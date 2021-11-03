Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос
9 ноября 2021 г. на CNews FORUM 2021 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли и читателей CNews.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2021.
В рамках форума в 2021 г. будет запущен новый формат: «Диалог министра с отраслью». Министр Максут Шадаев ответит на вопросы читателей CNews и участников CNews FORUM.
Прислать вопросы можно заранее на адрес review@cnews.ru или задать во время мероприятия через чат форума.
Вопросы по почте просим присылать до 16:00 8 ноября 2021 г. В письмах указывайте, пожалуйста, имя, должность и компанию.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 9 ноября 2021 г. откроется в четырнадцатый раз.
В заботе о здоровье читателей CNews принял решение провести CNews FORUM 2021 в онлайн-формате.
В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.
Участие в CNews FORUM уже потвердили глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель главы Минцифры Максим Паршин; заместитель главы Минпромторга Василий Шпак; заместитель главы Минтранспорта Кирилл Богданов; заместитель главы Минздрава Павел Пугачев; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов; управляющий директор «Дом.РФ» Николай Козак; вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинга» Артем Натрусов; начальник управления цифровых технологий «Трубной металлургической компании» Игорь Хлебников; директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод» Илья Заянц; BSS Country Manager Russia, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; старший ИТ-директор PepsiCo Михаил Платонов; директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров; заместитель гендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин; ИТ-директор, «Казахмыс» Александр Гревцев; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера, «МТС Банк» Алексей Клепиков; заместитель председателя правления, «Абсолют Банк» Максим Белоусов.
Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.
После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».
На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.
Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2021, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте мероприятия.