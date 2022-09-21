Разделы

O-RAN Open RAN OpenRAN Open Radio Access Network Открытые сети радиодоступа


СОБЫТИЯ

21.09.2022 Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G

ступил комментарий представителей «Сколтеха». Он приводится без изменений. «Наше членство в Альянсе O-RAN сохранено, хотя и временно приостановлено, – сообщили CNews в «Сколтехе». – Ситуация с

07.09.2022 Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN

гии») объявила об успешном завершении первого этапа лабораторного тестирования базовой станции 5G под управлением разработанного в Сколтехе программного обеспечения с поддержкой открытой архитектуры (OpenRAN). В ходе тестирования к сети 5G были подключены смартфоны разных производителей, скорость загрузки превысила 1 Гбит/с, совершены голосовые и видеозвонки, выполнена интеграция с ядром се
08.12.2021 Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать

TV. Однако, как мы увидим ниже, это далеко не самый важный эффект от перехода на open-концепцию. От Open RAN к сквозной виртуализации Сегодня много разговоров об Open Radio Access Network (O
09.11.2021 МТС испытала 5G-оборудование Open RAN на отечественном ПО

МТС сообщила об успешном испытании первого в России телеком-решения 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа Open RAN с использованием отечественного программного обеспечения, разработанного Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). В ходе тестирования в лаборатории Open RAN на терри
31.03.2021 Nokia запустила платформу расширения услуг Service Enablement Platform

рируемых радиосетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в экосистеме Open RAN (O-RAN). Nokia SEP запускается с x-приложениями RIC от Nokia, включая приложения Adv
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила выходе стека решений HPE Open RAN Solution Stack для коммерческого развертывания открытых мобильных сетей пятого покол
17.12.2020 «Билайн» и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и Nokia объявляют о стратегическом партнерстве в области реализации концепции Open RAN, которая позволит в будущем ускорить развертывание сетей 5G. Стороны подписали меморандум, который предусматривает совместные исследования в сфере Open RAN, а также тестирование
09.07.2020 Nokia намерена ускорить вывод на рынок технологии Open RAN

ытых решений для мобильной связи. Для этого компания намерена резко ускорить разработку интерфейсов Open RAN (O-RAN) для продуктов семейства AirScale. Это усовершенствование системы беспроводно

Публикаций - 72, упоминаний - 100

