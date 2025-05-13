Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция

Зарплаты отечественных PHP-программистов за год показали рост ниже инфляции, притом в основном за счет джунов. Во многих городах размер зарплат сеньоров не просто не вырос – он даже сократился.

Нежеланное повторение ситуации

Зарплаты российских PHP-программистов не поспевают за обесцениванием рубля. Они растут, по крайней мере, в крупнейших городах страны (в миллионниках – их всего 16), но в некоторых из них в мае 2025 г. они увеличились примерно на 5%, тогда как официальная инфляция по итогам 2024 г. в России достигла 9,52%. На это указывает статистика Росстата.

Информацию о минимальном росте зарплат PHP-программистов в России CNews предоставил сервис поиска работы SuperJob. Что немаловажно, годом ранее, в мае 2024 г., ситуация была как минимум схожей – рост их зарплат в среднем сильно не успевал даже за официальной инфляцией, которая в 2023 г. была на уровне 7%.

Иначе говоря, PHP-программисты в крупнейших городах России стали получать больше денег за свой труд, но богаче при этом не стали. Более того, их уровень жизни, несмотря на рост зарплат, снизился.

Хочешь денег – езжай в Москву

Как и годом ранее, равно как и в 2023 г., PHP-программистом выгоднее всего работать в Москве или на фирму из этого региона, если трудиться удаленно. В 2024 г. зарплаты в этом городе колебались от 100 тыс. руб. у джунов до 280 тыс. руб. у специалистов с многолетним опытом, а теперь диапазон составляет 120-550 тыс. То есть пока начинающие столичные PHP-программисты стали получать на 20% больше, сеньоры прибавки к зарплате не увидели, вследствие чего средняя заработная плата в Москве за год выросла с 280 до 300 тыс. руб.

Аутсайдером в рейтинге является не Волгоград, стабильно занимающий последние места в любых сравнениях российских городов-миллионников, а Уфа. За год в этом плане ничего не изменилось, хотя зарплаты здесь все же немного выросли. В мае 2024 г. PHP-программисты получали в этом городе от 70 до 400 тыс. руб. в зависимости от опыта и знаний, а средняя зарплата составляла 210 тыс. руб. Годом позже разброс составил от 85 до 390 тыс. руб., то есть сеньорам в этом городе стали платить меньше. Средняя зарплата осталась на уровне 210 тыс. руб.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная заработная плата I II III IV Москва 120000—160000 160000—200000 200000—360000 360000—550000 300 000 Санкт-Петербург 100000—130000 130000—170000 170000—300000 300000—460000 250 000 Волгоград 85000—120000 120000—140000 140000—260000 260000—400000 220 000 Воронеж 85000—120000 120000—140000 140000—260000 260000—400000 220 000 Екатеринбург 100000—130000 130000—160000 160000—300000 300000—450000 250 000 Казань 90000—120000 120000—150000 150000—270000 270000—420000 230 000 Краснодар 95000—130000 130000—160000 160000—280000 280000—430000 240 000 Красноярск 85000—120000 120000—140000 140000—260000 260000—400000 220 000 Нижний Новгород 90000—120000 120000—150000 150000—270000 270000—410000 220 000 Новосибирск 90000—120000 120000—150000 150000—270000 270000—420000 230 000 Омск 85000—120000 120000—140000 140000—260000 260000—400000 220 000 Пермь 85000—120000 120000—140000 140000—260000 260000—400000 220 000 Ростов-на-Дону 95000—130000 130000—160000 160000—280000 280000—430000 240 000 Самара 90000—120000 120000—150000 150000—270000 270000—420000 230 000 Уфа 85000—110000 110000—140000 140000—260000 260000—390000 210 000 Челябинск 85000—120000 120000—140000 140000—260000 260000—400000 220 000

Источник: SuperJob

Не совсем по-честному

Изменения в зарплатах, особенно негативные у сеньоров во многих российских городах-миллионниках, никак не отразились на требованиях к специалистам. Иными словами, опытный программист, получая меньше, чем годом ранее, должен иметь аналогичны багаж знаний и умений. То есть, фактически, его опыт заметно обесценился.

То же касается и джунов, но в точности до наоборот. За их работу им теперь платят ощутимо больше, но, согласно статистике SuperJob, требования к ним со стороны работодателей не изменились ни на йоту.

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода II знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года.Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде III отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID, DRY, GRASP; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2; лпыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет.Возможные пожелания: опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node); опыт работы с инструментами контейнеризации приложений IV опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт разработки микросервисов; опыт работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana; опыт работы программистом PHP от 3 лет.Возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков

Аналитики SuperJob делят всех работников этой сферы на четыре категории, различающиеся зарплатой, объемом знаний и суммарным временем, проведенным в профессии. В общепринятой классификации всех ИТ-специалистов тоже четыре категории – джуны (начинающие сотрудники), мидлы, сеньоры и лиды.

Стареющая профессия

Эксперты SuperJob составили новый портрет кандидата на должность PHP-программиста, который ощутимо отличается от того, что был в мае 2024 г. Так, средний возраст такого соискателя всего за год увеличился с 36 до 39 лет, и если раньше это был мужчина в 92% случаев, то теперь этот показатель упал до 88%.

Высшее образование отныне есть у 74% соискателей против 69% год назад. Среди программистов на PHP стало больше тех, кто готов переехать ради новой работы – 40% вместо 32%. Также примечателен и тот факт, что если в мае 2024 г. на момент размещения резюме работы не было у 54% соискателей, то годом позже этот показатель упал до 43%. Средний срок работы на последнем месте в мае 2024 г. составлял 4,2 года, в мае 2025 г. – 4,6 года.

В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме), что явно указывает на старение профессии. На тот момент у такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста два года назад не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.