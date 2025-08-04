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Металлы Серебро Silver

Металлы - Серебро - Silver

СОБЫТИЯ


04.08.2025 Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике

е много лет подряд демонстрируют хорошие результаты. В 2017 г. они привезли с IOI одно золото и три серебра. В 2018 г. — две золотые и две серебряные медали. В 2019 г. команда российских школьн
11.06.2025 Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики

настроенному цвету они пропускают еще и невидимый ультрафиолет. Это связано с тем, что электроны в серебряных слоях начинают колебаться именно на этой частоте. В этот момент серебро становится
11.06.2025 Россияне стали чаще заказывать изделия из серебра на маркетплейсах

Интерес и доверие россиян к покупкам украшений на маркетплейсах стремительно растут. По данным ювелирной компании «Алькор», большим спросом на таких ecom-платформах пользуются именно изделия из серебра. Аналитики бренда отметили, что по результатам прошедших четырех месяцев 2025 г. доля продаж их украшений на маркетплейсах возросла до 63% в стоимостном выражении. Об этом CNews сообщил
30.07.2024 «МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»

. россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания, свидетельствует совместна
19.06.2024 МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана

местным жителям и сотрудникам горнорудных предприятий, работающих вахтовым методом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Омсукчан известен своими серебряными рудниками и является центром добычи серебра в Магаданской области. Недалеко от поселка находится третье в мире по запасам благородного металла месторождение и крупнейший подземный рудник. Высокоскоростной мобильный интернет станд
27.04.2023 Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники

нологий впервые выяснили, что на локальные свойства двумерных материалов влияет взаимная ориентация слоев, особенности их структуры и деформация. Они использовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университет
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

лучили две золотые и две серебряные медали. В 2017 г. российская сборная привезла одно золото и три серебра.
02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина

МТС купила имущественный комплекс в Серебряном Бору Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) выкупил у своего основного акционера АФК «Система» имущественный комплекс в «Серебряном бору». Это следует из

07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике

Результаты сборной Российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Золото получили Рамазан Рахматуллин из Рес
03.11.2017 «Крок» стал серебряным партнером Fortinet

Компания «Крок» стала серебряным партнером Fortinet. Сотрудничество компаний продолжается уже два года. За это время специалисты «Крок» реализовали несколько десятков проектов в области сетевой безопасности для круп
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра

482 тонны лома печатных плат и проводов, содержащих драгоценные и цветные металлы, а также 728 тонн лома черных металлов. Из полученного сырья извлечено более 45 килограммов химически чистых золота и серебра и 43 тонны меди. В течение года тульский завод GS Group по утилизации электроники перерабатывал устаревшие телевизионные приставки, сданные участниками совместной программы обмена обору
14.05.2013 Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год

Ученые из Индийского технологического института разработали дешевый высокоэффективный фильтр на основе алюминиевого композита с наночастицами серебра, который может обеспечить дешевой питьевой водой миллионы людей по всему миру. Новый фильтр отличается дешевизной: фильтр стоимостью 2-2,5 долл. может обеспечивать семью из 5 человек чи
09.06.2012 Tele2 снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в Санкт-Петербурге

«Tele2 Санкт-Петербург» снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в два раза при покупке в интернет-магазине. С 8 по 30 июня 2012 г. в интернет-магазине Tele2 проходит акция «Нашим людям – бонус». Посетители виртуального магазина могут выб
21.03.2012 Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека

Исследование, проведенное Норвежским институтом общественного здравоохранения, свидетельствует о том, что наночастицы серебра могут причинить серьезный вред здоровью человека. Наночастицы серебра сегодня широко используются в различных приложениях и бытовых приборах, например, холодильниках и мобильных

05.03.2008 МТС обеспечила связью тоннель в Серебряном бору

Компания МТС обеспечила покрытие мобильной связью нового транспортного тоннеля протяженностью 3 км под Серебряным бором в Москве. Технологический комплекс, обеспечивающий радиопокрытие в тоннеле, позволяет одновременно обеспечивать связью МТС несколько тысяч абонентов. Работы по строительству си
03.03.2008 Получены магнитные частицы золота, серебра и меди

народная группа ученых под руководством профессора Жозе Гаритонандия (Jose Javier Saiz Garitaonandia) из университета страны Басков (Universidad del Pais Vasco) получила магнитные наночастицы золота, серебра и меди в ходе контролируемых химических реакций. Исследователи установили, что небольшие частицы золота, серебра или меди (диаметром всего 2 нм), окруженные специально подобранны
19.04.2007 Струйные принтеры пригодятся в производстве электронных схем

Краску для нанесения разработали ученые из университета г. Лидса. Краска состоит из двух компонентов - раствора нитрата серебра и аскорбиновой кислоты (витамина С). При нанесении этих компонентов, каждый из которых находится в отдельном картридже, на поверхности подложки происходит химическая реакция, при которо
16.04.2007 На болезнь Моргеллонов нашлась управа

некоторых с поразительно высоким эффектом. Есть в его практике и случаи, когда лекарство помогает лишь очень незначительно. Лекарство получило название NutraSilver, оно является раствором наночастиц серебра. Д-р Мэтьюз подчеркивает, что это не обычный раствор коллоидного серебра. Устойчивость NutraSilver обеспечивается гораздо меньшими размерами частиц и способом приготовления раств
23.03.2007 Нанотехнологи помогли криминалистам

териалы) были разработаны различные методики, в которых непременно использовали коллоидные растворы серебра для пропитки исследуемого фрагмента. Зачастую эти серебряные проявители покрывают всю
28.09.2006 Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств

Ученые из университета Бар-Ллана (Израиль) и американской национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли обнаружили аномально высокое содержание серебра в образцах керамики, датируемой концом эпохи Второго Храма в истории Израиля (первое столетие до н.э. - 70-е гг. н.э.). Исследования более чем 1200 образцов керамики из 38 городов римск
28.09.2006 Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств

Ученые из университета Бар-Ллана (Израиль) и американской национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли обнаружили аномально высокое содержание серебра в образцах керамики, датируемой концом эпохи Второго Храма в истории Израиля (первое столетие до н.э. - 70-е гг. н.э.). Исследования более чем 1200 образцов керамики из 38 городов римск
29.08.2006 "Мегафон-Северо-Запад" дарит «серебряные» номера

 своём сайте «серебряный» федеральный номер (т.е. номер, в котором повторяются, зеркально отображаются пары последних четырех цифр, или где на конце имеется два ноля). Как коммерческая услуга подбор «серебряного» федерального номера для абонентов у компании отсутствует, есть только возможность выбрать «золотой» федеральный номер (стоимость такой услуги составляет 850 р.).
11.08.2005 "Verysell Проекты" стала серебряным партнером Cisco

Компания «Verysell Проекты», входящая в состав группы Verysell, удостоена статуса серебряного партнера Cisco Systems (Cisco Systems Silver Partner). Для подтверждения полного соответствия всем требованиям статуса серебряного партнера компания «Verysell Проекты» успешн
01.08.2003 В полку "серебряных партнеров" Cisco прибыло

ализациям "IP-телефония" и "Беспроводные сети". Аудит, проведенный компанией NSF International Strategic Registrations, подтвердил полное соответствие NVision Group всем требованиям, предъявляемым к "серебряным партнерам" Cisco Systems (Silver Partner Certified). По состоянию на 1 августа компания NVision Group является пятым "серебряным партнером" компании Cisco Systems в России и с
19.09.2002 Albatron выпустила материнские платы с серебряным покрытием

лучше, что весьма важно при "разгоне". Так как этим металлом покрыта вся плата, а теплопроводность серебра очень высока, производитель смело заявляет, что материнские платы на 15% прохладнее,

19.08.2002 Чехлы для КПК могут быть из серебра и алюминия

ый чехол делается для любого современного карманного компьютера - вручную из настоящего английского серебра с пробой. Руками же выполняется и особый процесс полировки, который позволяет придать
26.06.2002 "Серебряная Калоша" пошла с молотка

ебряной Калоши", "Серебряный Дождь" перечислит детскому дому N6. "Серебряная Калоша" изготовлена из серебра 925 пробы. Вес - 350 гр. Высота "калоши" - 12 см. Подставка - горный обсидиан. Дизайн
22.11.1999 На онлайн-аукцион выставлены серебряные столовые приборы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру

Около 125 наименований серебряной посуды, столовых приборов, чайников и других предметов, которые раньше принадлежали фюреру выставлены на онлайн-аукцион Great Gatsby. Одна из наиболее борогих вещей - серебряный шейк

Публикаций - 827, упоминаний - 929

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 84
Apple Inc 13154 47
Microsoft Corporation 25775 45
Sony 6739 43
Intel Corporation 12811 34
LG Electronics 3735 30
Google LLC 12688 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
HP Inc. 5883 26
Yandex - Яндекс 9215 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Cisco Systems 5372 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Nvidia Corp 4002 23
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Dell EMC 5180 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Toshiba Corporation 2980 15
Acer Group - Acer Inc 2776 15
SAP SE 5601 14
Крок - Croc 1964 14
МегаФон 10742 13
Xiaomi - Сяоми 2231 13
Oracle Corporation 7074 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 13
Ростелеком 10948 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Huawei 4675 11
Lenovo Motorola 3566 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Philips 2099 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Sharp Corporation 1062 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Россети Ленэнерго 1699 11
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 9
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 9
Beko - Beko Electronics 83 8
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 7
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Miele - Миле 139 7
Hansa - Ханса 114 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Газпром ПАО 1493 5
Газпром нефть 725 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Carl Zeiss AG 307 5
LEGO 260 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Hyundai Motor Company 436 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 4
Haier - Candy Group - Канди 101 4
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 4
Белый Ветер 365 4
Daewoo 103 4
Swarovski AG 74 4
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Beurer - Бойрер 19 3
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Связной ГК 1401 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Международная академия связи - МАС 46 1
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AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Ассоциация ювелиров России 1 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Росхимреактив 2 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
CELF - CE Linux Forum - Consumer Electronics Linux - Консорциум по использованию Linux в бытовой электронике 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Московская федерация футбола 2 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
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СРП - Союз Российских Писателей 6 1
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 50
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 48
Аксессуары 4282 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 45
Наушники - Headphones 4478 45
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 44
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 44
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 42
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 40
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 40
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
Google Android 15243 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 29
Apple iPhone 6 4861 23
Apple iOS 8583 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 21
Microsoft Windows 16882 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 15
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 14
Linux OS 11533 12
Samsung Galaxy 1035 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Apple iPad 4011 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 11
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 11
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
Apple iPod 1553 10
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 10
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 10
Liebherr - серия холодильников 36 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 9
Samsung - серия холодильников 44 9
Samsung Galaxy Note 702 8
Intel Core - Семейство процессоров 1251 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Intel Celeron - Серия процессоров 979 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 8
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 7
Станкевич Андрей 17 8
Ксенин Алекс 311 8
Путин Владимир 3454 7
Малеев Алексей 18 6
Pendry John - Пендри Джон 10 4
Короткевич Геннадий 12 4
Наумов Максим 100 4
Гагарин Юрий 98 4
Резников Григорий 5 4
Головин Даниил 34 4
Никишин Евгений 25 3
Абдуллин Гимран 6 3
Chase Steve - Чейз Стив 28 3
Dluhy Richard - Длай Ричард 3 3
Dolling Gunnar - Доллинг Гуннар 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Романов Владимир 12 3
Лифарь Егор 3 3
Малафеев Андрей 52 3
Ахмедов Максим 4 3
Тихомиров Михаил 4 3
Калинин Николай 5 3
Митричев Петр 14 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Збань Илья 3 3
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
Рахматуллин Рамазан 3 3
Левкевич Михаил 59 3
Ерофеева Мария 31 3
Суворов Егор 5 2
Нагибин Всеволод 2 2
Рашид Карим 8 2
Капун Евгений 4 2
Кулев Веселин 2 2
Веселаго Виктор 2 2
Капралов Стоян 2 2
Жуков Геннадий 33 2
Лазутин Алексей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 381
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 122
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 80
Европа 24963 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 61
Япония 13807 53
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Южная Корея - Республика 7051 48
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 33
Индия - Bharat 5869 26
Азия - Азиатский регион 5920 24
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Россия - СФО - Новосибирск 4875 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Канада 5081 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 20
Китай - Тайвань 4245 20
Украина 7928 20
Сатурн - Титан (спутник) 533 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Швеция - Королевство 3781 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Ближний Восток 3154 15
Нидерланды 3745 15
Казахстан - Республика 6047 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Африка - Африканский регион 3640 13
США - Калифорния 4829 13
Болгария - Республика 799 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 12
Великобритания - Лондон 2432 12
Испания - Королевство 3839 12
Польша - Республика 2030 11
Сингапур - Республика 1953 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 155
Металлы - Золото - Gold 1251 119
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 105
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 75
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 55
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 48
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 45
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 43
Металлы - Платина - Platinum 500 42
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 41
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 36
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 36
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 31
Металлы - Медь - Copper 862 31
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 30
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 30
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 29
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 28
Ergonomics - Эргономика 1755 26
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 26
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 25
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 22
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 22
Английский язык 7030 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 21
Зоология - наука о животных 2887 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 19
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 19
CNews - ZOOM.CNews 1866 51
New Scientist 1448 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
Phys.org 972 7
PhysicsWeb 184 7
The Register - The Register Hardware 1784 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
ScienceDaily 399 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Nanotechweb 92 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
AP - Associated Press 2007 3
Nature 832 3
PhysicsWorld 90 3
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Чудо техники 60 2
Известия ИД 770 2
Мобильные системы 118 2
HPC.ru 117 2
TerraDaily 141 2
VK - Mail.ru Новости 33 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Optics Letters - Optical Society of America 6 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
Серебряный дождь 12 1
The Sun 28 1
iXBT.com 25 1
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 1
FT - Financial Times 1295 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
CNews Мишень 186 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Counterpoint Research 110 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Forrester Research 834 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Evans Data 12 1
Enderle Group 17 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ABI Research 236 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Superdata 12 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner Enterprise Firewall 2 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD DisplaySearch 285 1
ITResearch 123 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 20
РАН - Российская академия наук 2122 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 8
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 7
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 7
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 6
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 6
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 6
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 5
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 5
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 4
Hanyang University - Ханьянский университет - Университет Ханьян - Университет Ханянг 6 4
Baylor University - Университет Бэйлора 8 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 4
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 4
МГУ - Механико-математический факультет 33 3
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Интеллектуал ГБОУ школа 7 3
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
День молодёжи - 27 июня 1087 8
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
CeBIT 614 3
SAP Quality Awards 7 3
Red Dot Design Award 57 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 2
Russian Code Cup 12 2
iF Design Awards 26 2
Серебряная Калоша 1 1
Битва роботов 14 1
ALPS SHOW 1 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Samsung Unpacked 41 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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