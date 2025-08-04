Металлы - Серебро - Silver

Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике е много лет подряд демонстрируют хорошие результаты. В 2017 г. они привезли с IOI одно золото и три серебра. В 2018 г. — две золотые и две серебряные медали. В 2019 г. команда российских школьн

Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики настроенному цвету они пропускают еще и невидимый ультрафиолет. Это связано с тем, что электроны в серебряных слоях начинают колебаться именно на этой частоте. В этот момент серебро становится

Россияне стали чаще заказывать изделия из серебра на маркетплейсах Интерес и доверие россиян к покупкам украшений на маркетплейсах стремительно растут. По данным ювелирной компании «Алькор», большим спросом на таких ecom-платформах пользуются именно изделия из серебра. Аналитики бренда отметили, что по результатам прошедших четырех месяцев 2025 г. доля продаж их украшений на маркетплейсах возросла до 63% в стоимостном выражении. Об этом CNews сообщил

«МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья» . россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания, свидетельствует совместна

МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана местным жителям и сотрудникам горнорудных предприятий, работающих вахтовым методом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Омсукчан известен своими серебряными рудниками и является центром добычи серебра в Магаданской области. Недалеко от поселка находится третье в мире по запасам благородного металла месторождение и крупнейший подземный рудник. Высокоскоростной мобильный интернет станд

Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники нологий впервые выяснили, что на локальные свойства двумерных материалов влияет взаимная ориентация слоев, особенности их структуры и деформация. Они использовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университет

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике лучили две золотые и две серебряные медали. В 2017 г. российская сборная привезла одно золото и три серебра.

МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина МТС купила имущественный комплекс в Серебряном Бору Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) выкупил у своего основного акционера АФК «Система» имущественный комплекс в «Серебряном бору». Это следует из

Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике Результаты сборной Российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Золото получили Рамазан Рахматуллин из Рес

«Крок» стал серебряным партнером Fortinet Компания «Крок» стала серебряным партнером Fortinet. Сотрудничество компаний продолжается уже два года. За это время специалисты «Крок» реализовали несколько десятков проектов в области сетевой безопасности для круп

Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра 482 тонны лома печатных плат и проводов, содержащих драгоценные и цветные металлы, а также 728 тонн лома черных металлов. Из полученного сырья извлечено более 45 килограммов химически чистых золота и серебра и 43 тонны меди. В течение года тульский завод GS Group по утилизации электроники перерабатывал устаревшие телевизионные приставки, сданные участниками совместной программы обмена обору

Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год Ученые из Индийского технологического института разработали дешевый высокоэффективный фильтр на основе алюминиевого композита с наночастицами серебра, который может обеспечить дешевой питьевой водой миллионы людей по всему миру. Новый фильтр отличается дешевизной: фильтр стоимостью 2-2,5 долл. может обеспечивать семью из 5 человек чи

Tele2 снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в Санкт-Петербурге «Tele2 Санкт-Петербург» снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в два раза при покупке в интернет-магазине. С 8 по 30 июня 2012 г. в интернет-магазине Tele2 проходит акция «Нашим людям – бонус». Посетители виртуального магазина могут выб

Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека Исследование, проведенное Норвежским институтом общественного здравоохранения, свидетельствует о том, что наночастицы серебра могут причинить серьезный вред здоровью человека. Наночастицы серебра сегодня широко используются в различных приложениях и бытовых приборах, например, холодильниках и мобильных

МТС обеспечила связью тоннель в Серебряном бору Компания МТС обеспечила покрытие мобильной связью нового транспортного тоннеля протяженностью 3 км под Серебряным бором в Москве. Технологический комплекс, обеспечивающий радиопокрытие в тоннеле, позволяет одновременно обеспечивать связью МТС несколько тысяч абонентов. Работы по строительству си

Получены магнитные частицы золота, серебра и меди народная группа ученых под руководством профессора Жозе Гаритонандия (Jose Javier Saiz Garitaonandia) из университета страны Басков (Universidad del Pais Vasco) получила магнитные наночастицы золота, серебра и меди в ходе контролируемых химических реакций. Исследователи установили, что небольшие частицы золота, серебра или меди (диаметром всего 2 нм), окруженные специально подобранны

Струйные принтеры пригодятся в производстве электронных схем Краску для нанесения разработали ученые из университета г. Лидса. Краска состоит из двух компонентов - раствора нитрата серебра и аскорбиновой кислоты (витамина С). При нанесении этих компонентов, каждый из которых находится в отдельном картридже, на поверхности подложки происходит химическая реакция, при которо

На болезнь Моргеллонов нашлась управа некоторых с поразительно высоким эффектом. Есть в его практике и случаи, когда лекарство помогает лишь очень незначительно. Лекарство получило название NutraSilver, оно является раствором наночастиц серебра. Д-р Мэтьюз подчеркивает, что это не обычный раствор коллоидного серебра. Устойчивость NutraSilver обеспечивается гораздо меньшими размерами частиц и способом приготовления раств

Нанотехнологи помогли криминалистам териалы) были разработаны различные методики, в которых непременно использовали коллоидные растворы серебра для пропитки исследуемого фрагмента. Зачастую эти серебряные проявители покрывают всю

Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств Ученые из университета Бар-Ллана (Израиль) и американской национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли обнаружили аномально высокое содержание серебра в образцах керамики, датируемой концом эпохи Второго Храма в истории Израиля (первое столетие до н.э. - 70-е гг. н.э.). Исследования более чем 1200 образцов керамики из 38 городов римск

Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств Ученые из университета Бар-Ллана (Израиль) и американской национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли обнаружили аномально высокое содержание серебра в образцах керамики, датируемой концом эпохи Второго Храма в истории Израиля (первое столетие до н.э. - 70-е гг. н.э.). Исследования более чем 1200 образцов керамики из 38 городов римск

"Мегафон-Северо-Запад" дарит «серебряные» номера своём сайте «серебряный» федеральный номер (т.е. номер, в котором повторяются, зеркально отображаются пары последних четырех цифр, или где на конце имеется два ноля). Как коммерческая услуга подбор «серебряного» федерального номера для абонентов у компании отсутствует, есть только возможность выбрать «золотой» федеральный номер (стоимость такой услуги составляет 850 р.).

"Verysell Проекты" стала серебряным партнером Cisco Компания «Verysell Проекты», входящая в состав группы Verysell, удостоена статуса серебряного партнера Cisco Systems (Cisco Systems Silver Partner). Для подтверждения полного соответствия всем требованиям статуса серебряного партнера компания «Verysell Проекты» успешн

В полку "серебряных партнеров" Cisco прибыло ализациям "IP-телефония" и "Беспроводные сети". Аудит, проведенный компанией NSF International Strategic Registrations, подтвердил полное соответствие NVision Group всем требованиям, предъявляемым к "серебряным партнерам" Cisco Systems (Silver Partner Certified). По состоянию на 1 августа компания NVision Group является пятым "серебряным партнером" компании Cisco Systems в России и с

Albatron выпустила материнские платы с серебряным покрытием лучше, что весьма важно при "разгоне". Так как этим металлом покрыта вся плата, а теплопроводность серебра очень высока, производитель смело заявляет, что материнские платы на 15% прохладнее,

Чехлы для КПК могут быть из серебра и алюминия ый чехол делается для любого современного карманного компьютера - вручную из настоящего английского серебра с пробой. Руками же выполняется и особый процесс полировки, который позволяет придать

"Серебряная Калоша" пошла с молотка ебряной Калоши", "Серебряный Дождь" перечислит детскому дому N6. "Серебряная Калоша" изготовлена из серебра 925 пробы. Вес - 350 гр. Высота "калоши" - 12 см. Подставка - горный обсидиан. Дизайн