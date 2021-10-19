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Белоусов Максим


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 2
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 4
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 3
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 2
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 3
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 2
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 19
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 2
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 59, упоминаний - 102

Белоусов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
SAP SE 3216 6
3761 6
Rimini Street 38 5
Schneider Electric 409 5
Diasoft - Диасофт 354 5
IBM 3551 5
Accenture - Аксенчер 532 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 4
Программный продукт ГК 92 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
NetApp 486 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Huawei 2732 3
IBM Европа 7 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Dbrain 10 2
Центр2М - Center2М 47 2
Google LLC 7161 2
Ситилабс 25 2
Такском - Taxcom 119 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Oracle Corporation 3356 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Инфосистемы Джет 675 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Microsoft Corporation 11127 2
Cisco Systems 2049 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
S7 TechLab 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
Уралсиб Банк 390 26
X5 Group 599 21
Открытие ФК 538 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
X5 Group - Пятерочка 559 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Газпромбанк - ГПБ 693 11
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 10
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Мелстон ГК 11 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Ингосстрах СПАО 210 10
Геобанк КБ 30 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Альфа-Банк 1127 8
Альфа-Капитал УК 45 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Черкизово ГК 73 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Альфа-Банк Казахстан 16 7
UBS AG 119 7
Банк Зенит 131 7
Почта России ПАО 1574 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Аэрофлот 493 6
Норникель - Норильский никель 178 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Утконос 99 4
Procter&Gamble - P&G 94 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
Правительство Москвы 653 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Правительство РФ 2207 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Счётная палата РФ 460 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 29
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 5
Big Data - Большие данные 1136 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
in-house разработка в компаниях 18 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
DevOps - Development и Operations 297 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 180 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Google Android 10751 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
1С:Управление Холдингом 15 1
IBM Mainframe 4 1
IBM Cognos BI 143 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Atos Bull Escala 8 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
Atos BullSequana S 16 1
Atos BullSequana Edge 12 1
Microsoft Windows 7 1662 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Apple Pay 385 1
Microsoft Teams 214 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Apple iOS 5742 1
Дьяченко Валерий 66 15
Емельченков Сергей 83 15
Аксаков Анатолий 98 13
Чаркин Евгений 182 12
Сотин Денис 102 12
Натрусов Артем 121 11
Семенихин Игорь 37 11
Абакумов Евгений 103 11
Прохорова Алла 45 11
Клепиков Алексей 77 10
Шипов Савва 70 10
Садовенко Илья 60 10
Балякин Андрей 13 10
Рыбаков Александр 24 10
Попов Андрей 72 10
Чикунов Андрей 16 10
Бычков Александр 39 10
Гришина Дарья 15 10
Дворкович Аркадий 169 10
Лагунов Андрей 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Сологуб Денис 16 9
Бижан Михаил 10 9
Марова Юлия 10 9
Лысенко Эдуард 209 8
Беляев Владислав 65 8
Лигачев Глеб 60 8
Пегасов Сергей 52 8
Бокучава Тариэл 21 7
Кучугин Илья 41 7
Нагаев Олег 30 7
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
Ягнятинский Евгений 32 7
Поляков Евгений 14 7
Ефремова Алена 8 7
Сабынин Андрей 23 7
Козырев Алексей 270 6
Богданов Кирилл 91 6
Сергеев Сергей 63 6
Фомичев Олег 107 6
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
Восточная Европа 1682 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 7
Украина 3378 4
Казахстан - Республика 2641 4
Россия - Республика Крым 626 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Уфа 646 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Израиль 722 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа 3774 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 31
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 22
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 33
CNews AWARDS 291 14
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 5
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CNews Баттл 34 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765494, в очереди разбора - 669180.
Создано именных указателей - 46354.
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