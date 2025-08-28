Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бочкарев Игорь
УПОМИНАНИЯ
Бочкарев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Veeam Software 322 2
|Крок - Croc 1791 2
|Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
|Open Solutions - Открытые решения (ОР) 73 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13649 1
|ОТР ГК - ОТР 2000 219 1
|HP - Hewlett-Packard 3629 1
|SimbirSoft - СимбирСофт 100 1
|Hitachi - Хитачи 1474 1
|Никифоров Алексей 16 2
|Карпов Иван 79 2
|Кузнецов Сергей 161 2
|Батай Илья 57 2
|Лукьянов Михаил 7 2
|Башлыков Михаил 23 2
|Михина Анна 12 2
|Прытков Роман 3 2
|Глазков Александр 146 1
|Бычков Александр 40 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Гурбанов Кирилл 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152461 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44853 1
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1037 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380371, в очереди разбора - 737779.
Создано именных указателей - 181695.
