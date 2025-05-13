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Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция

Зарплаты отечественных PHP-программистов за год показали рост ниже инфляции, притом в основном за счет джунов. Во многих городах размер зарплат сеньоров не просто не вырос – он даже сократился.  

Нежеланное повторение ситуации

Зарплаты российских PHP-программистов не поспевают за обесцениванием рубля. Они растут, по крайней мере, в крупнейших городах страны (в миллионниках – их всего 16), но в некоторых из них в мае 2025 г. они увеличились примерно на 5%, тогда как официальная инфляция по итогам 2024 г. в России достигла 9,52%. На это указывает статистика Росстата.

Информацию о минимальном росте зарплат PHP-программистов в России CNews предоставил сервис поиска работы SuperJob. Что немаловажно, годом ранее, в мае 2024 г., ситуация была как минимум схожей – рост их зарплат в среднем сильно не успевал даже за официальной инфляцией, которая в 2023 г. была на уровне 7%.

Иначе говоря, PHP-программисты в крупнейших городах России стали получать больше денег за свой труд, но богаче при этом не стали. Более того, их уровень жизни, несмотря на рост зарплат, снизился.

Хочешь денег – езжай в Москву

Как и годом ранее, равно как и в 2023 г., PHP-программистом выгоднее всего работать в Москве или на фирму из этого региона, если трудиться удаленно. В 2024 г. зарплаты в этом городе колебались от 100 тыс. руб. у джунов до 280 тыс. руб. у специалистов с многолетним опытом, а теперь диапазон составляет 120-550 тыс. То есть пока начинающие столичные PHP-программисты стали получать на 20% больше, сеньоры прибавки к зарплате не увидели, вследствие чего средняя заработная плата в Москве за год выросла с 280 до 300 тыс. руб.

Аутсайдером в рейтинге является не Волгоград, стабильно занимающий последние места в любых сравнениях российских городов-миллионников, а Уфа. За год в этом плане ничего не изменилось, хотя зарплаты здесь все же немного выросли. В мае 2024 г. PHP-программисты получали в этом городе от 70 до 400 тыс. руб. в зависимости от опыта и знаний, а средняя зарплата составляла 210 тыс. руб. Годом позже разброс составил от 85 до 390 тыс. руб., то есть сеньорам в этом городе стали платить меньше. Средняя зарплата осталась на уровне 210 тыс. руб.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная заработная плата
I
II
III
IV
Москва
120000—160000
160000—200000
200000—360000
360000—550000
300 000
Санкт-Петербург
100000—130000
130000—170000
170000—300000
300000—460000
250 000
Волгоград
85000—120000
120000—140000
140000—260000
260000—400000
220 000
Воронеж
85000—120000
120000—140000
140000—260000
260000—400000
220 000
Екатеринбург
100000—130000
130000—160000
160000—300000
300000—450000
250 000
Казань
90000—120000
120000—150000
150000—270000
270000—420000
230 000
Краснодар
95000—130000
130000—160000
160000—280000
280000—430000
240 000
Красноярск
85000—120000
120000—140000
140000—260000
260000—400000
220 000
Нижний Новгород
90000—120000
120000—150000
150000—270000
270000—410000
220 000
Новосибирск
90000—120000
120000—150000
150000—270000
270000—420000
230 000
Омск
85000—120000
120000—140000
140000—260000
260000—400000
220 000
Пермь
85000—120000
120000—140000
140000—260000
260000—400000
220 000
Ростов-на-Дону
95000—130000
130000—160000
160000—280000
280000—430000
240 000
Самара
90000—120000
120000—150000
150000—270000
270000—420000
230 000
Уфа
85000—110000
110000—140000
140000—260000
260000—390000
210 000
Челябинск
85000—120000
120000—140000
140000—260000
260000—400000
220 000

Источник: SuperJob

Не совсем по-честному

Изменения в зарплатах, особенно негативные у сеньоров во многих российских городах-миллионниках, никак не отразились на требованиях к специалистам. Иными словами, опытный программист, получая меньше, чем годом ранее, должен иметь аналогичны багаж знаний и умений. То есть, фактически, его опыт заметно обесценился.

То же касается и джунов, но в точности до наоборот. За их работу им теперь платят ощутимо больше, но, согласно статистике SuperJob, требования к ним со стороны работодателей не изменились ни на йоту.

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I
знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода
II
знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года.Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде
III
отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID, DRY, GRASP; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2; лпыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет.Возможные пожелания: опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node); опыт работы с инструментами контейнеризации приложений
IV
опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт разработки микросервисов; опыт работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana; опыт работы программистом PHP от 3 лет.Возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков

Источник: SuperJob

Аналитики SuperJob делят всех работников этой сферы на четыре категории, различающиеся зарплатой, объемом знаний и суммарным временем, проведенным в профессии. В общепринятой классификации всех ИТ-специалистов тоже четыре категории – джуны (начинающие сотрудники), мидлы, сеньоры и лиды.

Стареющая профессия

Эксперты SuperJob составили новый портрет кандидата на должность PHP-программиста, который ощутимо отличается от того, что был в мае 2024 г. Так, средний возраст такого соискателя всего за год увеличился с 36 до 39 лет, и если раньше это был мужчина в 92% случаев, то теперь этот показатель упал до 88%.

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Высшее образование отныне есть у 74% соискателей против 69% год назад. Среди программистов на PHP стало больше тех, кто готов переехать ради новой работы – 40% вместо 32%. Также примечателен и тот факт, что если в мае 2024 г. на момент размещения резюме работы не было у 54% соискателей, то годом позже этот показатель упал до 43%. Средний срок работы на последнем месте в мае 2024 г. составлял 4,2 года, в мае 2025 г. – 4,6 года.

В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме), что явно указывает на старение профессии. На тот момент у такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста два года назад не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.

Геннадий Ефремов

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