Колесникова Екатерина
Колесникова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
|Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 365 2
|TechMedia - Habr - Хабр Карьера 19 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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