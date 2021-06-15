Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Колесников Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 78, упоминаний - 130
Колесников Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинко Олег 3 3
|Евсин Александр 10 3
|Смирнова-Крелль Оксана 49 3
|Ежов Василий 14 3
|Путин Владимир 1826 3
|Смирнова Оксана 10 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Куркин Андрей 2 2
|Лядов Михаил 7 2
|Шумилин Александр 8 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Шалаев Антон 14 2
|Лукашкин Сергей 19 2
|Уткин Никита 24 2
|Борщук Наталья 2 2
|Жуков Андрей 2 2
|Канатова Алина 2 2
|Иванов Олег 124 2
|Носков Константин 201 2
|Зубков Евгений 1 1
|Панов Александр 1 1
|Безруков Андрей 26 1
|Поповский Александр 86 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Конырев Владимир 1 1
|Карандин Дмитрий 1 1
|Анисимов Павел 7 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Козубенко Игорь 1 1
|Осоченко Евгений 7 1
|Викторова Зоя 1 1
|Повалко Александр 36 1
|Бокова Людмила 80 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Чехонин Антон 60 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru