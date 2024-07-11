Денег больше нет? Зарплаты ИТ-специалистов в России перешли от безудержного роста к резкому падению

Работники российской ИТ-сферы стали получать меньше. Всего за полгода их средние зарплаты упали в среднем на 8%, хотя до этого в отрасли наблюдался стремительный рост доходов специалистов. Причиной может стать ослабление кадрового голода в отрасли, сформировавшегося несколько лет назад.

«Приземление» зарплат

Первая половина 2024 г. ознаменовалась почти 8-процентным падением (до 151 тыс. руб.) средних зарплат российских ИТ-специалистов по отношению к первому полугодию 2023 г., пишет «Коммерсант». В течение как минимум последних двух лет зарплаты российских ИТ-шников стабильно росли, чему способствовала нехватка кадров в отрасли. Напомним также, что в 2024 г. рост зарплат российских PHP-программистов не перекрыл официальную инфляцию.

Дефицит ИТ-работников начал формироваться в России еще во время пандемии коронавируса в 2020 г., а к февралю 2021 г. нехватка уже составляла около 1 млн человек. Весной 2022 г. начался отток ИТ-специалистов за рубеж, а к весне 2024 г. они стали активно получать вид на жительство в Европе.

Согласно отчету «Хабр Карьеры», в рейтинге городов с самыми высокими ИТ-зарплатами никаких изменений за отчетный период нет. Больше всего специалистами ИТ-сферы платят в Москве – в среднем 200 тыс. руб. в месяц. На втором месте – Санкт-Петербург с результатом 135 тыс. руб. В провинции средняя зарплата ИТ-специалистов составляет 135 тыс. руб. в месяц.

При этом, чтобы получать высокую зарплату, российскому ИТ-шнику не всегда нужно работать именно в профильной компании. В финансовой сфере с их зарплатами все хорошо – Райффайзенбанк, к примеру, числится в тройке лидеров среди компаний с самыми высокими ИТ-зарплатами наряду с ИТ-холдингом «Т1» и «Авито».

Падение и сразу взлет

В отчете «Хабр Карьеры» говорится одновременно и про падение средних зарплат на 8% в первом полугодии 2024 г., и про их рост, притом на те же 8%. Объясняется это тем, что в первом случае сравнение идет с первой половиной 2023 г., во втором – со вторым полугодием 2023 г.

По информации издания, причина падения средних зарплат может скрываться в том, что премии в ИТ-сфере в начале 2024 г. стали более редким явлением, а их размеры уменьшились. Как правило, в отрасли премии зависят «от показателей прибыли и выручки работодателей, особенно если речь идет о заказной разработке», сказала изданию HR-директор «Хабр Карьеры» Наталья Лебедева.

По словам Лебедевой, во втором полугодии 2024 г., начавшемся 1 июля, ситуация с выплатами премий ИТ-шникам улучшилась. Впрочем, отмечает она, до уровня 2023 г. в этом плане все еще далеко.

Что касается 8-процентного роста средних зарплат относительно второй половины 2023 г., то и у этого есть объяснение. Как пишет «Коммерсант», во втором полугодии 2023 г. тоже было зафиксировано их сокращение, и сразу на 15%.

Мнение со стороны

В Минцифры, комментируя происходящее с доходами российских ИТ-специалистов, утверждают, что они стали получать больше. «Только в апреле (2024 г. – прим. CNews) средняя зарплата выросла с января (2024 г. – прим. CNews) на 21%, до 188 тыс. руб.», - сказали «Коммерсанту» представители ведомства.

В Минцифры отдельно добавили, что доходы ИТ-шников в России весьма высоки. По словам представителей ведомства, средняя зарплата работников ИТ-отрасли вдвое выше средней по стране.

На то, что ИТ-специалистам в России платят больше, чем годом ранее, может указывать приведенная изданием старистика HeadHunter. Размер зарплат, указанных в вакансиях по итогам первой половины 2024 г. вырос на 16% до 86 тыс. руб. год к год.

Впрочем, в HeadHunter говорят, что не всем ИТ-шникам повезло получать больше, чем в начале 2023 г. По словам экспертов платформы, зарплаты продуктовых аналитиков упали на 6%. Тем временем, DevOps-инженеры теперь получают на 24% больше, чем год назад, а дата-сайентисты – на 20%.

Что говорят в отрасли

Не все ИТ-компании оказали влияние на падение зарплат специалистов отрасли. Например, в VK и «Яндексе» сообщили изданию, что не снижали заработную плату сотрудникам. В «Яндексе» отдельно подчеркнули, что и размер премий в компании тоже не сокращался.

Однако участники отрасли не отрицают, что рост зарплат в ИТ-сфере как минимум замедлился. На это изданию указала замгендиректора холдинга «Т1» по персоналу Екатерина Колесникова. «Этот год (2024 г. – прим. CNews), пожалуй – первый период стабилизации, когда оплата труда увеличивается сдержанно», – сказала она, добавив, что по итогам 2024 г. зарплаты ИТ-специалистов, вероятнее всего, вырастут, но не так сильно, как они росли в предыдущие годы.