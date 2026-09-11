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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200977
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Лебедева Наталья

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «Авито Работа»: данные, автоматизация и гибкие форматы занятости помогают нанимать на 30% быстрее 1
28.11.2025 Две трети айтишников «накручивают» опыт 1
11.07.2024 Денег больше нет? Зарплаты ИТ-специалистов в России перешли от безудержного роста к резкому падению 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лебедева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 346 1
Ventra - Вентра 51 1
Softline - Софтлайн 3776 1
SAP SE 5624 1
Yandex - Яндекс 9311 1
9658 1
Oracle Corporation 7097 1
Microsoft Corporation - GitHub 1087 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5023 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1726 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1277 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
DevOps - Development и Operations 1261 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4385 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13486 1
BaaS - Backend as a service 166 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11893 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2745 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 216 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1687 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 502 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23286 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5001 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 809 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 27 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Колесникова Екатерина 24 1
Абгарян Лусине 12 1
Калацей Елена 3 1
Савельева Анастасия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 2
Европа 25008 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16223 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3156 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 421 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 950 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53843 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11856 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2465 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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