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PHP Hypertext Preprocessor язык программирования
PHP (Hypertext Preprocessor или препроцессор гипертекста) — это язык программирования, основанный на скриптах, который применяется в веб-разработке. PHP поддерживают практически все хостинг-провайдеры.
Можно выделить 3 основные сферы, где используется язык программирования PHP:
- Создание веб-приложений и скриптов, которые будет выполнять сервер. Наиболее распространенная сфера применения PHP, ведь изначально этот язык создавался именно под веб. Для работы PHP-скриптов необходим сервер, CGI-приложение (парсер) и программное обеспечение клиента (браузер).
- Создание сценариев для командной строки. Подобные мини-программы будут работать на ПК с любой операционной системой, ведь для их выполнения необходим лишь парсер. Ввиду того, что PHP отличается мощным инструментарием для работы со строками, подобные сценарии обычно обрабатывают текстовые данные.
- Создание графических интерфейсов. У PHP есть масса ответвлений, которые позволяют применять этот язык программирования для самых различных задач. И одно из таких ответвлений — PHP-GTK (используется для создания ПО с графическим пользовательским интерфейсом).
СОБЫТИЯ
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|09.07.2026
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Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в одном из самых популярных языков для разработки сайтов PHP
Эксперты PT SWARM Алексей Соловьев и Никита Свешников обнаружили и помогли исправить две уязвимости в компонентах PHP для работы с базами данных. Это один из самых популярных языков веб-программирования. В частности, на нем написана одна из самых популярных систем управления содержимым сайтов WordPress, ис
|08.05.2026
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Госфильмофонд заплатит сотни миллионов спецам по PHP и PostgreSQL за объединение своих интернет-ресурсов в единую платформу
и критичных к масштабированию компонентов с модульным монолитным ядром для стабильных функций. В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL, языки программирования — преимущественно PHP. Все компоненты должны поддерживать горизонтальное и вертикальное масштабирование, а пользовательские интерфейсы — корректно отображаться на мобильных устройствах (адаптивная верстка) и в а
|30.04.2026
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ИТ-сказка кончилась. Зарплаты PHP-программистов в России за год почти не выросли, они беззащитны перед инфляцией
Суровые ИТ-будни Российские программисты, пишущие на языке PHP, за последний год не стали богаче. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску раб
|01.11.2025
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Ботнеты стали охотиться на серверы PHP
Новые цели, старые приёмы Исследователи кибербезопасности отмечают резкий всплеск автоматизированных атак со стороны нескольких ботнетов. Атаки нацелены, в первую очередь, на серверы PHP, устройства интернета вещей и облачные шлюзы. Наибольшую активность проявляют ботнеты Mirai, Gafgyt и Mozi. По данным экспертов Qualys, ботнеты эксплуатируют известные (но не закрытые) уязв
|03.07.2025
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Критических уязвимостей стало больше на треть: PHP и WordPress под ударом
-системах продолжает расти. Весна 2025 г. показала тревожный тренд: резкий рост числа критических CVE, увеличение числа публичных PoC и смещение в сторону более опасных векторов атак. Под удар попали PHP‑решения и WordPress, а среди методов атак лидируют SQL‑инъекции. За весну 2025 г. было зафиксировано почти 5000 новых CVE. По данным Bi.Zone WAF, с марта по май 2025 г. количество критическ
|13.05.2025
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Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция
Нежеланное повторение ситуации Зарплаты российских PHP-программистов не поспевают за обесцениванием рубля. Они растут, по крайней мере, в крупне
|13.03.2025
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Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации
Старая, старая сказка Уязвимость в PHP, исправленная в середине прошлого года, неожиданно стала предметом массовой эксплуатации,
|22.08.2024
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В PHP найдена «дыра», которую хакеры уже вовсю используют для установки троянов
Масса неизвестных Недавно выявленная критическая уязвимость в языке для разработки веб-приложений PHP позволяет запускать произвольный код удаленно, и злоумышленники уже этим пользуются: университет в Тайване был атакован с помощью ранее не задокументированного бэкдора Msupedge. Эксперты гр
|30.07.2024
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Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов
Минимальные ограничения Множественные группировки злоумышленников принялись активно эксплуатировать недавно выявленную уязвимость в языке PHP для распространения троянцев, криптомайнеров и расширения DDoS-ботнетов. Подробности об уязвимости были раскрыты в июне 2024 г.: CVE-2024-4577 позволяет злоумышленникам удаленно запускать в
|15.07.2024
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«Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак
сты Akamai предупредили, что множество злоумышленников используют обнаруженную недавно уязвимость в PHP для распространения троянов удаленного доступа, криптовалютных майнеров и организации DDo
|03.07.2024
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Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian
к ним отношение. Так, очень известный в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Packa
|11.06.2024
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В PHP найдена уязвимость, затрагивающая все версии Windows
Критическая, без индекса В языке PHP выявлена критическая уязвимость, затрагивающая все версии, начиная с пятой, и угрожающая
|10.06.2024
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Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP
Стало известно о новой критической уязвимости CVE-2024-4577 в PHP-CGI — интерфейсе, позволяющем выполнять PHP-код в веб-приложении и осуществлять ра
|14.05.2024
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Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось
Когда зарплата не поспевает за инфляцией Российские PHP-программисты столкнулись с резким снижением темпов роста заработной платы, притом как в с
|07.05.2024
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В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами
ятора языка С. Современные языки не в почете Пока древние Fortran и COBOL стремительно набирают очки популярности, другой, намного более современный язык программирования, напротив, теряет их. Речь о PHP, который составляет основу миллионов сайтов в интернете, и который приносит российским программистам сотни тысяч рублей ежемесячно. PHP появился в 1997 г. Проблемы у него по части ин
|31.05.2023
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Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов
Хорошо быть PHP-программистом В России зафиксирован резкий рост зарплат веб-программистов, освоивших язык
|15.11.2022
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Язык программирования, делающий из россиян миллионеров, стремительно теряет популярность в мире
Что русскому хорошо, то на GitHub не ценится Язык программирования PHP все активнее теряет популярность среди разработчиков, согласно рейтингу репозитория открытых проектов GitHub, принадлежащего Microsoft. В 2022 г. он скатился с шестого на седьмое место. Каз
|13.07.2022
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Вакансия разработчика PHP в Санкт-Петербурге возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений июля по версии Superjob
чиваемые предложения июля 2022 г. В топ вошли вакансии руководителей высшего и среднего звена, врачей, инженеров, программистов, а также менеджеров сферы продаж. Верхнюю строчку рейтинга занял Senior PHP developer в Санкт-Петербурге, которому готовы платить от 450 тыс. руб. Направление PHP стало самым дорогим и в Москве, но вакансия немного уступила питерской позиции по уровню зарпла
|30.06.2022
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В России взлет ИТ-зарплат. PHP-программисты получают до 500 тысяч в месяц
Щедрые зарплаты PHP-программистов Программисты, пишущие на PHP, могут, не уезжая из России, получать з
|28.12.2021
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«Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby
Services (или Azure Web Apps) - это облачная платформа для хостинга веб-сайтов и приложений. Эксперты Wiz указывают, что уязвимость проявляется только в тех случаях, когда веб-приложения написаны на PHP, Python, Ruby или Node, и развёрнуты в облаке с использованием опции Local Git, которая позволяет синхронизировать локальный Git-репозиторий с контейнером Azure App Service. Проблема заключ
|08.04.2021
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Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP
проверить работоспособность, а также демонстрировать решение задач по программированию в реальном времени. Сервис поддерживает такие популярные языки программирования как Python 3.8, Java 11, C++ 17, PHP 7.4, Node JS 14, Go 1.15, Erlang OTP 23, Rust 1.51, Swift 5.3.3, обеспечивая подсветку синтаксиса. По словам представителя сервиса, в будущем перечень поддерживаемых языков будет расширятьс
|31.03.2021
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В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков
Бэкдор для PHP Неизвестные злоумышленники смогли взломать официальный Git-репозиторий открытого языка программирования PHP для написания web-приложений, исполняющихся на веб-сервере. В исходный код
|11.10.2019
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CNews приглашает на работу PHP-программистов
и с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов. Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.
|10.10.2019
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CNews приглашает на работу PHP-программистов
и с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов. Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.
|11.12.2017
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Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться
pe 2017 эксперт по информационной безопасности IOActive Фернандо Арнабольди (Fernando Arnaboldi). Арнабольди исследовал функциональность нескольких наиболее популярных таких языков: JavaScript, Perl, PHP, Python и Ruby, тех, которые чаще всего используются для создания веб-приложений. Для выявления уязвимостей он применял методику автоматического тестирования ПО под названием «фаззинг», кот
|26.09.2017
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Facebook отказывается от языка PHP
Отказ от PHPFacebook перестанет использовать язык PHP в своей виртуальной машине Hip Hop Virtual Machine (HHVM), которая предназначена для выполнения программ, написанных на этом языке. Теперь HHVM будет работать с Hack — другим языком, в осно
|09.01.2017
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В PHP найдены «дыры», позволяющие захватывать серверы
Критические бреши в PHP 7 В движке массового языка веб-программирования PHP7 найдены три новые уязвимости, получившие обозначения CVE-2016-7479, CVE-2016-7480 и CVE-2016-7478, соответственно. Первые две уязвимости
|21.03.2014
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Facebook выпустила собственный язык программирования
Социальная сеть Facebook представила новый открытый язык программирования под названием Hack. Он схож с PHP и предлагает присущую ему быстроту программирования, но одновременно отличается от него статической типизацией, используемой в C++, Java и других современных языках. Динамическая типизация,
|30.07.2013
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Знание SQL, 1С и PHP — самые востребованные работодателями ИТ-навыки
К числу самых востребованных работодателями ИТ-навыков относится знание SQL, 1С и PHP. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового портала Superjob.ru, проанализировав 30 тыс. российских вакансий для ИТ-специалистов, размещенных на портале в первом квартале 2013 г. Как р
|28.02.2013
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В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»
В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные
|27.02.2013
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В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»
В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные
|26.02.2013
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В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»
В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные
|25.02.2013
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В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»
В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные
|21.02.2013
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В CNews открыта вакансия «PHP-программист» и «FrontEnd разработчик»
В CNews требуются специалисты по следующим направлениям: PHP-программист Требования: мужчина; возраст — от 20 лет; опыт работы — от 3-х лет. Отличные
|25.04.2012
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«Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex, PHP и Java
Компания «Стимулсофт», производитель компонентов для создания отчетов, объявила о выходе версии 2012.1 генераторов отчетов линейки Stimulsoft Reports.Fx, которая включает генераторы отчетов для Flex, PHP и Java. В новой версии Stimulsoft Reports.Fx стало возможным отобразить порядок компонентов, расположенных на странице. Если компонентов очень много, то данная опция облегчит разработку диз
|27.05.2011
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Microsoft опубликовала наглядный пример облачного приложения для PHP-разработчиков
Вместе с выходом новой версии Windows Azure SDK for PHP 3.0, Microsoft объявила о старте проекта Windows Azure Sample Kit for PHP, который должен помочь PHP-разработчикам на практике понять преимущества и техники разработки масштаб
|13.12.2010
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«Стимулсофт» выпустила новые версии генераторов отчетов для Flex и PHP
Компания «Стимулсофт», производитель программного обеспечения в области Business Intelligence данных, объявила о выходе новых версий генераторов отчетов для технологии Flex и PHP. «В версии 2010.3 мы сделали настоящий прорыв в разработке и улучшении продуктов, — рассказал руководитель проекта Reports.Fx Владимир Хотченко. — Пожелания пользователей программных продук
|02.11.2010
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Разработчики предпочитают программировать на PHP и JavaScript под Windows и Mac OS
е вопроса о том, какие операционные системы предпочитают разработчики, использующие наиболее популярные кроссплатформенные языки программирования. Была собрана статистика для языков Java, JavaScript, PHP. Согласно результатам исследования, 54,8% Java-разработчиков используют ОС семейства Windows, 24,8% используют различные дистрибутивы Linux и 20,4% используют Mac OS. 46,6% разработчиков Ja
|21.10.2010
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Вышла новая версия продуктов Stimulsoft Reports.Fx: создание отчетов для Flex и PHP
бъявила о выходе версии 2010.2 продуктов Stimulsoft Reports.Fx for Flex и Stimulsoft Reports.Fx for PHP. Stimulsoft Reports.Fx for Flex – это кросс-платформенный генератор отчетов, предназначен
|13.10.2010
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Microsoft расширила пакет инструментов для разработки облачных приложений с PHP и Eclipse
Главный архитектор Microsoft по стратегии в сфере интероперабельности Виджай Раджагопалан(Vijay Rajagopalan) представил новый продукт Windows Azure Companion, который упрощает развертывание платформы PHP и приложений на языке PHP в среде Windows Azure. Данный продукт позволяет разработчикам устанавливать новые приложения посредством ATOM-фида, содержащего описания всех доступных к ус
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