Broadcom VMware Spring Framework Фреймворк микросервисной архитектуры
|13.04.2022
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Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями
Крупная проблема Java Spring Во фреймворке Java Spring выявлена критическая уязвимость, позволяющая запускать произвольный код в приложениях, созданных с его помощью. Уязвимость, получившая название Spring4Sh
|08.04.2022
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Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener
итическая уязвимость CVE-2022-22965, затрагивающая работу Java-фреймворка с открытым исходным кодом Spring. Баг позволяет удаленно выполнить произвольный код без аутентификации, благодаря чему
|25.08.2010
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Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack
Компания Mandriva объявила о выпуске российской версии дистрибутива Mandriva 2010 Spring Powerpack, предназначенного для установки на рабочей станции, в том числе и корпоративной, а также на небольшом сервере. Mandriva 2010 Spring Powerpack поставляется с технической
|10.03.2009
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Spring Wireless доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктура
Компания IBS DataFort, поставщик услуг функционального ИТ-аутсорсинга на российском рынке, завершила перенос в свой дата центр серверного оборудования компании Spring Wireless. В дата-центр IBS DataFort переехали серверы, обеспечивающие работу мобильных приложений российских и восточно-европейских клиентов Spring Wireless. Как отмечается, Sp
|10.04.2008
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Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring
Вышел релиз Mandriva Linux 2008 Spring. Новый релиз доступен в трех редакциях - бесплатной редакции One, поставляющейся на live CD с возможностью инсталляции и включающей последние версии закрытых драйверов; коммерческой реда
|21.03.2008
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Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring
Анонсирован выпуск второго «кандидатского» релиза (RC2) Mandriva 2008 Spring. Среди ключевых нововведений RC2 следует упомянуть: Поддержка синхронизации с мобильными устройствами. Новые библиотеки позволяют синхронизовать КПК и смартфоны на базе Windows Mobile 5,
|03.03.2008
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Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring
Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring – готовящегося к выпуску дистрибутива GNU/Linux. Основные изменения, представленные в RC-1: Добавлена новая тема оформления, включающая новый вид инсталлятора, фоновые рисунки рабочего с
|06.11.2007
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Spring Wireless и "Компьюлинк" заключили соглашение о партнерстве
Мировой разработчик комплексных мобильных решений Spring Wireless и российский системный интегратор "УСП Компьюлинк" заключили соглашение о партнерстве, сообщает РБК. Spring Wireless объявила о расширении своей деятельности в России. Ко
|24.04.2006
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Опубликована программа ISDEF Spring 2006
Ассоциация ISDEF (Форум независимых разработчиков программного обеспечения) продолжает регистрацию на весеннюю специализированную конференцию ISDEF Spring 2006. Основной темой мероприятия является «Продажа и продвижение тиражного программного обеспечения в европейских странах». Конференция состоится в гостинице Holiday Inn Лесная (Москва,
|01.04.2005
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ISDEF " Spring’2005": снижение цен на диски не поможет в борьбе с пиратством
В Москве прошла первая весенняя конференция ISDEF (Independent Software Developers Forum) «Spring’2005», главной темой которой стала организация каналов продаж в софтверных компаниях. Некоторые выступавшие обратили внимание на то, что снизить уровень цен легальных продуктов до пиратс
|25.01.2005
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Spring: спрос на ИТ-специалистов возвращается
Эксперты крупного британского кадрового агентства по подбору ИТ-персонала Spring Group считают, что спрос на специалистов увеличивается. «За последние 18 месяцев мы отметили подъем спроса на временных сотрудников, вызванный началом инвестирования в ИТ-проекты, отложе
|12.03.2004
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Весенняя премьера: линейка Spring от R&K и AMD
О запуске обновленной линейки ПК Spring журналистам объявил Пьер Брансвик, региональный менеджер AMD по продажам в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке. В своем выступлении он уделил немалое внимание 64-разрядной архи
|12.03.2001
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Сегодня открывается конференция Spring Internet World
Сегодня в Лос-Анджелесе открывается восьмая ежегодная конференция Spring Internet World. На конференцию съедутся главы высокотехнологичных компаний, озабоченные нынешним состоянием и перспективами развития отрасли. В течение недели более 500 компаний будут пр
|26.07.2000
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Lucent купит производителя коммутаторов Spring Tide Networks
Lucent Technologies объявила о намерении купить компанию Spring Tide Networks, которая является ведущим поставщиком коммутирующего оборудования. Масштабируемость и производительность оборудования Spring Tide Networks превосходит аналогичные по
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
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