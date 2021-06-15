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Колесников Андрей


15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
21.03.2019 Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей 1
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
25.02.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 1
21.01.2019 Обязательный перевод интернета вещей на российское оборудование отложен, потому что российского оборудования нет 1
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
03.12.2018 Интернет вещей не будут переводить на российское оборудование, потому что его нет 1
23.04.2018 Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли 1
05.09.2017 Программа для Путина. В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном оборудовании 1
05.04.2017 GS Group вступил в «Ассоциацию участников рынка интернета вещей» 1
08.11.2016 Бывший «начальник» доменных зон .Ru  и .РФ занялся интернетом вещей 3
08.11.2016 Российской ассоциации интернета вещей не нужны бюджетные деньги 20
07.12.2015 Власти взяли под контроль регулятора доменных зон .Ru и .РФ 2
13.10.2015 Андрей Воробьев стал новым директором «Координационного центра национального домена сети интернет» 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 3
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 2
18.08.2015 Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда? 1
02.04.2015 В Тульской области на базе портала «Открытый регион» запущен проект «Краудсорсинг» 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
13.08.2014 ICANN опубликовала окончательный график проведения аукционов на новые домены 1
06.08.2014 Gmail научился распознавать нелатинские адреса 1
15.07.2014 Объем фишинга в зонах .RU и .РФ снизился на 70% 1
14.07.2014 Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей 1
10.10.2013 Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров 1
04.10.2013 Рост домена .РФ сдерживает отсутствие почты 11
30.09.2013 Веб-ресурс «Нетоскоп» обрел вторую жизнь 1
26.09.2013 «Ростелеком» присоединился к альянсу российских интернет-компаний по борьбе с сетевыми угрозами 1
22.04.2013 Разгорелся бунт против основ Рунета 1
14.03.2013 Скандал: деятельность крупного регистратора доменов заблокирована 1
08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде 3

Публикаций - 78, упоминаний - 130

Колесников Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 10
VK - Mail.ru Group 2484 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Microsoft Corporation 11110 5
ГЛОНАСС АО 82 2
Google LLC 7158 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
Siemens AG - Сименс Россия 659 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Samsung Electronics 5686 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
SAP SE 3216 1
Ланит Интеграция 101 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
АФК Система ПАО 995 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Facebook 3766 1
РТ-Инвест 37 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 1
HP Inc. 2920 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Ланит ГК 1158 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Telegram Group 702 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
МТС банк 254 2
Liebherr 35 1
ЭФКО ГК 10 1
Велобайк 3 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
РАВ Агро Про - RAV Agro Pro 1 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Правительство РФ 2206 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Калининградской области 13 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 8
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 3
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
Открытый регион 23 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Siemens IoT MindSphere 3 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Siemens MindSphere 22 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Калинко Олег 3 3
Евсин Александр 10 3
Смирнова-Крелль Оксана 49 3
Ежов Василий 14 3
Путин Владимир 1826 3
Смирнова Оксана 10 3
Никифоров Николай 1126 2
Куркин Андрей 2 2
Лядов Михаил 7 2
Шумилин Александр 8 2
Соколов Дмитрий 45 2
Шалаев Антон 14 2
Лукашкин Сергей 19 2
Уткин Никита 24 2
Борщук Наталья 2 2
Жуков Андрей 2 2
Канатова Алина 2 2
Иванов Олег 124 2
Носков Константин 201 2
Зубков Евгений 1 1
Панов Александр 1 1
Безруков Андрей 26 1
Поповский Александр 86 1
Шкиттин Алексей 2 1
Конырев Владимир 1 1
Карандин Дмитрий 1 1
Анисимов Павел 7 1
Биккулова Гульнара 23 1
Контрабаев Артур 66 1
Аполлонова Светлана 10 1
Козубенко Игорь 1 1
Осоченко Евгений 7 1
Викторова Зоя 1 1
Повалко Александр 36 1
Бокова Людмила 80 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
Чехонин Антон 60 1
Ротенберг Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - Калининградская область 539 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Украина 3374 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Кемерово 311 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Красноярск 849 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
МТС Телеком Идея 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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