Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform KUMA SIEM-система
Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — решение класса SIEM российского производства, предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных для выявления потенциальных киберинцидентов и своевременной их нейтрализации. Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую систему ИБ и является ключевым компонентом на пути реализации комплексного защитного подхода и важным элементом решения класса XDR от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Symphony XDR. KUMA позволяет организациям обезопасить себя от актуальных киберугроз не только в корпоративном или индустриальном сегменте, но и в том числе на стыке IT/OT-систем
|25.12.2024
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KUMA 3.4: «Лаборатория Касперского» расширила возможности технологий искусственного интеллекта в своей SIEM-системе
о» выпустила масштабное обновление SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). В новой версии улучшена визуализация ресурсов, расширены возможности коррелятора и упр
|16.12.2024
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GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»
аборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat о
|12.12.2024
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GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»
аборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat «
|25.09.2023
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«Банк русский стандарт» внедрил российское ПО: SIEM-систему «Лаборатории Касперского»
у анализа и управления событиями – SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Миграция на отечественное программное обеспечение (ПО) и взаимодействие с российскими
|11.04.2023
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МТС SOC усовершенствовал сервисы защиты от кибератак
я было выбрано решение российского разработчика Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). KUMA обладает высокой производительностью и легко масштабируется. Решение «из к
|02.03.2023
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Обновленная SIEM «Лаборатории Касперского» позволит сократить затраты на оборудование почти в четыре раза
мониторинга и управления событиями безопасности Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). В KUMA 2.1 внедрен новый подход к хранению данных о событиях безопасности, осущ
|20.01.2023
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SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC
телеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Таким образом, для клиентов Solar JSOC теперь доступны на выбор две отечественные сист
|27.07.2022
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«Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов
y Vision подтвердили совместимость SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и автоматизированной платформы информационной безопасности Security Vision в ходе всест
|12.07.2022
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«Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам
предоставлению услуг Security Operations Center (SOC) с использованием отечественного решения SIEM KUMA «Лаборатории Касперского», предназначенного для обеспечения мониторинга, корреляции и ре
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Кулашова Анна 44 6
|Маркелов Илья 6 6
|Усова Марина 19 5
|Иванов Антон 74 4
|Касперский Евгений 323 3
|Прибочий Михаил 44 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Бурчина Екатерина 7 2
|Некипелов Евгений 3 2
|Крылов Сергей 12 2
|Ляпунов Игорь 121 1
|Заикин Андрей 30 1
|Ефремов Андрей 11 1
|Дугин Андрей 24 1
|Стеценко Дмитрий 2 1
|Бударин Евгений 5 1
|Карасев Артем 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Овчинников Роман 11 1
|Кузнецов Игорь 14 1
|Безвершенко Леонид 8 1
|Лагутина Евгения 1 1
|Фролов Артем 1 1
|Федотов Владимир 2 1
|Назаров Михаил 10 1
|Березин Максим 112 1
|Терещенко Максим 20 1
|Штин Сергей 1 1
|Мельников Алексей 61 1
|Шайхутдинов Азат 1 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Агринский Николай 8 1
|Тихомиров Антон 2 1
|Чулков Валерий 31 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Кабанов Юрий 1 1
|Мосягин Александр 3 1
|Садовский Артём 1 1
|Каминский Максим 12 1
|Скулова Ольга 11 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Ars Technica 419 1
|Securelist 22 1
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