защиты данных и стабильность бизнес-процессов», – отметил Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

«В условиях массового перехода российских компаний на отечественные решения важно приложить все усилия, чтобы не нарушались бизнес-процессы, и в то же время оперативно реагировать на возникающие угрозы информационной безопасности. Мы тщательно следим за тем, чтобы наши продукты были удобны в плане внедрения, настройки и применения, поэтому интеграция защитных решений в серверные продукты Delta Computers проходила максимально гладко. Теперь все компании, которые используют это аппаратное обеспечение, могут быть уверены, что наши решения для защиты от киберугроз, в том числе от сложных целевых атак, будут эффективно и бесперебойно работать на нем», — сказала Марина Усова, директор управления корпоративных продаж «Лаборатория Касперского» в России.

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