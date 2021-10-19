Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Клепиков Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 145
Клепиков Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 41
|Натрусов Артем 121 29
|Ягнятинский Евгений 32 27
|Дьяченко Валерий 66 26
|Сотин Денис 102 25
|Богданов Кирилл 91 25
|Ямщиков Владимир 32 24
|Урьяс Вадим 76 24
|Хасин Михаил 26 24
|Кучугин Илья 41 23
|Халматов Максим 45 23
|Абакумов Евгений 103 22
|Аксаков Анатолий 98 21
|Попов Андрей 72 21
|Лигачев Глеб 60 20
|Вахнин Павел 51 20
|Прохорова Алла 45 19
|Нестеров Алексей 79 19
|Нагаев Олег 30 18
|Бокучава Тариэл 21 18
|Беляев Владислав 65 18
|Каюмов Шамиль 34 16
|Шипов Савва 70 16
|Меньшов Кирилл 72 16
|Соловьев Алексей 60 16
|Суворов Антон 20 15
|Поляков Сергей 60 15
|Чамара Денис 57 15
|Воронин Петр 35 15
|Генкина Екатерина 24 15
|Смык Виталий 27 15
|Сыкулев Андрей 57 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Трофимова Людмила 31 15
|Мискевич Евгений 29 15
|Кузьмич Всеволод 30 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Егоров Владимир 52 15
|Путятинский Сергей 53 14
|Gartner 2193 3
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru