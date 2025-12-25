Разделы

Крылов Сергей


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Ученые Пермского Политеха автоматизировали оценку безопасности зданий с помощью искусственного интеллекта 1
20.11.2025 «Сбер» и «Лаборатория Касперского» займутся развитием генеративного ИИ 1
18.09.2025 На форуме TNF обсудили потенциал GenAI для нефтегазовой отрасли 1
09.07.2025 Еще умнее: ИИ-ассистент «Лаборатории Касперского» для анализа событий безопасности теперь работает на базе GigaChat 2.0 от Сбербанка 1
24.03.2025 90% предпринимателей повысили эффективность благодаря нейросетям 1
12.02.2025 Разработка ученых Пермского Политеха позволит выявлять аварийные здания с помощью нейросетей 1
17.12.2024 GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов 1
16.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1
12.12.2024 GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского» 1
10.12.2024 книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat 1
10.12.2024 «Книги Билайн» представили рекомендательную систему на базе GigaChat 1
03.09.2024 «Т1» и МАИ будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта 1
06.02.2023 От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением 1
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ 1
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server 1
15.09.2021 RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании 1
22.04.2021 «Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились 1
25.01.2021 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по стратегии 1

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 4
Ростелеком 10346 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14331 2
Microsoft Corporation 25264 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 49 1
McKinsey & Company Int 272 1
NDC Technologies 41 1
Ramax - Рамакс 121 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 809 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
Google LLC 12285 1
OpenAI 386 1
Yandex - Яндекс 8503 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8230 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Почта России ПАО 2253 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 14 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18352 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4121 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31848 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 774 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5716 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 747 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2735 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 581 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
NDC - New Distribution Capability 1 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Бронирование - Booking 816 1
Таймер - Timer 429 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Фотобанк - Photobank 206 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 459 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2370 1
Транспорт - PSS - Passenger Service System - Система обслуживания пассажиров 4 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 422 9
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 3
Kaspersky Investigation and Response Assistant - KIRA 6 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 316 1
OpenAI - ChatGPT 543 1
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 1
Google Colab 4 1
Microsoft Office 3967 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Baidu 291 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 845 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 503 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 1
C/C++ - Язык программирования 847 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 215 1
Сарычев Анатолий 2 2
Осеевский Михаил 333 2
Иванов Алексей 153 2
Иванов Антон 89 2
Синко Юрий 1 1
Колесникова Екатерина 20 1
Жадан Александр 4 1
Капитонов Александр 1 1
Цой Никита 10 1
Кашеварова Галина 2 1
Либин Сергей 24 1
Гусев Вадим 3 1
Баулин Валерий 53 1
Незнамов Андрей 11 1
Фальков Валерий 19 1
Дырмовский Дмитрий 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45853 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Земля - планета Солнечной системы 10667 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Образование в России 2562 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5875 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Кодекс этики использования данных 45 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Ведомости 1255 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Т1 Цифровая академия 49 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1095 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 159 1
