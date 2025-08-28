Получите все материалы CNews по ключевому слову
НГАСУ Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин Сибирский строительный институт
НГАСУ (Сибстрин) готовит специалистов в сфере градостроительства, архитектуры, промышленного и гражданского строительства, реконструкции и реставрации, жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры, цифровых и инженерных технологий.
УПОМИНАНИЯ
НГАСУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 418 1
|Renga Software - Ренга Софтвэа 42 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5119 1
|Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 224 1
|Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 21 1
|Машкин Николай 2 2
|Линовский Станислав 2 2
|Щербинин Павел 8 1
|Бочкарев Игорь 3 1
|Касперский Евгений 326 1
|Толоконский Виктор 8 1
|Ефимова Светлана 2 1
