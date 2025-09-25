Продукты Pilot – Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM – предназначены для организации среды общих данных, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей, инженерно-технического документооборота в девелоперских, проектных и строительных организациях. Работать в продуктах Pilot можно как через десктопное приложение, так и через браузер, то есть с любых устройств и на любых операционных системах.

Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования.