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Kaspersky CyberTrace


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM 1
02.03.2023 Обновленная SIEM «Лаборатории Касперского» позволит сократить затраты на оборудование почти в четыре раза 1
09.01.2023 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара 1
07.11.2022 Металлургический холдинг «Новосталь-М» выбрал «Лабораторию Касперского» основным поставщиком решений по кибербезопасности 1
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания 2
19.02.2021 «Лаборатория Касперского» представила новую платформу для работы с потоками данных об угрозах 2
22.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет SOC-центрам более успешно противодействовать киберугрозам 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Kaspersky CyberTrace и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 8
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 158 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1042 1
Softkey - Софткей 210 1
8578 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
МегаФон 9424 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1341 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 357 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 379 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1041 1
R-Vision - Р-Вижн 178 1
Fortinet 395 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 221 1
Palo Alto Networks 155 1
Cisco Systems 5169 1
Новосталь-М 6 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1218 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 212 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2461 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 7
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 666 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 892 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13155 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4242 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25142 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 275 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5107 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1707 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  694 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 267 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 213 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13036 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4279 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2765 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7146 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16403 2
Website URL - Uniform Resource Locator 922 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 751 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1525 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3780 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2180 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11649 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2974 2
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 641 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 835 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 303 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1580 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5873 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6531 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14705 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 71 6
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 121 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 109 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 266 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1417 2
Apache Hadoop 442 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 48 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 173 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 136 2
Kaspersky Managed Protection 5 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 79 1
Kaspersky Private Security Network - KPSN 5 1
Kaspersky Incident Response 6 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 247 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 207 1
Positive Technologies - PT Sandbox 88 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 147 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 283 1
Google Android 14379 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 76 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 118 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 18 1
Apple iOS 8026 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 388 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 20 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 43 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 11 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 62 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 82 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 1
Маркелов Илья 6 2
Левцов Вениамин 41 1
Бударин Евгений 5 1
Карасев Артем 6 1
Федотов Владимир 2 1
Иванов Антон 81 1
Астрахань Кирилл 2 1
Садовский Артём 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14303 1
Катар 170 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2664 2
Аудит - аудиторский услуги 2866 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2566 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 191 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 657 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 859 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6558 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4116 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 349 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2820 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8041 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3559 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1449 1
CNews Мишень 170 1
Gartner - Гартнер 3579 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 452 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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