Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Белоусов Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 102
Белоусов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дьяченко Валерий 66 15
|Емельченков Сергей 83 15
|Аксаков Анатолий 98 13
|Чаркин Евгений 182 12
|Сотин Денис 102 12
|Натрусов Артем 121 11
|Семенихин Игорь 37 11
|Абакумов Евгений 103 11
|Прохорова Алла 45 11
|Клепиков Алексей 77 10
|Шипов Савва 70 10
|Садовенко Илья 60 10
|Балякин Андрей 13 10
|Рыбаков Александр 24 10
|Попов Андрей 72 10
|Чикунов Андрей 16 10
|Бычков Александр 39 10
|Гришина Дарья 15 10
|Дворкович Аркадий 169 10
|Лагунов Андрей 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Сологуб Денис 16 9
|Бижан Михаил 10 9
|Марова Юлия 10 9
|Лысенко Эдуард 209 8
|Беляев Владислав 65 8
|Лигачев Глеб 60 8
|Пегасов Сергей 52 8
|Бокучава Тариэл 21 7
|Кучугин Илья 41 7
|Нагаев Олег 30 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
|Ягнятинский Евгений 32 7
|Поляков Евгений 14 7
|Ефремова Алена 8 7
|Сабынин Андрей 23 7
|Козырев Алексей 270 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Фомичев Олег 107 6
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|CNews Инновация года - награда 26 9
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765494, в очереди разбора - 669180.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765494, в очереди разбора - 669180.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru