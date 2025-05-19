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Гриневич Павел
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране 1
Гриневич Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 409 1
|CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 69 1
|Autodesk 618 1
|Цифра ГК 2482 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3118 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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