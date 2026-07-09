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PHP Hypertext Preprocessor язык программирования

PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования

PHP (Hypertext Preprocessor или препроцессор гипертекста) — это язык программирования, основанный на скриптах, который применяется в веб-разработке. PHP поддерживают практически все хостинг-провайдеры.

Можно выделить 3 основные сферы, где используется язык программирования PHP:

  1. Создание веб-приложений и скриптов, которые будет выполнять сервер. Наиболее распространенная сфера применения PHP, ведь изначально этот язык создавался именно под веб. Для работы PHP-скриптов необходим сервер, CGI-приложение (парсер) и программное обеспечение клиента (браузер).
  2. Создание сценариев для командной строки. Подобные мини-программы будут работать на ПК с любой операционной системой, ведь для их выполнения необходим лишь парсер. Ввиду того, что PHP отличается мощным инструментарием для работы со строками, подобные сценарии обычно обрабатывают текстовые данные.
  3. Создание графических интерфейсов. У PHP есть масса ответвлений, которые позволяют применять этот язык программирования для самых различных задач. И одно из таких ответвлений — PHP-GTK (используется для создания ПО с графическим пользовательским интерфейсом).

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09.07.2026 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в одном из самых популярных языков для разработки сайтов PHP

Эксперты PT SWARM Алексей Соловьев и Никита Свешников обнаружили и помогли исправить две уязвимости в компонентах PHP для работы с базами данных. Это один из самых популярных языков веб-программирования. В частности, на нем написана одна из самых популярных систем управления содержимым сайтов WordPress, ис
08.05.2026 Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу

и критичных к масштабированию компонентов с модульным монолитным ядром для стабильных функций. В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, языки программирования — преимущественно PHP. Все компоненты должны поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование, а пользовательские интерфейсы — корректно отображаться на мобильных устройствах (адаптивная верстка) и в а
30.04.2026 ИТ-сказка кончилась. Зарплаты PHP-программистов в России за год почти не выросли, они беззащитны перед инфляцией

Суровые ИТ-будни Российские программисты, пишущие на языке PHP, за последний год не стали богаче. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску раб
01.11.2025 Ботнеты стали охотиться на серверы PHP

Новые цели, старые приёмы Исследователи кибербезопасности отмечают резкий всплеск автоматизированных атак со стороны нескольких ботнетов. Атаки нацелены, в первую очередь, на серверы PHP, устройства интернета вещей и облачные шлюзы. Наибольшую активность проявляют ботнеты Mirai, Gafgyt и Mozi. По данным экспертов Qualys, ботнеты эксплуатируют известные (но не закрытые) уязв
03.07.2025 Критических уязвимостей стало больше на треть: PHP и WordPress под ударом

-системах продолжает расти. Весна 2025 г. показала тревожный тренд: резкий рост числа критических CVE, увеличение числа публичных PoC и смещение в сторону более опасных векторов атак. Под удар попали PHP‑решения и WordPress, а среди методов атак лидируют SQL‑инъекции. За весну 2025 г. было зафиксировано почти 5000 новых CVE. По данным Bi.Zone WAF, с марта по май 2025 г. количество критическ
13.05.2025 Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция

Нежеланное повторение ситуации Зарплаты российских PHP-программистов не поспевают за обесцениванием рубля. Они растут, по крайней мере, в крупне
13.03.2025 Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации

Старая, старая сказка Уязвимость в PHP, исправленная в середине прошлого года, неожиданно стала предметом массовой эксплуатации,
22.08.2024 В PHP найдена «дыра», которую хакеры уже вовсю используют для установки троянов

Масса неизвестных Недавно выявленная критическая уязвимость в языке для разработки веб-приложений PHP позволяет запускать произвольный код удаленно, и злоумышленники уже этим пользуются: университет в Тайване был атакован с помощью ранее не задокументированного бэкдора Msupedge. Эксперты гр
30.07.2024 Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов

Минимальные ограничения Множественные группировки злоумышленников принялись активно эксплуатировать недавно выявленную уязвимость в языке PHP для распространения троянцев, криптомайнеров и расширения DDoS-ботнетов. Подробности об уязвимости были раскрыты в июне 2024 г.: CVE-2024-4577 позволяет злоумышленникам удаленно запускать в
15.07.2024 «Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак

сты Akamai предупредили, что множество злоумышленников используют обнаруженную недавно уязвимость в PHP для распространения троянов удаленного доступа, криптовалютных майнеров и организации DDo
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian

к ним отношение. Так, очень известный в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Packa
11.06.2024 В PHP найдена уязвимость, затрагивающая все версии Windows

Критическая, без индекса В языке PHP выявлена критическая уязвимость, затрагивающая все версии, начиная с пятой, и угрожающая

10.06.2024 Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP

Стало известно о новой критической уязвимости CVE-2024-4577 в PHP-CGI — интерфейсе, позволяющем выполнять PHP-код в веб-приложении и осуществлять ра
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось

Когда зарплата не поспевает за инфляцией Российские PHP-программисты столкнулись с резким снижением темпов роста заработной платы, притом как в с
07.05.2024 В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами

ятора языка С. Современные языки не в почете Пока древние Fortran и COBOL стремительно набирают очки популярности, другой, намного более современный язык программирования, напротив, теряет их. Речь о PHP, который составляет основу миллионов сайтов в интернете, и который приносит российским программистам сотни тысяч рублей ежемесячно. PHP появился в 1997 г. Проблемы у него по части ин
31.05.2023 Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

Хорошо быть PHP-программистом В России зафиксирован резкий рост зарплат веб-программистов, освоивших язык
15.11.2022 Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире

Что русскому хорошо, то на GitHub не ценится Язык программирования PHP все активнее теряет популярность среди разработчиков, согласно рейтингу репозитория открытых проектов GitHub, принадлежащего Microsoft. В 2022 г. он скатился с шестого на седьмое место. Каз
13.07.2022 Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob

чиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, врачей, инженеров, программистов, а также менеджеров сферы продаж. Верхнюю строчку рейтинга занял Senior PHP developer в Санкт-Петербурге, которому готовы платить от 450 тыс. руб. Направление PHP стало самым дорогим и в Москве, но вакансия немного уступила питерской позиции по уровню зарпла
30.06.2022 В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц

Щедрые зарплаты PHP-программистов Программисты, пишущие на PHP, могут, не уезжая из России, получать з
28.12.2021 «Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby

Services (или Azure Web Apps) - это облачная платформа для хостинга веб-сайтов и приложений. Эксперты Wiz указывают, что уязвимость проявляется только в тех случаях, когда веб-приложения написаны на PHP, Python, Ruby или Node, и развёрнуты в облаке с использованием опции Local Git, которая позволяет синхронизировать локальный Git-репозиторий с контейнером Azure App Service. Проблема заключ
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP

проверить работоспособность, а также демонстрировать решение задач по программированию в реальном времени. Сервис поддерживает такие популярные языки программирования как Python 3.8, Java 11, C++ 17, PHP 7.4, Node JS 14, Go 1.15, Erlang OTP 23, Rust 1.51, Swift 5.3.3, обеспечивая подсветку синтаксиса. По словам представителя сервиса, в будущем перечень поддерживаемых языков будет расширятьс
31.03.2021 В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков

Бэкдор для PHP Неизвестные злоумышленники смогли взломать официальный Git-репозиторий открытого языка программирования PHP для написания web-приложений, исполняющихся на веб-сервере. В исходный код
11.10.2019 CNews приглашает на работу PHP-программистов

и с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов. Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.

10.10.2019 CNews приглашает на работу PHP-программистов

и с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов. Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.

11.12.2017 Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться

pe 2017 эксперт по информационной безопасности IOActive Фернандо Арнабольди (Fernando Arnaboldi). Арнабольди исследовал функциональность нескольких наиболее популярных таких языков: JavaScript, Perl, PHP, Python и Ruby, тех, которые чаще всего используются для создания веб-приложений. Для выявления уязвимостей он применял методику автоматического тестирования ПО под названием «фаззинг», кот
26.09.2017 Facebook отказывается от языка PHP

Отказ от PHPFacebook перестанет использовать язык PHP в своей виртуальной машине Hip Hop Virtual Machine (HHVM), которая предназначена для выполнения программ, написанных на этом языке. Теперь HHVM будет работать с Hack — другим языком, в осно
09.01.2017 В PHP найдены «дыры», позволяющие захватывать серверы

Критические бреши в PHP 7 В движке массового языка веб-программирования PHP7 найдены три новые уязвимости, получившие обозначения CVE-2016-7479, CVE-2016-7480 и CVE-2016-7478, соответственно. Первые две уязвимости
21.03.2014 Facebook выпустила собственный язык программирования

Социальная сеть Facebook представила новый открытый язык программирования под названием Hack. Он схож с PHP и предлагает присущую ему быстроту программирования, но одновременно отличается от него статической типизацией, используемой в C++, Java и других современных языках. Динамическая типизация,
30.07.2013 Знание SQL, 1С и PHP — самые востребованные работодателями ИТ-навыки

К числу самых востребованных работодателями ИТ-навыков относится знание SQL, 1С и PHP. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового портала Superjob.ru, проанализировав 30 тыс. российских вакансий для ИТ-специалистов, размещенных на портале в первом квартале 2013 г. Как р
28.02.2013 В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»

В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

27.02.2013 В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»

В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

26.02.2013 В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»

В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

25.02.2013 В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»

В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

21.02.2013 В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»

В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

25.04.2012 «Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex, PHP и Java

Компания «Стимулсофт», производитель компонентов для создания отчетов, объявила о выходе версии 2012.1 генераторов отчетов линейки Stimulsoft Reports.Fx, которая включает генераторы отчетов для Flex, PHP и Java. В новой версии Stimulsoft Reports.Fx стало возможным отобразить порядок компонентов, расположенных на странице. Если компонентов очень много, то данная опция облегчит разработку диз
27.05.2011 Microsoft опубликовала наглядный пример облачного приложения для PHP-разработчиков

Вместе с выходом новой версии Windows Azure SDK for PHP 3.0, Microsoft объявила о старте проекта Windows Azure Sample Kit for PHP, который должен помочь PHP-разработчикам на практике понять преимущества и техники разработки масштаб
13.12.2010 «Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex и PHP

Компания «Стимулсофт», производитель программного обеспечения в области Business Intelligence данных, объявила о выходе новых версий генераторов отчетов для технологии Flex и PHP. «В версии 2010.3 мы сделали настоящий прорыв в разработке и улучшении продуктов, — рассказал руководитель проекта Reports.Fx Владимир Хотченко. — Пожелания пользователей программных продук
02.11.2010 Разработчики предпочитают программировать на PHP и JavaScript под Windows и Mac OS

е вопроса о том, какие операционные системы предпочитают разработчики, использующие наиболее популярные кроссплатформенные языки программирования. Была собрана статистика для языков Java, JavaScript, PHP. Согласно результатам исследования, 54,8% Java-разработчиков используют ОС семейства Windows, 24,8% используют различные дистрибутивы Linux и 20,4% используют Mac OS. 46,6% разработчиков Ja
21.10.2010 Вышла новая версия продуктов Stimulsoft Reports.Fx: создание отчетов для Flex и PHP

бъявила о выходе версии 2010.2 продуктов Stimulsoft Reports.Fx for Flex и Stimulsoft Reports.Fx for PHP. Stimulsoft Reports.Fx for Flex – это кросс-платформенный генератор отчетов, предназначен
13.10.2010 Microsoft расширила пакет инструментов для разработки облачных приложений с PHP и Eclipse

Главный архитектор Microsoft по стратегии в сфере интероперабельности Виджай Раджагопалан(Vijay Rajagopalan) представил новый продукт Windows Azure Companion, который упрощает развертывание платформы PHP и приложений на языке PHP в среде Windows Azure. Данный продукт позволяет разработчикам устанавливать новые приложения посредством ATOM-фида, содержащего описания всех доступных к ус

Публикаций - 673, упоминаний - 735

PHP Hypertext Preprocessor и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 111
Oracle Corporation 7074 62
Google LLC 12688 60
9594 53
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Microsoft Corporation - GitHub 1075 32
Nginx - Энджайникс 209 25
Yandex - Яндекс 9216 25
1С-Битрикс - Bitrix 675 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 20
SAP SE 5601 19
Apple Inc 13154 19
Red Hat 1378 17
Adobe Systems 1597 16
Cisco Systems 5372 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Softline - Софтлайн 3743 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Intel Corporation 12811 14
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 11
Magento Inc 37 10
JetBrains 86 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Yahoo! 3726 9
X Corp - Twitter 2938 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
Check Point Software Technologies 829 9
Ростелеком 10948 8
HP Inc. 5883 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 7
Superjob - Суперджоб 858 42
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Royal Dutch Shell - Шелл 233 6
Runa Capital 158 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Сбер - СберАвто 38 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 4
Зарплата.ру 45 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Visa International 1993 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
Airbnb 101 3
Uber 357 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
American Express - Amex 338 2
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Apache Software Foundation - ASF 231 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Eclipse Foundation 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 226
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 180
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 142
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 140
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 127
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 126
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 118
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 117
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 106
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 93
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 90
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 81
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 81
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 61
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 54
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 52
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 51
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 50
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 50
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 47
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 41
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 40
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 36
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 33
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 32
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 32
Oracle Java - язык программирования 3469 227
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 191
JavaScript - JS - язык программирования 1425 146
Linux OS 11533 146
Microsoft Windows 16882 145
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 117
C/C++ - Язык программирования 894 117
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 112
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 85
Ruby - Язык программирования 162 80
Perl - Язык программирования 155 75
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 69
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 67
Google Android 15243 61
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 60
Apple iOS 8583 48
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 42
Microsoft Azure 1526 38
WordPress Foundation - WordPress 255 36
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 34
Mozilla Firefox - браузер 1951 32
Docker - Платформа распределённых приложений 543 28
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 28
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 27
Apple macOS 2419 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 26
Drupal - CMS-система 83 25
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 25
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 25
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 21
Microsoft TypeScript - язык программирования 95 21
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 20
JQuery 43 20
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 19
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 19
FreePik 1841 19
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 19
Microsoft Visual Studio 429 18
Microsoft Office 4170 18
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 17
Мельникова Анастасия 440 12
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 7
Шадаев Максут 1210 6
Новодворский Алексей 114 6
Аникин Леонид 61 6
Зайцев Михаил 345 5
Чернов Даниил 79 5
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 5
Lerdorf Rasmus - Лердорф Расмус 6 5
Путин Владимир 3454 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 4
Дырмовский Дмитрий 149 4
Дмитриев Сергей 34 4
Кузовкин Алексей 155 4
Синицкий Руслан 9 4
Павлов Никита 146 4
Царев Дмитрий 52 4
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 4
Jansen Paul - Янсен Пол 8 4
Галушкин Олег 182 4
Белоусов Сергей 254 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Ляпунов Игорь 132 3
Сергиенко Дмитрий 35 3
Захаров Алексей 47 3
Вислый Александр 20 3
Лебедев Павел 36 3
Демидов Михаил 134 3
Гордейчик Сергей 25 3
Ясиновская Юлия 16 3
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
Тятюшев Максим 215 3
Хальфин Руслан 3 3
Стародубов Владимир 4 3
Беляев Евгений 5 3
Хабриев Рамил 3 3
Кипятков Валентин 5 3
Suraski Zeev - Сураски Зив 3 3
Водясов Алексей 222 3
Арлазаров Владимир 290 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 291
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 59
Европа 24964 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Франция - Французская Республика 8177 13
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
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Азия - Азиатский регион 5920 6
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Канада 5081 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 70
Английский язык 7030 36
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ZDnet 663 4
Hacker News 92 4
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РИА Новости 1033 3
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Reddit 398 3
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Ведомости 1466 1
N+1 - Издание 188 1
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Crunchbase 74 1
Inquirer 463 1
Fortune 211 1
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Mashable 372 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
IDC - International Data Corporation 4975 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Gartner - Гартнер 3658 7
Forrester Research 834 6
Microsoft Research 144 3
CNews Мишень 186 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
MalwareHunterTeam 14 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
ABI Research 236 1
RiskIQ 9 1
HFS Research 49 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Google Threat Analysis Group 18 1
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Informa - Ovum - Omdia 155 1
W3Techs 14 1
B2B International 50 1
Tagline - Тэглайн 30 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Fortune Global 50 11 1
GLM - Global Language Monitor 3 1
Sucuri 6 1
Российский рынок ERP 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 2
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
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VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 90
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
VK All Cups 18 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
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HTML5 Camp 3 1
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