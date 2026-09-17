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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кудинов Владислав

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Американские компании в огромном количестве собирают данные российских брокеров для обучения ИИ 1
04.12.2024 Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов 1
01.11.2024 Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кудинов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Explyt - Эсприто Девелопмент 2 2
JetBrains 86 2
Huawei 4703 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 922 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 842 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 375 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 490 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
Oracle Java - язык программирования 3487 2
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 155 1
Explyt Spring 1 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 51 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 25 1
Broadcom - VMware - Spring Initializr 2 1
Explyt Chat 1 1
Pine64 - PinePhone UBports Community Edition - серия смартфонов 6 1
Explyt Test 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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