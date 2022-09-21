Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.09.2022
|
Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G
ступил комментарий представителей «Сколтеха». Он приводится без изменений. «Наше членство в Альянсе O-RAN сохранено, хотя и временно приостановлено, – сообщили CNews в «Сколтехе». – Ситуация с
|07.09.2022
|
Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN
гии») объявила об успешном завершении первого этапа лабораторного тестирования базовой станции 5G под управлением разработанного в Сколтехе программного обеспечения с поддержкой открытой архитектуры (OpenRAN). В ходе тестирования к сети 5G были подключены смартфоны разных производителей, скорость загрузки превысила 1 Гбит/с, совершены голосовые и видеозвонки, выполнена интеграция с ядром се
|08.12.2021
|
Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать
TV. Однако, как мы увидим ниже, это далеко не самый важный эффект от перехода на open-концепцию. От Open RAN к сквозной виртуализации Сегодня много разговоров об Open Radio Access Network (O
|09.11.2021
|
МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО
МТС сообщила об успешном испытании первого в России телеком-решения 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа Open RAN с использованием отечественного программного обеспечения, разработанного Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). В ходе тестирования в лаборатории Open RAN на терри
|31.03.2021
|
Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform
рируемых радиосетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в экосистеме Open RAN (O-RAN). Nokia SEP запускается с x-приложениями RIC от Nokia, включая приложения Adv
|11.03.2021
|
HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G
Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила выходе стека решений HPE Open RAN Solution Stack для коммерческого развертывания открытых мобильных сетей пятого покол
|17.12.2020
|
«Билайн» и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN
«Вымпелком» (бренд «Билайн») и Nokia объявляют о стратегическом партнерстве в области реализации концепции Open RAN, которая позволит в будущем ускорить развертывание сетей 5G. Стороны подписали меморандум, который предусматривает совместные исследования в сфере Open RAN, а также тестирование
|09.07.2020
|
Nokia намерена ускорить вывод на рынок технологии Open RAN
ытых решений для мобильной связи. Для этого компания намерена резко ускорить разработку интерфейсов Open RAN (O-RAN) для продуктов семейства AirScale. Это усовершенствование системы беспроводно
