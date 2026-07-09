PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования

Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в одном из самых популярных языков для разработки сайтов PHP Эксперты PT SWARM Алексей Соловьев и Никита Свешников обнаружили и помогли исправить две уязвимости в компонентах PHP для работы с базами данных. Это один из самых популярных языков веб-программирования. В частности, на нем написана одна из самых популярных систем управления содержимым сайтов WordPress, ис

Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу и критичных к масштабированию компонентов с модульным монолитным ядром для стабильных функций. В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, языки программирования — преимущественно PHP. Все компоненты должны поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование, а пользовательские интерфейсы — корректно отображаться на мобильных устройствах (адаптивная верстка) и в а

ИТ-сказка кончилась. Зарплаты PHP-программистов в России за год почти не выросли, они беззащитны перед инфляцией Суровые ИТ-будни Российские программисты, пишущие на языке PHP, за последний год не стали богаче. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску раб

Ботнеты стали охотиться на серверы PHP Новые цели, старые приёмы Исследователи кибербезопасности отмечают резкий всплеск автоматизированных атак со стороны нескольких ботнетов. Атаки нацелены, в первую очередь, на серверы PHP, устройства интернета вещей и облачные шлюзы. Наибольшую активность проявляют ботнеты Mirai, Gafgyt и Mozi. По данным экспертов Qualys, ботнеты эксплуатируют известные (но не закрытые) уязв

Критических уязвимостей стало больше на треть: PHP и WordPress под ударом -системах продолжает расти. Весна 2025 г. показала тревожный тренд: резкий рост числа критических CVE, увеличение числа публичных PoC и смещение в сторону более опасных векторов атак. Под удар попали PHP‑решения и WordPress, а среди методов атак лидируют SQL‑инъекции. За весну 2025 г. было зафиксировано почти 5000 новых CVE. По данным Bi.Zone WAF, с марта по май 2025 г. количество критическ

Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция Нежеланное повторение ситуации Зарплаты российских PHP-программистов не поспевают за обесцениванием рубля. Они растут, по крайней мере, в крупне

Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации Старая, старая сказка Уязвимость в PHP, исправленная в середине прошлого года, неожиданно стала предметом массовой эксплуатации,

В PHP найдена «дыра», которую хакеры уже вовсю используют для установки троянов Масса неизвестных Недавно выявленная критическая уязвимость в языке для разработки веб-приложений PHP позволяет запускать произвольный код удаленно, и злоумышленники уже этим пользуются: университет в Тайване был атакован с помощью ранее не задокументированного бэкдора Msupedge. Эксперты гр

Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов Минимальные ограничения Множественные группировки злоумышленников принялись активно эксплуатировать недавно выявленную уязвимость в языке PHP для распространения троянцев, криптомайнеров и расширения DDoS-ботнетов. Подробности об уязвимости были раскрыты в июне 2024 г.: CVE-2024-4577 позволяет злоумышленникам удаленно запускать в

«Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак сты Akamai предупредили, что множество злоумышленников используют обнаруженную недавно уязвимость в PHP для распространения троянов удаленного доступа, криптовалютных майнеров и организации DDo

Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian к ним отношение. Так, очень известный в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Packa

В PHP найдена уязвимость, затрагивающая все версии Windows Критическая, без индекса В языке PHP выявлена критическая уязвимость, затрагивающая все версии, начиная с пятой, и угрожающая

Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP Стало известно о новой критической уязвимости CVE-2024-4577 в PHP-CGI — интерфейсе, позволяющем выполнять PHP-код в веб-приложении и осуществлять ра

Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось Когда зарплата не поспевает за инфляцией Российские PHP-программисты столкнулись с резким снижением темпов роста заработной платы, притом как в с

В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами ятора языка С. Современные языки не в почете Пока древние Fortran и COBOL стремительно набирают очки популярности, другой, намного более современный язык программирования, напротив, теряет их. Речь о PHP, который составляет основу миллионов сайтов в интернете, и который приносит российским программистам сотни тысяч рублей ежемесячно. PHP появился в 1997 г. Проблемы у него по части ин

Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов Хорошо быть PHP-программистом В России зафиксирован резкий рост зарплат веб-программистов, освоивших язык

Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире Что русскому хорошо, то на GitHub не ценится Язык программирования PHP все активнее теряет популярность среди разработчиков, согласно рейтингу репозитория открытых проектов GitHub, принадлежащего Microsoft. В 2022 г. он скатился с шестого на седьмое место. Каз

Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob чиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, врачей, инженеров, программистов, а также менеджеров сферы продаж. Верхнюю строчку рейтинга занял Senior PHP developer в Санкт-Петербурге, которому готовы платить от 450 тыс. руб. Направление PHP стало самым дорогим и в Москве, но вакансия немного уступила питерской позиции по уровню зарпла

В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц Щедрые зарплаты PHP-программистов Программисты, пишущие на PHP, могут, не уезжая из России, получать з

«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby Services (или Azure Web Apps) - это облачная платформа для хостинга веб-сайтов и приложений. Эксперты Wiz указывают, что уязвимость проявляется только в тех случаях, когда веб-приложения написаны на PHP, Python, Ruby или Node, и развёрнуты в облаке с использованием опции Local Git, которая позволяет синхронизировать локальный Git-репозиторий с контейнером Azure App Service. Проблема заключ

Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP проверить работоспособность, а также демонстрировать решение задач по программированию в реальном времени. Сервис поддерживает такие популярные языки программирования как Python 3.8, Java 11, C++ 17, PHP 7.4, Node JS 14, Go 1.15, Erlang OTP 23, Rust 1.51, Swift 5.3.3, обеспечивая подсветку синтаксиса. По словам представителя сервиса, в будущем перечень поддерживаемых языков будет расширятьс

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков Бэкдор для PHP Неизвестные злоумышленники смогли взломать официальный Git-репозиторий открытого языка программирования PHP для написания web-приложений, исполняющихся на веб-сервере. В исходный код

CNews приглашает на работу PHP-программистов и с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов. Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.

CNews приглашает на работу PHP-программистов и с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов. Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.

Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться pe 2017 эксперт по информационной безопасности IOActive Фернандо Арнабольди (Fernando Arnaboldi). Арнабольди исследовал функциональность нескольких наиболее популярных таких языков: JavaScript, Perl, PHP, Python и Ruby, тех, которые чаще всего используются для создания веб-приложений. Для выявления уязвимостей он применял методику автоматического тестирования ПО под названием «фаззинг», кот

Facebook отказывается от языка PHP Отказ от PHPFacebook перестанет использовать язык PHP в своей виртуальной машине Hip Hop Virtual Machine (HHVM), которая предназначена для выполнения программ, написанных на этом языке. Теперь HHVM будет работать с Hack — другим языком, в осно

В PHP найдены «дыры», позволяющие захватывать серверы Критические бреши в PHP 7 В движке массового языка веб-программирования PHP7 найдены три новые уязвимости, получившие обозначения CVE-2016-7479, CVE-2016-7480 и CVE-2016-7478, соответственно. Первые две уязвимости

Facebook выпустила собственный язык программирования Социальная сеть Facebook представила новый открытый язык программирования под названием Hack. Он схож с PHP и предлагает присущую ему быстроту программирования, но одновременно отличается от него статической типизацией, используемой в C++, Java и других современных языках. Динамическая типизация,

Знание SQL, 1С и PHP — самые востребованные работодателями ИТ-навыки К числу самых востребованных работодателями ИТ-навыков относится знание SQL, 1С и PHP. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового портала Superjob.ru, проанализировав 30 тыс. российских вакансий для ИТ-специалистов, размещенных на портале в первом квартале 2013 г. Как р

В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик» В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик» В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик» В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик» В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик» В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные

«Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex, PHP и Java Компания «Стимулсофт», производитель компонентов для создания отчетов, объявила о выходе версии 2012.1 генераторов отчетов линейки Stimulsoft Reports.Fx, которая включает генераторы отчетов для Flex, PHP и Java. В новой версии Stimulsoft Reports.Fx стало возможным отобразить порядок компонентов, расположенных на странице. Если компонентов очень много, то данная опция облегчит разработку диз

Microsoft опубликовала наглядный пример облачного приложения для PHP-разработчиков Вместе с выходом новой версии Windows Azure SDK for PHP 3.0, Microsoft объявила о старте проекта Windows Azure Sample Kit for PHP, который должен помочь PHP-разработчикам на практике понять преимущества и техники разработки масштаб

«Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex и PHP Компания «Стимулсофт», производитель программного обеспечения в области Business Intelligence данных, объявила о выходе новых версий генераторов отчетов для технологии Flex и PHP. «В версии 2010.3 мы сделали настоящий прорыв в разработке и улучшении продуктов, — рассказал руководитель проекта Reports.Fx Владимир Хотченко. — Пожелания пользователей программных продук

Разработчики предпочитают программировать на PHP и JavaScript под Windows и Mac OS е вопроса о том, какие операционные системы предпочитают разработчики, использующие наиболее популярные кроссплатформенные языки программирования. Была собрана статистика для языков Java, JavaScript, PHP. Согласно результатам исследования, 54,8% Java-разработчиков используют ОС семейства Windows, 24,8% используют различные дистрибутивы Linux и 20,4% используют Mac OS. 46,6% разработчиков Ja

Вышла новая версия продуктов Stimulsoft Reports.Fx: создание отчетов для Flex и PHP бъявила о выходе версии 2010.2 продуктов Stimulsoft Reports.Fx for Flex и Stimulsoft Reports.Fx for PHP. Stimulsoft Reports.Fx for Flex – это кросс-платформенный генератор отчетов, предназначен