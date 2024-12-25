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Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform KUMA SIEM-система


Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — решение класса SIEM российского производства, предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных для выявления потенциальных киберинцидентов и своевременной их нейтрализации. Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую систему ИБ и является ключевым компонентом на пути реализации комплексного защитного подхода и важным элементом решения класса XDR от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Symphony XDR. KUMA позволяет организациям обезопасить себя от актуальных киберугроз не только в корпоративном или индустриальном сегменте, но и в том числе на стыке IT/OT-систем


25.12.2024 KUMA 3.4: «Лаборатория Касперского» расширила возможности технологий искусственного интеллекта в своей SIEM-системе

о» выпустила масштабное обновление SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). В новой версии улучшена визуализация ресурсов, расширены возможности коррелятора и упр
16.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»

аборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat о
12.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»

аборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat «
25.09.2023 «Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского»

у анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программное обеспечение (ПО) и взаимодействие с российскими

11.04.2023 МТС SOC усовершенствовал сервисы защиты от кибератак

я было выбрано решение российского разработчика Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). KUMA обладает высокой производительностью и легко масштабируется. Решение «из к
02.03.2023 Обновленная SIEM «Лаборатории Касперского» позволит сократить затраты на оборудование почти в четыре раза

мониторинга и управления событиями безопасности Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). В KUMA 2.1 внедрен новый подход к хранению данных о событиях безопасности, осущ
20.01.2023 SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC

телеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Таким образом, для клиентов Solar JSOC теперь доступны на выбор две отечественные сист
27.07.2022 «Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов

y Vision подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всест
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам

предоставлению услуг Security Operations Center (SOC) с использованием отечественного решения SIEM KUMA «Лаборатории Касперского», предназначенного для обеспечения мониторинга, корреляции и ре

Публикаций - 62, упоминаний - 117

Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 50
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 13
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 13
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 11
Cisco Systems - Splunk 67 8
Telegram Group 1983 7
Cisco Systems 5114 6
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 4
Check Point Software Technologies 760 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
GitHub 814 3
Red Hat 1305 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
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Microsoft Corporation 24625 2
Broadcom - VMware 2359 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Softline - Софтлайн 2811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Ростелеком 9701 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Крок - Croc 1777 1
ICL ГК 381 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Softkey - Софткей 210 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 5 1
Новосталь-М 6 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Русский стандарт Банк 441 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 7 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 12
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Kaspersky ON AIR 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
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