Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лебедева Наталья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Лебедева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 346 1
|Ventra - Вентра 51 1
|Softline - Софтлайн 3776 1
|SAP SE 5624 1
|Yandex - Яндекс 9311 1
|1С 9658 1
|Oracle Corporation 7097 1
|Microsoft Corporation - GitHub 1087 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5023 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1726 1
|Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1277 1
|Microsoft - LinkedIn 705 1
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 1
|Лиходиевская Наталья 6 1
|Колесникова Екатерина 24 1
|Абгарян Лусине 12 1
|Калацей Елена 3 1
|Савельева Анастасия 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167476 2
|Европа 25008 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.