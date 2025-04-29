В Новосибирске наладили собственное производство Wi-Fi-антенн для промышленных объектов

В Новосибирске разработали направленные промышленные вибростойкие антенны для сетей Wi-Fi и беспроводной передачи данных в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, рассчитанных на работу в условиях с высокими требованиями к качеству сигнала и устойчивости связи. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ.

Антенны предназначены для организации стабильной беспроводной связи на промышленных объектах (например, карьеры, месторождения, производственные предприятия тяжелой промышленности). Оборудование позволяет обеспечить высокую пропускную способность, большую дальность и надежности связи, используя технологию MIMO 3x3 или 4х4, что важно для передачи больших объемов данных (например, видеонаблюдение, управление оборудованием).

Особенность отечественного решения заключается в реализации низкого уровня бокового и обратного излучения антенн, что позволяет обеспечить стабильную связь даже в условии сильных помех. В отличие от зарубежных решений, использующих в основном технологию MIMO 2x2 или SISO, в оборудовании реализована технология MIMO 3x3 и 4х4 — редкость среди панельных антенн. Оборудование имеет высокую развязку между портами антенны (более 30 дБ) — это критически важно для работы MIMO-систем.

Полный цикл производства радиооборудования для корпоративной связи находится в Новосибирске. Это дает возможность оказывать постоянную техническую поддержку пользователям, а также выстраивать удобные логистические связи с дистрибьюторами телекоммуникационного оборудования.

В отличие от импортных антенн, присутствующих на рынке, в основном китайских, новосибирское решение полностью соответствует заявленным техническим параметрам, эксплуатационным требованиям механической прочности и электрической прочности, а также высокой повторяемости. При этом цена оборудования конкурентная. Есть возможность разработки антенны под конкретные необходимые задачи, с работой в режиме онлайн и получении обратной связи в течение разработки и эксплуатации продукта.

Разработка антенн была поддержана Фондом содействия инновациям по конкурсу «Студенческий стартап» — проект получил грант 1 млн руб.

Автор проекта, Вадим Соколов, студент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ: «Средства Фонда содействия инновациям помогли зарегистрировать свое ООО, произвести прототипы антенн (TRL7), участвовать в профильной конференции и провести рекламную кампанию. В феврале 2025 г. мы сделали первую продажу партии из шести антенн».

Помимо руководителя Вадима Соколова, в команде стартапа работают pre-sale инженер Андрей Колесников и маркетолог Элина Соколова. В планах команды участвовать в грантовом конкурсе «Старт-1» — содействие в подготовке заявки оказывает Новосибирский областной инновационный фонд, региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Сейчас антенны проходят пилотные испытания на двух предприятиях. Одно из них — крупнейшее в мире по производству никеля, палладия, платины, меди, серебра, золота и других цветных металлов. Второе — международная золотодобывающая компания с объемом производства свыше миллиона унций золота в год. Радиооборудование новосибирских инноваторов установлено на крупных месторождениях в Заполярье и Якутии.

Дальнейшее развитие проекта планируется с помощью привлечения инвесторов, продажи продукта крупным интеграторам и дистрибьюторам.