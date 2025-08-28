Разделы

НГАСУ (Сибстрин), «Аскон» и «Сибпроектнииавиапром» построят комплексную систему подготовки BIM-специалистов

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» и АО «Сибпроектнииавиапром» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для строительной отрасли Сибири. Об этом CNews сообщили представители компании «Аскон».

Подписи под документом поставили ректор НГАСУ Юрий Сколубович, генеральный директор АО «Сибпроектнииавиапром» Игорь Бочкарев и директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» Павел Щербинин.

При активном участии «Аскон» и Renga Software российское программное обеспечение для информационного моделирования (BIM/ТИМ) будет интегрировано в учебный процесс Сибстрина на всех строительных специальностях. Требования к цифровым компетенциям специалистов сформирует «Сибпроектнииавиапром», один из ведущих работодателей в стройкомплексе региона.

Изучать BIM-моделирование студенты начнут с первого курса, а выпускные квалификационные работы будут выполняться в цифровом формате — от выдачи задания до согласования и размещения в архиве для проверки.

Соглашением также предусмотрено открытие в университете центра компетенций по BIM-решению «Аскон», включающему системы проектирования Renga и «Компас-3D», среду общих данных Pilot-BIM. В работе центра будут участвовать преподаватели НГАСУ, прошедшие обучение и сертификацию по работе с программными продуктами.

