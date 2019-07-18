Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ростех ОАК Сухой Региональные самолёты Гражданские самолеты Сухого, ГСС Новые гражданские технологии Сухого

Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

Inline Technologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соотве
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платформа для эффективной эксплуатации самолетов и их п
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого»

процессы согласования документов и принятия управленческих решений. Выбирая новую СЭД, руководство ГСС обращало внимание на наличие готовых компонентов для автоматизации конкретных процессов с
30.03.2017 Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

изводственных вопросов. Благодаря сервису Orange Audio & Web Conferencing, у специалистов компании «Гражданские самолеты Сухого» и их зарубежных партнеров появилась возможность осуществлять ауд
08.04.2016 «РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого»

грал конкурс на создание и внедрение корпоративной системы управления основными данными в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом CNews сообщили в группе компаний «РСи» (RC Group)
17.06.2013 «АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого»

Компания «АМТ-Груп» завершила работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и организовала сервисное обслуживание всех инженерных сист
02.04.2009 Самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат сертификационные испытания в Жуковском

Как сообщает пресс-служба компании «Гражданские самолеты Сухого», 1 апреля 2009 года два опытных самолета Sukhoi Superjet 100, вы
14.07.2008 Самолет SSJ 100 создан с использованием PLM -системы Teamcenter от Siemens

ю первого в России «безбумажного» авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), производства компании «Гражданские самолеты Сухого», совершившего свой первый полет 19 мая 2008 г. Для того чтобы со
26.09.2007 В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100

В Комсомольске-на-Амуре ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) представило публике первый экземпляр российского регионального самолета Sukhoi SuperJet-
08.04.2004 Компания "Гражданские самолеты Сухого" перенимает опыт Boeing

Компания «Гражданские самолеты Сухого» объявила о выборе PLM-решений компаний IBM и Dassault Systems в качестве платформы для разработки и проектирования нового «Семейства региональных самолетов «Сухого»

Публикаций - 107, упоминаний - 160

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 22
Rimini Street 77 22
Программный Продукт ГК 104 22
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Luxms 120 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
9594 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
SAP SE 5601 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Veeam Software 345 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
Directum - Директум 1268 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
Dynatrace 59 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 3
Системы документооборота 522 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
Dassault Systemes 235 2
КСК Технологии 47 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Top Systems - Топ Системы 88 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
НСПК - Национальная система платежных карт 948 29
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 22
Почта России ПАО 2370 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 20
X5 Group - Перекрёсток 640 20
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 19
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 17
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 11
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Фаберлик - Faberlic 115 10
Комус 110 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
МОСГАЗ 45 10
36,6 - аптечная сеть 96 10
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Газпром нефть 725 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 10
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
Эстет 14 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Федеральное казначейство России 1949 16
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 6
Правительство Челябинской области 78 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 5
Альянстрансатом 6 5
Администрация Твери 5 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Роскачество - Российская система качества 49 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 20
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 10
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 10
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 206 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 35
Luxms BI 119 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 10
Московская Биржа - Финуслуги 64 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Siemens Teamcenter 73 3
Linux OS 11533 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Dassault Systemes - Catia 84 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-134 - советский пассажирский самолёт 12 2
Kaspersky Internet Security 497 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 20 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 23 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Red Hat RPM - Package Manager 191 1
Oracle Hyperion 259 1
Directum Solo 61 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 19 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Аскон - Лоцман:PLM 100 1
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 11 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Nvidia GRID vGPU 57 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Марковский Роман 27 26
Белоусов Максим 109 23
Аитов Тимур 197 23
Натрусов Артем 313 23
Дьяченко Валерий 96 23
Путятинский Сергей 112 22
Трояновский Владимир 63 22
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Глазков Александр 151 21
Дворкович Аркадий 216 20
Харитонов Денис 22 20
Андрианов Павел 86 19
Трапезин Владимир 30 19
Емельченков Сергей 141 19
Лагунов Андрей 43 19
Бурилов Андрей 117 18
Сологуб Денис 75 18
Копысов Виталий 64 17
Дюбанов Анатолий 95 15
Соколов Алексей 137 15
Соколов Олег 51 11
Сирота Юрий 67 10
Фокин Валерий 49 10
Меденцев Константин 106 10
Козак Николай 209 10
Дорофеев Дмитрий 33 10
Воронин Павел 196 10
Тараторин Александр 58 10
Ульихин Павел 36 10
Сафрыгин Егор 38 10
Пчелин Юрий 41 10
Руднева Валентина 26 10
Шанина Ирина 28 10
Дмитриев Андрей 49 10
Алешкин Сергей 65 10
Сыцко Дмитрий 30 10
Мартынов Павел 29 10
Новоселов Иван 36 10
Ефёров Алексей 45 10
Полянская Нина 24 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Европа 24964 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 15
Россия - УФО - Челябинская область 1512 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 13
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Израиль 2856 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 9
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 7
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Грузия 1332 4
Монголия 382 4
Армения - Гюмри 14 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Ближний Восток 3154 2
Индонезия - Республика 1058 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ПФО - Пензенская область 637 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 48
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 10
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Английский язык 7030 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Flight Global 79 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
РБК Daily 91 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CNews Инновация года - награда 155 19
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 14 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 24
CNews FORUM Кейсы 313 24
CNews Баттл 69 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Фарнборо - Международный авиасалон 28 3
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Dell EMC Forum 1 1
Docflow 148 1
IBM Бизнес-Форум 21 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще