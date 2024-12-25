Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — решение класса SIEM российского производства, предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных для выявления потенциальных киберинцидентов и своевременной их нейтрализации. Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую систему ИБ и является ключевым компонентом на пути реализации комплексного защитного подхода и важным элементом решения класса XDR от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Symphony XDR. KUMA позволяет организациям обезопасить себя от актуальных киберугроз не только в корпоративном или индустриальном сегменте, но и в том числе на стыке IT/OT-систем