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ИТ в госсекторе
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Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос

Меньше недели осталось до крупнейшего ИТ-мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума. Отправить вопрос можно уже сейчас.

7 июня 2022 г. в ходе в ходе крупнейшего ИТ-мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев ответит на вопросы от ИКТ-отрасли, читателей CNews и участников форума.

Открытый диалог главы Минцифры с представителями ИКТ-отрасли на площадке CNews пройдет во второй раз. Впервые Максут Шадаев ответил на актуальные вопросы участников рынка в ходе CNews FORUM в ноябре 2021 г.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы читателей CNews и участников CNews FORUM Кейсы

Прислать вопрос можно заранее через форму ниже или по адресу review@cnews.ru, и министр ответит на ваш вопрос со сцены форума 7 июня 2022 г.

«CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» в июне 2022 г. CNews проведет при поддержке Минцифры России. Мероприятие будет полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях.

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы выступят более 80 спикеров.

Главная тема CNews FORUM Кейсы — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

Вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин

Программа CNews FORUM Кейсы включает тематические секции: «ИТ в госсекторе», «Цифровая трансформация», «ИТ в банках», «ИТ в торговле», «Импортозамещение», Open Source, «Большие данные и бизнес-аналитика».

Старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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