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Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian

Зарубежные частные разработчики ПО начали блокировать доступ к своим сервисам программистам из России. Так поступил, в частности, Онджей Суры из Чехии, известный специалист в сфере свободного ПО. В своем профиле на GitHub он извинился перед всеми, что не заблокировал россиян раньше.

Из программистов в изгои

Иностранные программисты начали открыто отворачиваться от своих российских коллег и демонстрировать презрительное к ним отношение. Так, очень известный в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels.

Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Package Archive, PPA). Под этим термином подразумеваются репозитории ПО, авторы которых хранят в них компоненты, еще не включенные в состав приложения или операционной системы, для которой они разрабатывались.

Свои репозитории Онджей Суры разместил на собственном сервере, к которому он и закрыл доступ пользователям с российскими IP-адресами. Он даже похвастался этим в своем профиле на GitHub (принадлежит корпорации Microsoft) и извинился перед всеми, что не выгнал россиян со своего сервиса раньше.

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Онджей очень сожалеет, что не повернулся к россиянам спиной раньше

«Мне следовало сделать это раньше. Извините, что это заняло так много времени, но я начал геоблокировать Россию на packages.sury.org», – написал Суры в своем профиле на GitHub. Под этим постом к моменту выхода материала набралось около 10 комментариев. Большинство из них Суры пометил как не соответствующие тематике обсуждения.

Слишком слабая защита

К моменту выхода материала сайт Суры был доступен из России без применения дополнительных технических средств. В то же время попытка скачать с него какой-либо из файлов приводит либо к ошибке 403 (Forbidden, «Запрещено»), либо непосредственно к сбою скачивания.

Однако выстроенная защита Суры от россиян обходится в пару кликов. Любой из пока еще работающих в России сервисов замены российского IP-адреса на иностранный открывает полный доступ ко всем без исключения файлам на его сайте.

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Erik Mclean / Unsplash
Обойти защиту Суры оказалось не сложнее, чем вскрыть дешевый кодовый замок

Другими словами, нельзя сказать, что решение Суры хоть сколько-нибудь усложнило российским пользователям доступ к его РРА-репозиториям. С другой стороны, его примеру могут последовать и другие разработчики. К моменту выхода материала отлучение россиян от частных репозиториев еще не стало массовым явлением.

Как один чех взял пример с других чехов

Решение о блокировке россиян по IP Онджей Суры принял сразу после того, как другие чешские разработчики, имеющие больший вес в мировой ИТ-индустрии, сделали то же самое.

CNews писал, что в самом начале июля 2024 г. компания JetBrains запретила пользователям из России скачивать со своего сайта дистрибутив всемирно известной среды разработки IntelliJ IDEA. JetBrains – это чешская компания, основанная выходцами из России в начале XXI века, а IntelliJ IDEA – одна из крупнейших ее разработок. Она позволяет создавать ПО на языках Java, Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других.

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Один из репозиториев на сайте Онджея
Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
Импортонезависимость

Но, в отличие от Суры, авторы IntelliJ IDEA указали официальную причину, по которой они начали геоблокировку россиян. Это, по их словам, связано с новыми пакетами антироссийских санкций Евросоюза.

Как и в случае с Суры, запрет на скачивание IntelliJ IDEA, с очень высокой долей вероятности, никак не отразится на российском сообществе разработчиков. Рунет переполнен многочисленными пиратскими версиями этого фреймворка под Windows, macOS и Linux, а если нужен именно оригинальный дистрибутив с официального сайта JetBrains, то заполучить его можно при помощи тех же технических средств, что обеспечивают доступ к репозиториям Онджея Суры.

Геннадий Ефремов

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