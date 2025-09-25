Разделы

Аскон Pilot-BIM Аскон Building Information Model или Modeling


Продукты Pilot – Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM – предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях. Работать в продуктах Pilot можно как через десктопное приложение, так и через браузер, то есть с любых устройств и на любых операционных системах.

Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования. 

УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость программного обеспечения Pilot-BIM с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9 1
28.08.2025 НГАСУ (Сибстрин), «Аскон» и «Сибпроектнииавиапром» построят комплексную систему подготовки BIM-специалистов 2
27.08.2025 Вышел «Компас-3D v24» с встроенной фотореалистикой и САПР изделий из композитов 1
25.08.2025 Цифровизация строительства на российском ПО: Pilot-BIM работает на Astra Linux 1
12.08.2025 ТГУ и «Аскон» открыли совместную магистерскую программу по технологии информационного моделирования в строительстве 1
10.06.2025 Подтверждена совместимость среды общих данных Pilot-BIM с «Ред ОС» 1
02.04.2025 «Металлоинвест» и JSA Group внедрили на предприятиях среду общих данных Pilot-BIM 1
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 3
14.02.2025 Вышла новая версия СОД Pilot-BIM с проверкой моделей в браузере 2
20.01.2025 Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 1
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 1
15.07.2024 В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления 1
27.05.2024 «Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 1
13.10.2022 «Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования 1
09.06.2022 «Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM 1
19.05.2022 IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве 1
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане 1
03.02.2022 В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля 2
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Аскон Pilot-BIM и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 423 21
Renga Software - Ренга Софтвэа 42 11
8754 4
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 48 3
Компас 20 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Эремекс - Eremex 15 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1679 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 16 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КВЕРТА 1 1
Setl Group - Setl Tech - SetlTech - Сэтл Тех 5 1
Базальт СПО - BaseALT 744 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 25 1
Ред Софт - Red Soft 910 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2284 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 19 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 461 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Газпромнефть Терминал 1 1
УзХМ - Завод Узбекхиммаш 1 1
МСК - Международная строительная компания 3 1
ТПС Недвижимость 3 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 67 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 9 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 18 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 7 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 97 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 192 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4695 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12568 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 720 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 414 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22119 11
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1838 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3991 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9592 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31385 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6837 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4755 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5833 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 462 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 422 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13129 3
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 218 3
Оцифровка - Digitization 4826 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12161 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 970 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33129 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25219 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5386 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30579 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9973 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 279 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4361 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4103 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22457 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3453 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 857 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1711 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 267 1
Оповещение и уведомление - Notification 5208 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
Google Android - приложения и разработчики 633 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 229 10
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 9
Linux OS 10657 8
Аскон - Лоцман:PLM 90 6
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 26 6
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 6
Этерсофт - WINE@Etersoft 21 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1190 2
Docker - Платформа распределённых приложений 406 2
Autodesk Revit 119 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 811 1
Google Play - Google Store - Android Market 3393 1
Google Android 14503 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
Си Проект - SeaProject - Seamatica 1 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2309 1
КВЕРТА - TASQ 1 1
Аскон Компас-ТХ - Аскон Компас система проектирования технологических установок 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 208 1
Microsoft Windows 16144 1
Setl Group - Setl Tech - SetlSoft ICONA 3 1
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 236 1
Microsoft Windows 10 1849 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 235 1
Siemens FiberSIM 5 1
Аскон Компас-Композиты 2 1
Богданов Максим 35 3
Поскребышев Дмитрий 3 2
Голиков Александр 16 1
Шишкина Марина 1 1
Янкина Татьяна 2 1
Солдаткина Алина 1 1
Герц Владимир 1 1
Сунтеев Роман 2 1
Староверов Сергей 6 1
Грызанова Наталья 2 1
Шульженок Виктор 1 1
Мишустин Михаил 711 1
Щербинин Павел 9 1
Бочкарев Игорь 3 1
Геллерман Михаил 49 1
Сколубович Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18285 3
Казахстан - Республика 5738 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Япония 13440 1
Узбекистан - Республика 1836 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1612 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 271 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1386 1
Египет - Арабская Республика 1039 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 503 1
Куба - Республика 392 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 972 1
Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2626 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5926 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9801 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5198 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3636 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7828 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1792 1
Трейд-ин - Trade-in 201 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 117 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1311 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 647 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6196 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 68 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2683 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 1
Ведомости 1162 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3676 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 39 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 244 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
НГАСУ - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет - Сибстрин - Сибирский строительный институт 9 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 75 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
