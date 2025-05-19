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Щербинин Павел
УПОМИНАНИЯ
Щербинин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 694 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Лисовский Евгений 20 1
|Горный Александр 43 1
|Милевский Алексей 1 1
|Лукашевич Андрей 9 1
|Архипов Николай 3 1
|Замаруев Владимир 41 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1965 1
|Ведомости 1070 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
|Markets&Markets Research 113 1
|Global Market Insights 13 1
|BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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