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Аскон Pilot-ECM Enterprise content management



20.01.2025 Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 1
16.08.2024 YouTube без объяснения причин удалил канал создателей российской САПР «Компас 3D» 1
15.07.2024 В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления 1
27.05.2024 «Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон» 5
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1
11.01.2019 «СПб-гипрошахт» внедрила систему автоматизации электронного документооборота компании «Аскон» 4
02.11.2018 «Эталон ЛенСпецСМУ» внедрила Pilot-ICE Enterprise 7
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
21.10.2015 «Аскон» выпустил систему Pilot-ICE Enterprise для управления участниками строительных проектов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 26

Аскон Pilot-ECM и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 12
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 5
Компас 20 4
8213 3
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 3
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
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АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
Нанософт 98 1
ADEM - АДЕМ 10 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Эремекс - Eremex 12 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КВЕРТА 1 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Google LLC 11775 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 3
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Газпром ПАО 1342 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
ТПС Недвижимость 2 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Газпромнефть Терминал 1 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
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Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
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