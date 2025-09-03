Разделы

Бизнес Кадры
|

«Т1»: высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится, и востребованы будут те, кто умеет быстро адаптироваться к трендам рынка

Несмотря на охлаждение ИТ-рынка, в индустрии есть спрос на новых специалистов, и даже на новые ИТ-профессии. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Т1».

По словам заместителя генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу Екатерины Колесниковой, ИТ-отрасль — самая динамичная и стремительно меняющаяся индустрия в России. Сегодня ИТ-компании ждут от молодых специалистов быстрого погружения в бизнес-процессы и готовности к решению реальных задач. Поэтому «Т1» работает с вузами и участвует в создании образовательных программ для подготовки выпускников, компетенции которых будут соответствовать актуальным запросам бизнеса с первого рабочего дня.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

При этом изменение трендов рынка и новые технологии влияют и на необходимые для специалистов навыки. Так, современному разработчику, в первую очередь, важны гибкость и готовность к непрерывному обучению. Спикер отметила, что значительный вклад в развитие кадров вносит как сотрудничество бизнеса с вузами, так и собственные программы обучения и переквалификации от ИТ-компаний.

«Дефицит кадров в ИТ-отрасли по-прежнему сохраняется, при этом борьба за таланты среди компаний начинается уже в школах. Одновременно растет спрос на специалистов с практическим опытом: 64% работодателей указывают на нехватку ИТ-кадров, в первую очередь среднего и высшего уровня. Поэтому важно не только принимать участие в разработке учебных программ вузов, но и давать студентам возможность решать реальные бизнес-задачи индустрии. Реализация собственных образовательных инициатив позволяет выстраивать устойчивую связь между университетами и бизнесом для подготовки востребованных и компетентных профессионалов, а также знакомиться с самыми талантливыми и мотивированными молодыми ребятами, чтобы расширять ИТ-команду холдинга», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Корпоративные LMS-платформы 2025

В России взрывной рост вакансий разработчиков ПО для роботов

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: