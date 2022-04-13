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Broadcom VMware Spring Framework Фреймворк микросервисной архитектуры

Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры


13.04.2022 Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями

Крупная проблема Java Spring Во фреймворке Java Spring выявлена критическая уязвимость, позволяющая запускать произвольный код в приложениях, созданных с его помощью. Уязвимость, получившая название Spring4Sh
08.04.2022 Уязвимости в Spring Framework включены в обновленную базу поиска уязвимостей Solar appScreener

итическая уязвимость CVE-2022-22965, затрагивающая работу Java-фреймворка с открытым исходным кодом Spring. Баг позволяет удаленно выполнить произвольный код без аутентификации, благодаря чему

25.08.2010 Вышла российская версия Mandriva 2010 Spring Powerpack

Компания Mandriva объявила о выпуске российской версии дистрибутива Mandriva 2010 Spring Powerpack, предназначенного для установки на рабочей станции, в том числе и корпоративной, а также на небольшом сервере. Mandriva 2010 Spring Powerpack поставляется с технической

10.03.2009 Spring Wireless доверила IBS DataFort обслуживание ИТ-инфраструктура

Компания IBS DataFort, поставщик услуг функционального ИТ-аутсорсинга на российском рынке, завершила перенос в свой дата центр серверного оборудования компании Spring Wireless. В дата-центр IBS DataFort переехали серверы, обеспечивающие работу мобильных приложений российских и восточно-европейских клиентов Spring Wireless. Как отмечается, Sp
10.04.2008 Анонсирован выпуск Mandriva Linux 2008 Spring

Вышел релиз Mandriva Linux 2008 Spring. Новый релиз доступен в трех редакциях - бесплатной редакции One, поставляющейся на live CD с возможностью инсталляции и включающей последние версии закрытых драйверов; коммерческой реда
21.03.2008 Вышел второй релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring

Анонсирован выпуск второго «кандидатского» релиза (RC2) Mandriva 2008 Spring. Среди ключевых нововведений RC2 следует упомянуть: Поддержка синхронизации с мобильными устройствами. Новые библиотеки позволяют синхронизовать КПК и смартфоны на базе Windows Mobile 5,
03.03.2008 Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring

Вышел первый релиз-кандидат Mandriva 2008 Spring – готовящегося к выпуску дистрибутива GNU/Linux. Основные изменения, представленные в RC-1: Добавлена новая тема оформления, включающая новый вид инсталлятора, фоновые рисунки рабочего с
06.11.2007 Spring Wireless и "Компьюлинк" заключили соглашение о партнерстве

Мировой разработчик комплексных мобильных решений Spring Wireless и российский системный интегратор "УСП Компьюлинк" заключили соглашение о партнерстве, сообщает РБК. Spring Wireless объявила о расширении своей деятельности в России. Ко
24.04.2006 Опубликована программа ISDEF Spring 2006

Ассоциация ISDEF (Форум независимых разработчиков программного обеспечения) продолжает регистрацию на весеннюю специализированную конференцию ISDEF Spring 2006. Основной темой мероприятия является «Продажа и продвижение тиражного программного обеспечения в европейских странах». Конференция состоится в гостинице Holiday Inn Лесная (Москва,

01.04.2005 ISDEF " Spring’2005": снижение цен на диски не поможет в борьбе с пиратством

В Москве прошла первая весенняя конференция ISDEF (Independent Software Developers Forum) «Spring’2005», главной темой которой стала организация каналов продаж в софтверных компаниях. Некоторые выступавшие обратили внимание на то, что снизить уровень цен легальных продуктов до пиратс
25.01.2005 Spring: спрос на ИТ-специалистов возвращается

Эксперты крупного британского кадрового агентства по подбору ИТ-персонала Spring Group считают, что спрос на специалистов увеличивается. «За последние 18 месяцев мы отметили подъем спроса на временных сотрудников, вызванный началом инвестирования в ИТ-проекты, отложе
12.03.2004 Весенняя премьера: линейка Spring от R&K и AMD

О запуске обновленной линейки ПК Spring журналистам объявил Пьер Брансвик, региональный менеджер AMD по продажам в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке. В своем выступлении он уделил немалое внимание 64-разрядной архи
12.03.2001 Сегодня открывается конференция Spring Internet World

Сегодня в Лос-Анджелесе открывается восьмая ежегодная конференция Spring Internet World. На конференцию съедутся главы высокотехнологичных компаний, озабоченные нынешним состоянием и перспективами развития отрасли. В течение недели более 500 компаний будут пр
26.07.2000 Lucent купит производителя коммутаторов Spring Tide Networks

Lucent Technologies объявила о намерении купить компанию Spring Tide Networks, которая является ведущим поставщиком коммутирующего оборудования. Масштабируемость и производительность оборудования Spring Tide Networks превосходит аналогичные по

Публикаций - 116, упоминаний - 123

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 6688 16
Broadcom - VMware 2359 13
8213 12
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Благосостояние НПФ 51 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
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