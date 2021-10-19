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Сыкулев Андрей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2020 CNews AWARDS 2020: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 2
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
18.11.2019 Проект Газпромбанка и компании «Синимекс» стал лучшим в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года» по версии CNews Awards 4
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 2
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 2
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
26.01.2016 «Синимекс» в партнерстве с Misys внедрила в «Альфа-Банке» решение по управлению рисками 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 9
20.08.2015 «Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка» 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 9
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1

Публикаций - 57, упоминаний - 100

Сыкулев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cinimex - Синимекс 160 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 22
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Такском - Taxcom 119 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Ситилабс 25 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Schneider Electric 409 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Rimini Street 38 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
VK - Mail.ru Group 2485 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
Microsoft Corporation 11127 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Veeam Software 250 4
Naumen - Наумен 342 4
IBM 3551 4
3761 4
АйТи 752 4
Diasoft - Диасофт 354 3
Dynatrace 46 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 2
Ramax - Рамакс 62 2
Biocad - Биокад 38 2
АТОЛ ГК 168 2
Ланит ГК 1159 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 2
Google LLC 7161 2
Oracle Corporation 3356 2
Red Hat 667 2
Telegram Group 702 2
Астерос - Asteros 531 1
Газпромбанк - ГПБ 693 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 26
РЖД - Российские железные дороги 1081 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 18
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 16
X5 Group 599 15
Ингосстрах СПАО 210 15
X5 Group - Пятерочка 559 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
PepsiCo - Пепсико 95 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Аэрофлот 493 14
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Интер РАО ПАО 159 13
Уралсиб Банк 390 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
МТС банк 254 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
OKS Group 31 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
Альфа-Банк 1127 12
Открытие ФК 538 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Совкомбанк ПАО 147 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Почта Банк 289 4
Газпром нефть 382 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Москвы 653 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
Big Data - Большие данные 1136 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
Омниканальность - Omni channel 42 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Kubernetes 307 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
Java - Язык программирования 1178 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 2
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
IBM Digital Business Automation 5 2
Google Android 10751 2
IBM Integration Bus 16 2
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Google Compute Cloud 1 1
Spring MVC 3 1
Яндекс.Толока 12 1
Apache Airflow 9 1
Cinimex Integration Framework 2 1
Газпромбанк GPB API 1 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Альфа-Банк gpi Tracker 2 1
IBM BPM 23 1
Activity BPM 2 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
IBM API Connect 6 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Microsoft Lync 272 1
Scala - Язык программирования 41 1
Microsoft Dynamics 194 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Microsoft Excel 436 1
IBM Watson 105 1
Apple iOS 5742 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Apache Spark 63 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Rakuten Viber 429 1
Смык Виталий 27 16
Ямщиков Владимир 32 15
Каюмов Шамиль 34 15
Клепиков Алексей 77 15
Сороченков Алексей 23 14
Карпов Иван 41 14
Москальков Дмитрий 23 14
Нестеров Алексей 79 14
Емелин Александр 25 14
Портной Михаил 23 14
Степченков Максим 36 14
Урьяс Вадим 76 14
Мискевич Евгений 29 14
Соловьев Алексей 60 14
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Бурилов Андрей 25 13
Хасин Михаил 26 13
Рыстенко Михаил 57 13
Сирота Юрий 38 13
Платонов Михаил 38 13
Лебедев Антон 28 13
Путятинский Сергей 53 13
Вахнин Павел 51 13
Абакумов Евгений 103 13
Генкина Екатерина 24 13
Трофимова Людмила 31 13
Васильев Владислав 39 13
Прохорова Алла 45 13
Антонов Александр 73 13
Чаркин Евгений 182 13
Богданов Кирилл 91 13
Дьяченко Валерий 66 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Халматов Максим 45 13
Рубин Адар 28 13
Шадура Максим 17 13
Шевченко Владимир 135 13
Сотин Денис 102 13
Федечкин Сергей 19 13
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Восточная Европа 1682 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Казахстан - Республика 2641 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Украина 3378 5
Беларусь - Белоруссия 2095 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Грузия 692 4
Россия - Оренбург 259 3
Индия - Республика 2175 2
Европа 3774 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Воронеж 693 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Узбекистан - Республика 825 1
Северная Африка 94 1
Княжество Монако 63 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Япония 2802 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Сингапур - Республика 808 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
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