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Щербинин Павел


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране 1
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Щербинин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 406 3
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 31 2
Цифра ГК 2469 2
VK - Mail.ru Group 3482 1
Нанософт 103 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
ANSYS 77 1
Autodesk 618 1
Dassault Systemes 221 1
Softline - Софтлайн 2964 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Крок - Croc 1784 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
VK - Mail.ru Foodtech Ventures 2 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 61 1
Ramax - Рамакс 117 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Bentley Motors 72 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 516 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
ФосАгро 127 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1394 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
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Data monetization - Монетизация данных 1693 1
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CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 421 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1754 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1654 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5667 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5481 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1412 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 220 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 432 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2604 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 596 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2078 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2244 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 651 1
VK - Mail.ru Maps.me 52 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3291 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
Linux OS 10212 1
INS Ecosystem 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 433 1
Мишустин Михаил 694 2
Емельченков Сергей 140 2
Лисовский Евгений 20 1
Горный Александр 43 1
Милевский Алексей 1 1
Лукашевич Андрей 9 1
Архипов Николай 3 1
Замаруев Владимир 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Германия - Федеративная Республика 12780 1
Франция - Французская Республика 7895 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2916 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
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Металлообработка 48 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1339 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4768 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 650 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 212 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7149 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 391 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 1
Ведомости 1070 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
Markets&Markets Research 113 1
Global Market Insights 13 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 10 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 166 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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