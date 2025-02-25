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Бочаров Михаил



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
31.10.2024 Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году 1
30.10.2024 В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО 1
11.10.2024 Российский облачный провайдер создал собственные серверы и ОС 1
15.07.2024 AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет 1
23.03.2024 В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя 1
15.03.2024 Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали 1
07.02.2024 SAP терроризирует россиян и вводит новые драконовские ограничения. Доступ к облаку закрывается, данные скачать не дадут 1
31.01.2024 ИТ-разработчики попросили для себя меры поддержки как в автопроме 1
25.12.2023 В Москве действующих специалистов строительства начнут обучать ТИМ-компетенциям 1
29.08.2022 Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда 1
27.04.2022 Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка» 1
17.09.2021 Ученые спрогнозировали резкий рост платформенной занятости в России и мире 1
07.02.2017 Axis Communications представила концепт решений для транспорта 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Бочаров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 11
Microsoft Corporation 24675 3
Базальт СПО - BaseALT 663 2
Softline - Софтлайн 2850 2
Autodesk 610 2
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Ростелеком 9750 1
Ред Софт - Red Soft 725 1
SAP SE 5285 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
Google LLC 11831 1
Yandex - Яндекс 7431 1
Apple Inc 12154 1
Oracle Corporation 6710 1
Аметист Групп - Amethyst Group 10 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Selectel - Селектел 390 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 401 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
Intel Corporation 12222 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Газпром ПАО 1345 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 313 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3750 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 5
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13280 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1716 2
Стандартизация - Standardization 2139 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 2
Оповещение и уведомление - Notification 4676 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 741 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2481 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13972 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 234 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1793 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 263 1
WDR - Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон 117 1
Видеокамера - Camcorder 2267 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 422 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 406 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1313 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2159 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6427 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1636 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1571 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 2
Autodesk AutoCAD 337 2
FreePik 1032 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 270 1
Axis Lightfinder 17 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Teams - MS Teams 551 1
Microsoft Office 365 945 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 165 1
Microsoft Outlook 1393 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 1
Microsoft Azure 1411 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Office 3757 1
Statista 231 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
Linux OS 10025 1
Selectel ЦОД 18 1
Linux - Debian GNU 473 1
Intel Xeon Sierra Forest 3 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Apache OpenOffice 472 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
Autodesk BIM 360 17 1
Шадаев Максут 1017 2
Смирнов Алексей 243 2
Лашин Ренат 69 2
Хинштейн Александр 142 1
Рустамов Рустам 417 1
Фикс Александр 4 1
Ащеулова Светлана 1 1
Громаковский Евгений 18 1
Деверилин Павел 30 1
Абакумов Евгений 206 1
Чеснавский Александр 22 1
Галишникова Вера 1 1
Сизоненко Григорий 40 1
Волотовская Елена 36 1
Кичко Дмитрий 67 1
Мылицын Роман 110 1
Филатов Андрей 114 1
Евдокимов Андрей 82 1
Паршин Максим 316 1
Ансимов Константин 32 1
Дождёв Владимир 11 1
Петричкович Ярослав 29 1
Моносов Александр 18 1
Демин Дмитрий 13 1
Карпуничев Сергей 11 1
Смирнов Роман 14 1
Часовских Павел 4 1
Ульрих Николай 6 1
Викторов Михаил 4 1
Борисова Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 4
Европа 21810 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 913 2
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Беларусь - Белоруссия 5713 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5427 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4687 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 539 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 2
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 1
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ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Физика - Physics - область естествознания 2653 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 407 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 625 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2847 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
Аренда 2436 1
Дача - дачники 832 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 5
Ведомости 1025 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 42 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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