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ТЦ НПК Технологический центр НПК

ТЦ НПК - Технологический центр НПК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.10.2026 Власти оштрафовали разработчика микросхем для космоса на 175 миллионов 1
25.06.2025 Россия разрабатывает САПР для проектирования чипов совместно с Китаем 1
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 2
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ТЦ НПК и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1127 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 504 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1849 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16132 1
AMD - Advanced Micro Devices 4701 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 129 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 311 1
Synopsys - Синопсис 50 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
AMD Xilinx 101 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 79 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Analog Devices - ADI 109 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 58 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 1
Сбер - Интегральные системы - НМ-тех 69 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 108 1
Zelax - Зелакс 90 1
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 1
Метротек НТЦ - Metrotek 8 1
Эремекс - Eremex 18 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 10 1
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 1
Cadence Design Systems - cādence 73 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 26 1
SD Solutions - СД Солюшнс 1 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Серния Инжиниринг 6 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1827 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4025 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1565 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 482 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4862 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26373 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8902 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26868 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14164 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10298 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10050 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10361 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2630 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5085 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54774 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22807 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36768 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 614 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 124 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 557 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33923 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2941 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3461 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1982 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13600 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1869 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 111 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 82 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 532 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2552 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3755 1
Data monetization - Монетизация данных 1998 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 153 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12353 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 447 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11636 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1270 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
LTCC - Low Temperature Co-Fired Ceramic - технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Дегтев Геннадий 271 1
Прохоров Александр 102 1
Зайцев Владимир 55 1
Бойко Алексей 144 1
Басаев Александр 2 1
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Именнов Антон 3 1
Сухман Сергей 13 1
Бочаров Михаил 25 1
Канунников Владимир 1 1
Дегтярев Геннадий 1 1
Светухин Вячеслав 1 1
Бибик Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168405 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 991 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19366 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Южная Корея - Республика 7104 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 815 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19766 1
Германия - Федеративная Республика 13299 1
Франция - Французская Республика 8203 1
Китай - Тайвань 4289 1
Китай - Хубэй - Ухань 65 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1749 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1231 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 930 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Франция - Гренобль 64 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34294 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6868 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4089 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11488 2
Образование в России 2977 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 243 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5855 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22021 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1100 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3028 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58433 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3420 1
Физика - Physics - область естествознания 2969 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2312 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6162 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8979 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6814 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6229 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2961 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 739 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1152 1
Информатика - computer science - informatique 1213 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1393 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2488 2
Ведомости 1524 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 319 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1259 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 298 1
РАН - Российская академия наук 2142 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 471 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 150 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 21 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 9 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Субмикрон НИИ 9 1
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