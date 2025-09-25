Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аскон Pilot-BIM Аскон Building Information Model или Modeling
Продукты Pilot – Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM – предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях. Работать в продуктах Pilot можно как через десктопное приложение, так и через браузер, то есть с любых устройств и на любых операционных системах.
Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования.
УПОМИНАНИЯ
Аскон Pilot-BIM и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 720 1
|Богданов Максим 35 3
|Поскребышев Дмитрий 3 2
|Голиков Александр 16 1
|Шишкина Марина 1 1
|Янкина Татьяна 2 1
|Солдаткина Алина 1 1
|Герц Владимир 1 1
|Сунтеев Роман 2 1
|Староверов Сергей 6 1
|Грызанова Наталья 2 1
|Шульженок Виктор 1 1
|Мишустин Михаил 711 1
|Щербинин Павел 9 1
|Бочкарев Игорь 3 1
|Геллерман Михаил 49 1
|Сколубович Юрий 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3676 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.