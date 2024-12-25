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Маркелов Илья



25.12.2024 KUMA 3.4: «Лаборатория Касперского» расширила возможности технологий искусственного интеллекта в своей SIEM-системе 1
12.10.2023 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА 1
11.04.2023 МТС SOC усовершенствовал сервисы защиты от кибератак 1
20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM 1
02.03.2023 Обновленная SIEM «Лаборатории Касперского» позволит сократить затраты на оборудование почти в четыре раза 1
20.01.2023 SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Маркелов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 4
8213 1
Rocket science - Рокет Саинс 6 1
Ростелеком 9701 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Application store - магазин приложений 1195 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Транспорт - Бортовой компьютер - Бортовой самописец - Бортовой журнал - бортовое устройство регистрации событий 19 1
Hacktivism - Хактивизм 188 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 90 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 40 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 3
Apache Hadoop 427 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Kaspersky CyberTrace 8 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 1
Microsoft Windows 15657 1
Kaspersky Investigation and Response Assistant - KIRA 3 1
Linux OS 9937 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Дугин Андрей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Армения - Республика 2280 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
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