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Колесникова Екатерина



04.02.2025 ИТ-холдинг «Т1»: студенты ИТ-специальностей видят себя руководителями в среднем через четыре-пять лет 1
03.09.2024 «Т1» и МАИ будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта 1
11.07.2024 Денег больше нет? Зарплаты ИТ-специалистов в России перешли от безудержного роста к резкому падению 1
06.05.2024 Холдинг «Т1» открыл набор в летний ИТ-лагерь для студентов 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Колесникова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Т1 Иннотех 178 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Oracle Corporation 6698 1
Ventra - Вентра 31 1
Yandex - Яндекс 7373 1
Softline - Софтлайн 2826 1
SAP SE 5280 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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