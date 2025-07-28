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JetBrains

JetBrains

СОБЫТИЯ

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28.07.2025 Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin

JetBrains меняет подход к дистрибуции IntelliJ IDEA Чешская компания JetBrains, разработчик инструментов для программистов, меняет модель дистрибуции интегрированной популярной среды разработки на языках Java и Kotlin – IntelliJ IDEA. Начиная с версии 2025.3, на
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста

Астра» сообщила CNews о создании платформы OpenIDE – отечественной среды разработки, призванной заменить собой всемирно известный аналогичный сервис IntelliJ IDEA. За последним стоит чешская компания JetBrains, основанная тремя выходцами из России и поддержавшая антироссийские санкции. CNews писал, что в июле 2024 г. JetBrains запретила россиянам возможность скачивать IntelliJ IDEA,

01.11.2024 Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains

В ответ на недавние ограничения со стороны JetBrains, которые затронули российские компании, Explyt объявляет об открытии исходного кода Spring плагина. С 1 ноября 2024 г. плагин Explyt Spring станет бесплатным для коммерческих и частны
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ

Компания JetBrains создает самые популярные и эффективные инструменты для разработчиков в мире. Еще в 2022 году компания ушла из России, закрыв возможность приобретать новые лицензии на свои продукты. С
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено

Россияне должны страдать Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструментами для разработки на языках Java, Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и пр., лишила российских разработчиков возможности скачивать плагины к
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++

Санкции по-чешски. Или по-русски Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструменты для разработки на языках Java (любимый язык российских программистов), Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и многих других, лишила россиян

12.03.2024 Bi.Zone WAF защищает от уязвимостей в JetBrains TeamCity

Bi.Zone обновила библиотеку детектирующих правил сервиса Bi.Zone WAF, чтобы защитить пользователей программного обеспечения JetBrains TeamCity от уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к конфиденциальным данным. О двух уязвимостях в популярном инструменте для автоматизаци
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить

«Проблемный» ИИ-помощник Чешская JetBrains столкнулась с критикой в свой адрес после того, как в продуктах компании появился п
13.10.2021 «Рексофт» внедрила Jetbrains Youtrack в практику управления проектами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, внедрила в свою практику управления проектами решение Youtrack от компании Jetbrains. «Реализация масштабных проектов с множественными внешними зависимостями диктует повышенные требования к качеству проектного управления. Поэтому мы находимся в постоянном поиске возмо
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS

ства Ice Lake корпорации Intel могут содержать аппаратную ошибку, которая приводит к аварийному завершению работы операционной системы, пишет Techpowerup со ссылкой на обсуждение на площадке компании Jetbrains, создателя популярных инструментов для разработчиков программного обеспечения. По сообщению портала, проблему неожиданного «краха» или перезагрузки операционной системы отмечают прогр
14.06.2018 Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу

Университет ИТМО и JetBrains запускают корпоративную магистерскую программу «Разработка программного обеспечения / Software Engineering». Также JetBrains начинает собственную подготовку студентов в бакалав
07.03.2018 Jetbrains выпустила открытую бета-версию нового продукта – Datalore
30.06.2015 «Тринити» построила серверную для JetBrains

Системный интегратор «Тринити» построил для компании JetBrains одну серверную из двух, сократив расходы на аренду помещения и обслуживание, а также упростив процесс мониторинга и управления инфраструктурой. Об этом CNews сообщили в «Тринити». Осн
20.05.2013 Новая среда разработки Android Studio создана на основе российского проекта

енную интегрированную среду разработки Java-приложений для Android под названием Android Studio. Эта среда базируется на открытой платформе IntelliJ IDEA, которая была разработана питерской компанией JetBrains. До настоящего времени у Google не было собственной интегрированной среды разработки (Integrated Development Environment - IDE), с помощью которой разработчики бы могли писать Android
11.04.2013 JetBrains переехала в новый офис в Санкт-Петербурге

Компания JetBrains — создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, повышающих производительность разработчиков программного обеспечения — объявила о переезде в Санкт-Петербу
22.03.2013 Новая версия AppCode от JetBrains интегрирована со средой разработки Kiwi и внешними браузерами документации

Компания JetBrains — создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, повышающих производительность разработчиков программного обеспечения — объявила о выпуске AppCode 2.0 — но
11.03.2013 Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript

Компания JetBrains, создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, объявила о выпуске WebStorm 6.0 — новой версии своей интегрированной среды разработки для JavaScript. Чтобы
05.12.2012 JetBrains выпустила ежегодное обновление среды для разработки приложений IntelliJ IDEA

Компания JetBrains, создатель IntelliJ IDEA, ReSharper и других интеллектуальных инструментов, повышающих производительность разработчиков программного обеспечения, объявила о выпуске IntelliJ IDEA 12 —
07.11.2012 JetBrains ReSharper ускоряет разработку приложений для ОС Windows 8 и Windows Phone 8

Компания JetBrains, производитель профессиональных инструментов для разработки программного обеспечения, представила в своем флагманском продукте для .NET разработчиков ReSharper полную поддержку для со
24.10.2012 Российский поставщик средств разработки для Oracle и HP назначил гендиректорами двух программистов

Российский производитель средств разработки ПО JetBrains сменил гендиректора на двух новых, рассказали CNews его представители. Предыдущий гендиректор компании, один из ее основателей Сергей Дмитриев, решил отойти от операционной деятельнос

Публикаций - 86, упоминаний - 89

JetBrains и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 18
Microsoft Corporation - GitHub 1075 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Oracle Corporation 7074 13
Apple Inc 13154 8
Softline - Софтлайн 3743 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Intel Corporation 12811 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 6
Softkey - Софткей 215 5
Broadcom - VMware 2610 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
OpenAI 541 5
Adobe Figma 73 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
X Corp - Twitter 2938 4
HP Inc. 5883 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Red Hat 1378 4
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Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
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Uber 357 1
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HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
Наукоград - технопарк 156 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
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JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
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Hyundai Motor Company 436 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
American Express - Amex 338 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Walt Disney Company 647 1
Runa Capital 158 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Assist - Ассист 218 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
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