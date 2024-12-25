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Kaspersky Investigation and Response Assistant KIRA



25.12.2024 KUMA 3.4: «Лаборатория Касперского» расширила возможности технологий искусственного интеллекта в своей SIEM-системе 1
16.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1
12.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Kaspersky Investigation and Response Assistant и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Linux OS 9937 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Microsoft Windows 15657 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Крылов Сергей 12 2
Иванов Антон 74 2
Маркелов Илья 6 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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