Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin JetBrains меняет подход к дистрибуции IntelliJ IDEA Чешская компания JetBrains, разработчик инструментов для программистов, меняет модель дистрибуции интегрированной популярной среды разработки на языках Java и Kotlin – IntelliJ IDEA. Начиная с версии 2025.3, на

В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста Астра» сообщила CNews о создании платформы OpenIDE – отечественной среды разработки, призванной заменить собой всемирно известный аналогичный сервис IntelliJ IDEA. За последним стоит чешская компания JetBrains, основанная тремя выходцами из России и поддержавшая антироссийские санкции. CNews писал, что в июле 2024 г. JetBrains запретила россиянам возможность скачивать IntelliJ IDEA,

Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains В ответ на недавние ограничения со стороны JetBrains, которые затронули российские компании, Explyt объявляет об открытии исходного кода Spring плагина. С 1 ноября 2024 г. плагин Explyt Spring станет бесплатным для коммерческих и частны

Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ Компания JetBrains создает самые популярные и эффективные инструменты для разработчиков в мире. Еще в 2022 году компания ушла из России, закрыв возможность приобретать новые лицензии на свои продукты. С

Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено Россияне должны страдать Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструментами для разработки на языках Java, Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и пр., лишила российских разработчиков возможности скачивать плагины к

Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ Санкции по-чешски. Или по-русски Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструменты для разработки на языках Java (любимый язык российских программистов), Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других, лишила россиян

Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity Bi.Zone обновила библиотеку детектирующих правил сервиса Bi.Zone WAF, чтобы защитить пользователей программного обеспечения JetBrains TeamCity от уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к конфиденциальным данным. О двух уязвимостях в популярном инструменте для автоматизаци

Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить «Проблемный» ИИ-помощник Чешская JetBrains столкнулась с критикой в свой адрес после того, как в продуктах компании появился п

«Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управления. Поэтому мы находимся в постоянном поиске возмо

Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS ства Ice Lake корпорации Intel могут содержать аппаратную ошибку, которая приводит к аварийному завершению работы операционной системы, пишет Techpowerup со ссылкой на обсуждение на площадке компании Jetbrains, создателя популярных инструментов для разработчиков программного обеспечения. По сообщению портала, проблему неожиданного «краха» или перезагрузки операционной системы отмечают прогр

Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу Университет ИТМО и JetBrains запускают корпоративную магистерскую программу «Разработка программного обеспечения / Software Engineering». Также JetBrains начинает собственную подготовку студентов в бакалав

«Тринити» построила серверную для JetBrains Системный интегратор «Тринити» построил для компании JetBrains одну серверную из двух, сократив расходы на аренду помещения и обслуживание, а также упростив процесс мониторинга и управления инфраструктурой. Об этом CNews сообщили в «Тринити». Осн

Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта енную интегрированную среду разработки Java-приложений для Android под названием Android Studio. Эта среда базируется на открытой платформе IntelliJ IDEA, которая была разработана питерской компанией JetBrains. До настоящего времени у Google не было собственной интегрированной среды разработки (Integrated Development Environment - IDE), с помощью которой разработчики бы могли писать Android

JetBrains переехала в новый офис в Санкт-Петербурге Компания JetBrains — создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, повышающих производительность разработчиков программного обеспечения — объявила о переезде в Санкт-Петербу

Новая версия AppCode от JetBrains интегрирована со средой разработки Kiwi и внешними браузерами документации Компания JetBrains — создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, повышающих производительность разработчиков программного обеспечения — объявила о выпуске AppCode 2.0 — но

Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript Компания JetBrains, создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, объявила о выпуске WebStorm 6.0 — новой версии своей интегрированной среды разработки для JavaScript. Чтобы

JetBrains выпустила ежегодное обновление среды для разработки приложений IntelliJ IDEA Компания JetBrains, создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, повышающих производительность разработчиков программного обеспечения, объявила о выпуске IntelliJ IDEA 12 —

JetBrains ReSharper ускоряет разработку приложений для ОС Windows 8 и Windows Phone 8 Компания JetBrains, производитель профессиональных инструментов для разработки программного обеспечения, представила в своем флагманском продукте для .NET разработчиков ReSharper полную поддержку для со