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Клепиков Алексей


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 3
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 3
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 3
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 3
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
15.07.2021 5 правил ИТ-сорсинга, актуальных сегодня в России 6
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 3
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1
11.02.2021 «Крок» создал гибридную ИТ-платформу для разработчиков цифровых продуктов СК «Ингосстрах» 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 2
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 2
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 2
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 2
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 2
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 2
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
16.07.2020 CNews AWARDS 2020: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
11.02.2020 «Ингосстрах» выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1

Публикаций - 77, упоминаний - 145

Клепиков Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 47
Schneider Electric 408 24
Cinimex - Синимекс 160 22
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Rimini Street 38 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Ситилабс 25 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Такском - Taxcom 119 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Центр2М - Center2М 47 13
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 10
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Программный продукт ГК 92 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
3753 6
IBM Европа 7 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Naumen - Наумен 342 4
Veeam Software 250 4
Oracle Corporation 3355 4
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 354 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Рексофт - Reksoft 202 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
SAP SE 3216 2
ServiceNow 49 2
Accenture - Аксенчер 532 2
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 2
Citrix Systems 571 2
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Цифра ГК 116 1
РДТЕХ 159 1
Ингосстрах СПАО 210 57
РЖД - Российские железные дороги 1081 43
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 37
X5 Group 599 33
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 32
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 26
Аэрофлот 493 26
Уралсиб Банк 390 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 24
Procter&Gamble - P&G 94 24
Банк Зенит 131 24
Газпромбанк - ГПБ 693 24
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 23
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
X5 Group - Пятерочка 559 20
Segezha Group - Сегежа Групп 85 19
Альфа-Банк 1126 19
Черкизово ГК 73 18
UBS AG 119 18
Coca-Cola Company 112 15
Мегаполис ТК 89 15
Лента - Сеть розничной торговли 189 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
Геобанк КБ 30 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
PepsiCo - Пепсико 95 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Траско - Trasko 27 13
Норникель - Норильский никель 178 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
МТС банк 254 13
Совкомбанк ПАО 147 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
OKS Group 31 13
Интер РАО ПАО 158 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 28
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 23
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Счётная палата РФ 460 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Правительство Москвы 653 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Правительство РФ 2206 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 40
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 19
e-Commerce - Электронная коммерция 299 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 15
Big Data - Большие данные 1136 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 11
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Омниканальность - Omni channel 42 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
1С:ERP Управление предприятием 203 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Ингосстрах IngoMobile 6 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Microsoft Exchange 683 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Alfresco 114 1
Pure Storage Evergreen - СХД 14 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Microsoft SQL Server 795 1
Biglion - Биглион 53 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Oracle Exadata at Customer 1 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Sales Force KPI 1 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Riverbed SteelCentral 25 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4265 1
Microsoft Windows 10 6652 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple macOS 927 1
Rakuten Viber 429 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Чаркин Евгений 182 41
Натрусов Артем 121 29
Ягнятинский Евгений 32 27
Дьяченко Валерий 66 26
Сотин Денис 102 25
Богданов Кирилл 91 25
Ямщиков Владимир 32 24
Урьяс Вадим 76 24
Хасин Михаил 26 24
Кучугин Илья 41 23
Халматов Максим 45 23
Абакумов Евгений 103 22
Аксаков Анатолий 98 21
Попов Андрей 72 21
Лигачев Глеб 60 20
Вахнин Павел 51 20
Прохорова Алла 45 19
Нестеров Алексей 79 19
Нагаев Олег 30 18
Бокучава Тариэл 21 18
Беляев Владислав 65 18
Каюмов Шамиль 34 16
Шипов Савва 70 16
Меньшов Кирилл 72 16
Соловьев Алексей 60 16
Суворов Антон 20 15
Поляков Сергей 60 15
Чамара Денис 57 15
Воронин Петр 35 15
Генкина Екатерина 24 15
Смык Виталий 27 15
Сыкулев Андрей 57 15
Ушацкий Андрей 100 15
Трофимова Людмила 31 15
Мискевич Евгений 29 15
Кузьмич Всеволод 30 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
Потапкин Михаил 26 15
Егоров Владимир 52 15
Путятинский Сергей 53 14
Восточная Европа 1682 53
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Казахстан - Республика 2637 5
Грузия 691 4
Украина 3374 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Белгородская область 368 1
Россия - Калужская область 574 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Нижегородская область 740 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Индия - Республика 2175 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Европа 3766 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 61
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 32
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 18
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Русский язык 985 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Gartner 2193 3
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
CNews Инновация года - награда 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 41
CNews AWARDS 291 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
CNews Баттл 34 15
CNews FORUM Кейсы 44 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Oracle OpenWorld 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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