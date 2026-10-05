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ТЦ НПК Технологический центр НПК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 6
ТЦ НПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
|Серния Инжиниринг 6 1
|Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1827 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 1
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Прохоров Александр 102 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Бойко Алексей 144 1
|Басаев Александр 2 1
|Ковалев Анатолий 19 1
|Именнов Антон 3 1
|Сухман Сергей 13 1
|Бочаров Михаил 25 1
|Канунников Владимир 1 1
|Дегтярев Геннадий 1 1
|Светухин Вячеслав 1 1
|Бибик Ирина 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2488 2
|Ведомости 1524 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477066, в очереди разбора - 724137.
Создано именных указателей - 202346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477066, в очереди разбора - 724137.
Создано именных указателей - 202346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.