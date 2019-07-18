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Ростех ОАК Сухой Региональные самолёты Гражданские самолеты Сухого, ГСС Новые гражданские технологии Сухого
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.07.2019
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Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
Inline Technologies завершила проект по мультимедийному оснащению нового офиса компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и создаваемого в ней центра поддержки заказчиков. В соотве
|21.06.2019
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Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus
Опыт Boeing на службе «Сухого» Внедряемая в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) ИТ-платформа для эффективной эксплуатации самолетов и их п
|29.10.2018
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Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого»
процессы согласования документов и принятия управленческих решений. Выбирая новую СЭД, руководство ГСС обращало внимание на наличие готовых компонентов для автоматизации конкретных процессов с
|30.03.2017
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Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
изводственных вопросов. Благодаря сервису Orange Audio & Web Conferencing, у специалистов компании «Гражданские самолеты Сухого» и их зарубежных партнеров появилась возможность осуществлять ауд
|08.04.2016
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«РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого»
грал конкурс на создание и внедрение корпоративной системы управления основными данными в компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом CNews сообщили в группе компаний «РСи» (RC Group)
|17.06.2013
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«АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого»
Компания «АМТ-Груп» завершила работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и организовала сервисное обслуживание всех инженерных сист
|02.04.2009
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Самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат сертификационные испытания в Жуковском
Как сообщает пресс-служба компании «Гражданские самолеты Сухого», 1 апреля 2009 года два опытных самолета Sukhoi Superjet 100, вы
|14.07.2008
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Самолет SSJ 100 создан с использованием PLM -системы Teamcenter от Siemens
ю первого в России «безбумажного» авиалайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), производства компании «Гражданские самолеты Сухого», совершившего свой первый полет 19 мая 2008 г. Для того чтобы со
|26.09.2007
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В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100
В Комсомольске-на-Амуре ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) представило публике первый экземпляр российского регионального самолета Sukhoi SuperJet-
|08.04.2004
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Компания "Гражданские самолеты Сухого" перенимает опыт Boeing
Компания «Гражданские самолеты Сухого» объявила о выборе PLM-решений компаний IBM и Dassault Systems в качестве платформы для разработки и проектирования нового «Семейства региональных самолетов «Сухого»
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Марковский Роман 27 26
|Белоусов Максим 109 23
|Аитов Тимур 197 23
|Натрусов Артем 313 23
|Дьяченко Валерий 96 23
|Путятинский Сергей 112 22
|Трояновский Владимир 63 22
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Глазков Александр 151 21
|Дворкович Аркадий 216 20
|Харитонов Денис 22 20
|Андрианов Павел 86 19
|Трапезин Владимир 30 19
|Емельченков Сергей 141 19
|Лагунов Андрей 43 19
|Бурилов Андрей 117 18
|Сологуб Денис 75 18
|Копысов Виталий 64 17
|Дюбанов Анатолий 95 15
|Соколов Алексей 137 15
|Соколов Олег 51 11
|Сирота Юрий 67 10
|Фокин Валерий 49 10
|Меденцев Константин 106 10
|Козак Николай 209 10
|Дорофеев Дмитрий 33 10
|Воронин Павел 196 10
|Тараторин Александр 58 10
|Ульихин Павел 36 10
|Сафрыгин Егор 38 10
|Пчелин Юрий 41 10
|Руднева Валентина 26 10
|Шанина Ирина 28 10
|Дмитриев Андрей 49 10
|Алешкин Сергей 65 10
|Сыцко Дмитрий 30 10
|Мартынов Павел 29 10
|Новоселов Иван 36 10
|Ефёров Алексей 45 10
|Полянская Нина 24 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
|Flight Global 79 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|РБК Daily 91 1
|РИА Новости 1033 1
|N+1 - Издание 188 1
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