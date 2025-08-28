Разделы

НГАСУ Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин Сибирский строительный институт

НГАСУ - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет - Сибстрин - Сибирский строительный институт

НГАСУ (Сибстрин) готовит специалистов в сфере градостроительства, архитектуры, промышленного и гражданского строительства, реконструкции и реставрации, жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры, цифровых и инженерных технологий

УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 НГАСУ (Сибстрин), «Аскон» и «Сибпроектнииавиапром» построят комплексную систему подготовки BIM-специалистов 3
07.12.2009 «Лаборатория Касперского» подписала соглашение с Новосибирской областью 1
14.11.2008 В Сибстрине разработана уникальная методика изучения русского языка 3
19.12.2007 Проект "Образование" пришел в Новосибирск в виде "Открытой сети" 2
10.05.2007 В Сибири разработана "умная бетоноварка" 1
21.11.2006 Новосибирские ученые создали новый класс механизмов для работы в мороз 1
06.06.2006 "Нанокирпичи" значительно удешевят строительство 2
Публикаций - 9, упоминаний - 16

НГАСУ и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 418 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 42 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5119 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14177 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 408 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3952 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7776 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13293 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7640 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4183 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 224 1
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 21 1
Машкин Николай 2 2
Линовский Станислав 2 2
Щербинин Павел 8 1
Бочкарев Игорь 3 1
Касперский Евгений 326 1
Толоконский Виктор 8 1
Ефимова Светлана 2 1
Россия - СФО - Новосибирск 4534 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2608 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1805 3
Россия - Крайний Север 305 2
Земля - планета Солнечной системы 10535 2
Россия - РФ - Российская федерация 152486 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1023 1
США - Калифорния 4691 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5881 5
Молекула - Molecula 1078 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5464 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 858 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9648 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11264 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2630 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2859 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1640 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 163 4
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
