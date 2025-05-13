Программистам на PHP в России недоплачивают. Зарплаты сеньоров упали, прибавку у джунов съедает инфляция
Зарплаты отечественных PHP-программистов за год показали рост ниже инфляции, притом в основном за счет джунов. Во многих городах размер зарплат сеньоров не просто не вырос – он даже сократился.
Нежеланное повторение ситуации
Зарплаты российских PHP-программистов не поспевают за обесцениванием рубля. Они растут, по крайней мере, в крупнейших городах страны (в миллионниках – их всего 16), но в некоторых из них в мае 2025 г. они увеличились примерно на 5%, тогда как официальная инфляция по итогам 2024 г. в России достигла 9,52%. На это указывает статистика Росстата.
Информацию о минимальном росте зарплат PHP-программистов в России CNews предоставил сервис поиска работы SuperJob. Что немаловажно, годом ранее, в мае 2024 г., ситуация была как минимум схожей – рост их зарплат в среднем сильно не успевал даже за официальной инфляцией, которая в 2023 г. была на уровне 7%.
Иначе говоря, PHP-программисты в крупнейших городах России стали получать больше денег за свой труд, но богаче при этом не стали. Более того, их уровень жизни, несмотря на рост зарплат, снизился.
Хочешь денег – езжай в Москву
Как и годом ранее, равно как и в 2023 г., PHP-программистом выгоднее всего работать в Москве или на фирму из этого региона, если трудиться удаленно. В 2024 г. зарплаты в этом городе колебались от 100 тыс. руб. у джунов до 280 тыс. руб. у специалистов с многолетним опытом, а теперь диапазон составляет 120-550 тыс. То есть пока начинающие столичные PHP-программисты стали получать на 20% больше, сеньоры прибавки к зарплате не увидели, вследствие чего средняя заработная плата в Москве за год выросла с 280 до 300 тыс. руб.
Аутсайдером в рейтинге является не Волгоград, стабильно занимающий последние места в любых сравнениях российских городов-миллионников, а Уфа. За год в этом плане ничего не изменилось, хотя зарплаты здесь все же немного выросли. В мае 2024 г. PHP-программисты получали в этом городе от 70 до 400 тыс. руб. в зависимости от опыта и знаний, а средняя зарплата составляла 210 тыс. руб. Годом позже разброс составил от 85 до 390 тыс. руб., то есть сеньорам в этом городе стали платить меньше. Средняя зарплата осталась на уровне 210 тыс. руб.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
|Среднерыночная заработная плата
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
Москва
|
120000—160000
|
160000—200000
|
200000—360000
|
360000—550000
|
300 000
|
Санкт-Петербург
|
100000—130000
|
130000—170000
|
170000—300000
|
300000—460000
|
250 000
|
85000—120000
|
120000—140000
|
140000—260000
|
260000—400000
|
220 000
|
Воронеж
|
85000—120000
|
120000—140000
|
140000—260000
|
260000—400000
|
220 000
|
Екатеринбург
|
100000—130000
|
130000—160000
|
160000—300000
|
300000—450000
|
250 000
|
Казань
|
90000—120000
|
120000—150000
|
150000—270000
|
270000—420000
|
230 000
|
Краснодар
|
95000—130000
|
130000—160000
|
160000—280000
|
280000—430000
|
240 000
|
Красноярск
|
85000—120000
|
120000—140000
|
140000—260000
|
260000—400000
|
220 000
|
Нижний Новгород
|
90000—120000
|
120000—150000
|
150000—270000
|
270000—410000
|
220 000
|
Новосибирск
|
90000—120000
|
120000—150000
|
150000—270000
|
270000—420000
|
230 000
|
Омск
|
85000—120000
|
120000—140000
|
140000—260000
|
260000—400000
|
220 000
|
Пермь
|
85000—120000
|
120000—140000
|
140000—260000
|
260000—400000
|
220 000
|
Ростов-на-Дону
|
95000—130000
|
130000—160000
|
160000—280000
|
280000—430000
|
240 000
|
Самара
|
90000—120000
|
120000—150000
|
150000—270000
|
270000—420000
|
230 000
|
85000—110000
|
110000—140000
|
140000—260000
|
260000—390000
|
210 000
|
Челябинск
|
85000—120000
|
120000—140000
|
140000—260000
|
260000—400000
|
220 000
Источник: SuperJob
Не совсем по-честному
Изменения в зарплатах, особенно негативные у сеньоров во многих российских городах-миллионниках, никак не отразились на требованиях к специалистам. Иными словами, опытный программист, получая меньше, чем годом ранее, должен иметь аналогичны багаж знаний и умений. То есть, фактически, его опыт заметно обесценился.
То же касается и джунов, но в точности до наоборот. За их работу им теперь платят ощутимо больше, но, согласно статистике SuperJob, требования к ним со стороны работодателей не изменились ни на йоту.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|
I
|
знание теории баз данных и практический опыт работы с СУБД; знание принципов объектно-ориентированного программирования; знание JavaScript, HTML и CSS, XML; знание английского языка на уровне чтения технической документации; опыт программирования на PHP от полугода
|
II
|
знание методов защиты информации в сетевых приложениях; навыки работы в среде Linux/Unix; опыт работы с системами контроля версий; опыт разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений; опыт работы программистом PHP от 1 года.Возможное пожелание: знание методик организации процесса разработки в команде
|
III
|
отличные знания и навыки работы с PHP 7, 8 и СУБД; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; знание и понимание принципов SOLID, DRY, GRASP; отличные навыки объектно-ориентированного программирования; навыки настройки и администрирования веб-серверов; опыт unit-тестирования; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы с фреймворками Lavarel, Symfony, Yii2; лпыт проектирования и поддержки клиент-серверного API; опыт работы программистом PHP от 2 лет.Возможные пожелания: опыт работы с одним из фреймворков JavaScript (Vue, React, Angular, Node); опыт работы с инструментами контейнеризации приложений
|
IV
|
опыт разработки и проектирования высоконагруженных систем; опыт разработки микросервисов; опыт работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana; опыт работы программистом PHP от 3 лет.Возможное пожелание: навыки руководства командой разработчиков
Аналитики SuperJob делят всех работников этой сферы на четыре категории, различающиеся зарплатой, объемом знаний и суммарным временем, проведенным в профессии. В общепринятой классификации всех ИТ-специалистов тоже четыре категории – джуны (начинающие сотрудники), мидлы, сеньоры и лиды.
Стареющая профессия
Эксперты SuperJob составили новый портрет кандидата на должность PHP-программиста, который ощутимо отличается от того, что был в мае 2024 г. Так, средний возраст такого соискателя всего за год увеличился с 36 до 39 лет, и если раньше это был мужчина в 92% случаев, то теперь этот показатель упал до 88%.
Высшее образование отныне есть у 74% соискателей против 69% год назад. Среди программистов на PHP стало больше тех, кто готов переехать ради новой работы – 40% вместо 32%. Также примечателен и тот факт, что если в мае 2024 г. на момент размещения резюме работы не было у 54% соискателей, то годом позже этот показатель упал до 43%. Средний срок работы на последнем месте в мае 2024 г. составлял 4,2 года, в мае 2025 г. – 4,6 года.
В мае 2023 г. среднестатистическим российским программистом на PHP являлся мужчина в возрасте 35 лет (в 90% резюме), что явно указывает на старение профессии. На тот момент у такого специалиста в 72% случаев есть высшее образование, и он проработал на последнем месте работу около трех с половиной лет. 48% соискателей на должность PHP-программиста два года назад не имели работы на момент размещения резюме, а к переезду в другой город были готовы 39%.