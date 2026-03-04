Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов

Госкорпорация ВЭБ.РФ оценила в 10 млрд руб. компанию «Моторика», занимающуюся разработкой и выпуском новейших бионических протезов, в том числе для киборгизации. По мнению экспертов, последние государственные нововведения в области закупок обеспечили ее гарантированным рынком сбыта.



Компанию оценило государство

Как стало известно CNews, принадлежащее государственной корпорации развития ВЭБ.РФ АО «Вэб.дв» получило почти 6% в МК АО «Группа Моторика», которому принадлежат российские активы по разработке и производству бионических протезов, в том числе компания ведет исследования в сфере очувствления конечностей.

«Вэб.дв» получил 5 919 710 обыкновенных акций «Группы Моторика», что соответствует 5,6% в компании, следует из отчетности компании за 2025 г., преставленной в марте 2026 г. Сделка была совершена 30 декабря 2025 г., рыночная стоимость доли составляет 578 млн руб. Таким образом, вся компания получила оценку от государства в 10,2 млрд руб.

Сайт компании "Моторика" "Моторика" занимается бионическими протезами с 2014 г.

«Оценка доли проходила в соответствии с правилами и нормами законодательства России. Оценку стоимости компании не комментируем», — заявили CNews в пресс-службе ВЭБ.РФ.

«Вэб.рф» владел долей в «Моторике» через инвестиционное товарищество «Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий» (ДФВТ). В августе 2025 г. договор инвестиционного товарищества был прекращен в связи с истечением срока. 24 ноября 2025 г. принято решение распределить имущество ликвидируемого товарищества. Совокупный размер инвестиционных обязательств «на дату первого закрытия составляет 4,9 млрд руб., из которых на долю "Вэб.дв" пришлось 1,7 миллиарда.

В числе участников ДФВТ упоминались «Роснано», «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ), РВК.

«Изменения носят плановый характер и связаны с ликвидацией ДФВТ. По окончании срока товарищества его активы распределяются между участниками, пропорционально доле участия. На работу с активам и проектами данные действия существенного влияния не оказывают», — сообщили CNews в ВЭБ.РФ.

Рынок сбыта гарантирован

Эксперты считают, что оценка компании соответствует ее рыночным перспективам. Генеральный директор венчурного фонда «Трамплин» Сергей Сухих заявил Cnews, что капитализация 9,8–10 млрд рублей выглядит справедливой и обоснованной, учитывая позиции компании на рынке и его динамику.

По словам эксперта, отрасль реабилитации получает государственную поддержку. Правительство России утвердило стратегию ее развития до 2030 г., цель которой — увеличить долю российской продукции и нарастить объем промышленного производства. С 2025-2026 гг. вступают в силу новые правила приоритета российской продукции при госзакупках. Это гарантирует производителям, таким как «Моторика», рынок сбыта через центры реабилитации и соцобеспечения, считает Сухих.

«Рынок демонстрирует уверенный рост, подкрепленный гос финансированием и спросом. Данные различаются в зависимости от методики подсчета, но тренд един: рынок растет и считаем, будет расти дальше», — заявил Сергей Сухих из «Трамплина».

«Моторика — лидер рынка в сегменте технологического протезирования, по открытым данным размер выручки за 2024 г. составил 4,2 млрд руб. И по экспертной оценке компания должна была показать значительный темп роста как выручки, так и прибыли в 2025 г. С учетом текущих мультипликаторов для непубличных компаний с такими показателями оценка в 10 млрд руб. вполне соответствует рынку», — считает Cергей Егоров, управляющий партнер инвестиционного фонда brainbox_I.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что оценка компании выше. По его словам, сопоставимых аналогов «Моторики» на российском фондовом рынке нет.

«По итогам 2024 г. я оценивал эту компанию в 17 млрд руб. Но эта оценка была сделана в предположении весьма быстрого роста выручки компании, так что на оценку большое влияние окажут окончательные финансовые результаты за 2025 г., когда станет ясно, оправдались ли прогнозы», — заявил аналитик CNews.

По его словам, в 2026 г. компания планировала проведение IPO на Московской бирже.

По словам Делицына, в условиях, когда лишь 16% протезов в России производится российскими компаниями, потенциал замещения рынка очевиден.

«Представляется, что размещение акций именно таких компаний на бирже не откажется стимулировать государство. Предположительно, IPO компании может позиционироваться как первое IPO направления Assistive Tech в России, а сама компания –— как компания роста», — заключил эксперт.

Инвестиции в «Моторику»

Проект «Моторика» стартовал в 2014 г. с первых чертежей и печати на 3D-принере. В 2015 г. компания уже регистрировала первый бионический протез, а в 2017 г. — протез с встроенной NFC-оплатой. В 2019 г. компания разрабатывал технологии для проведения функциональной адаптации в виртуальной реальности, а в 2020 г. — запустила протез-гаджет совместно с инженерами Samsung Research Russia и специалистами из университета ИТМО. За счет встроенных Galaxy Watch у пользователя появилась возможность управлять своим устройством, анализировать телеметрию.

В 2021 г. «Моторика» привлекла 200 млн руб. от ДФВТ, а также 100 млн от РФПИ в рамках одного инвестраунда. Тогда «Моторика» заявляла, что инвестиции будут использоваться как для развития продукта, так и для масштабирования его производства и расширения сервисной сети в России и на целевых международных рынках: в Индии, а также странах АТР, Ближнего Востока и Европейского союза. «Моторика» также планирует открыть R&D-офис и исследовательский центр на Дальнем Востоке совместно с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Председатель совета директоров «Моторики» Андрей Давидюк тогда указывал на рост технологичности протезов, в которые «Моторику» интегрирует технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности и интернета вещей.

На тот момент ДФВТ владел 17,5% в «Моторике» напрямую, а в 2024 г. были осуществлены технические действия по переходу фонда с уровня компании на уровень головной компании, которой на тот момент являлось МК ООО «Хомо Ауктус». Фонд передал 1,54% новому инвестору УК «Первая» и владел 16% на ноябрь 2024 г.

В ноябре 2025 г. «Хомо Ауктус» было преобразовано МК АО «Группа Моторика». Издание предполагало, что часть доли в 10% могла получить структура, ранее связанная со Сбербанком.

Конечные владельцы долей в «Группе Моторика» скрыты. В «Роснано» в феврале 2026 г. CNews заявляли, что продолжают владеть долей в «Моторике» через «Группу Моторика». В 2024 г. Forbes писал, что долю в группе «Моторика» в 12,5% получила связанная с «Газпром банком» компания.

В июне 2024 г. «Моторика» получила инвестиции на 900 млн руб. от УК «Первая», говорится на сайте компании. Средства были направлены в «Хомо Ауктус». В этом же году произошел запуск трех новых направлений: инвазивные нейростимуляторы, протезы ног и кресла‑коляски. Также был создан Центр кибернетической медицины и нейропротезирования совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России. Компания закрыла сделку по покупке 50,1%‑ной доли ООО «Завод специального оборудования».