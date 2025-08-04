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Металлы Серебро Silver
СОБЫТИЯ
|04.08.2025
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Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике
е много лет подряд демонстрируют хорошие результаты. В 2017 г. они привезли с IOI одно золото и три серебра. В 2018 г. — две золотые и две серебряные медали. В 2019 г. команда российских школьн
|11.06.2025
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Тонкая настройка света: кварц и серебро меняют будущее оптики
настроенному цвету они пропускают еще и невидимый ультрафиолет. Это связано с тем, что электроны в серебряных слоях начинают колебаться именно на этой частоте. В этот момент серебро становится
|11.06.2025
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Россияне стали чаще заказывать изделия из серебра на маркетплейсах
Интерес и доверие россиян к покупкам украшений на маркетплейсах стремительно растут. По данным ювелирной компании «Алькор», большим спросом на таких ecom-платформах пользуются именно изделия из серебра. Аналитики бренда отметили, что по результатам прошедших четырех месяцев 2025 г. доля продаж их украшений на маркетплейсах возросла до 63% в стоимостном выражении. Об этом CNews сообщил
|30.07.2024
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«МегаФон»: россияне стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»
. россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 г., а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания, свидетельствует совместна
|19.06.2024
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МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана
местным жителям и сотрудникам горнорудных предприятий, работающих вахтовым методом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Омсукчан известен своими серебряными рудниками и является центром добычи серебра в Магаданской области. Недалеко от поселка находится третье в мире по запасам благородного металла месторождение и крупнейший подземный рудник. Высокоскоростной мобильный интернет станд
|27.04.2023
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Ученые Томского политеха исследовали новые способы управления свойствами 2D-материалов для гибкой электроники
нологий впервые выяснили, что на локальные свойства двумерных материалов влияет взаимная ориентация слоев, особенности их структуры и деформация. Они использовали этот эффект для осаждения наночастиц серебра при помощи лазера в строго заданной области, что дает возможность управлять химическими свойствами материалов. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университет
|15.08.2022
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Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике
лучили две золотые и две серебряные медали. В 2017 г. российская сборная привезла одно золото и три серебра.
|02.04.2019
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МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина
МТС купила имущественный комплекс в Серебряном Бору Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) выкупил у своего основного акционера АФК «Система» имущественный комплекс в «Серебряном бору». Это следует из
|07.09.2018
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Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике
Результаты сборной Российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Золото получили Рамазан Рахматуллин из Рес
|03.11.2017
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«Крок» стал серебряным партнером Fortinet
Компания «Крок» стала серебряным партнером Fortinet. Сотрудничество компаний продолжается уже два года. За это время специалисты «Крок» реализовали несколько десятков проектов в области сетевой безопасности для круп
|15.03.2016
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Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра
482 тонны лома печатных плат и проводов, содержащих драгоценные и цветные металлы, а также 728 тонн лома черных металлов. Из полученного сырья извлечено более 45 килограммов химически чистых золота и серебра и 43 тонны меди. В течение года тульский завод GS Group по утилизации электроники перерабатывал устаревшие телевизионные приставки, сданные участниками совместной программы обмена обору
|14.05.2013
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Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год
Ученые из Индийского технологического института разработали дешевый высокоэффективный фильтр на основе алюминиевого композита с наночастицами серебра, который может обеспечить дешевой питьевой водой миллионы людей по всему миру. Новый фильтр отличается дешевизной: фильтр стоимостью 2-2,5 долл. может обеспечивать семью из 5 человек чи
|09.06.2012
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Tele2 снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в Санкт-Петербурге
«Tele2 Санкт-Петербург» снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в два раза при покупке в интернет-магазине. С 8 по 30 июня 2012 г. в интернет-магазине Tele2 проходит акция «Нашим людям – бонус». Посетители виртуального магазина могут выб
|21.03.2012
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Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека
Исследование, проведенное Норвежским институтом общественного здравоохранения, свидетельствует о том, что наночастицы серебра могут причинить серьезный вред здоровью человека. Наночастицы серебра сегодня широко используются в различных приложениях и бытовых приборах, например, холодильниках и мобильных
|05.03.2008
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МТС обеспечила связью тоннель в Серебряном бору
Компания МТС обеспечила покрытие мобильной связью нового транспортного тоннеля протяженностью 3 км под Серебряным бором в Москве. Технологический комплекс, обеспечивающий радиопокрытие в тоннеле, позволяет одновременно обеспечивать связью МТС несколько тысяч абонентов. Работы по строительству си
|03.03.2008
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Получены магнитные частицы золота, серебра и меди
народная группа ученых под руководством профессора Жозе Гаритонандия (Jose Javier Saiz Garitaonandia) из университета страны Басков (Universidad del Pais Vasco) получила магнитные наночастицы золота, серебра и меди в ходе контролируемых химических реакций. Исследователи установили, что небольшие частицы золота, серебра или меди (диаметром всего 2 нм), окруженные специально подобранны
|19.04.2007
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Струйные принтеры пригодятся в производстве электронных схем
Краску для нанесения разработали ученые из университета г. Лидса. Краска состоит из двух компонентов - раствора нитрата серебра и аскорбиновой кислоты (витамина С). При нанесении этих компонентов, каждый из которых находится в отдельном картридже, на поверхности подложки происходит химическая реакция, при которо
|16.04.2007
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На болезнь Моргеллонов нашлась управа
некоторых с поразительно высоким эффектом. Есть в его практике и случаи, когда лекарство помогает лишь очень незначительно. Лекарство получило название NutraSilver, оно является раствором наночастиц серебра. Д-р Мэтьюз подчеркивает, что это не обычный раствор коллоидного серебра. Устойчивость NutraSilver обеспечивается гораздо меньшими размерами частиц и способом приготовления раств
|23.03.2007
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Нанотехнологи помогли криминалистам
териалы) были разработаны различные методики, в которых непременно использовали коллоидные растворы серебра для пропитки исследуемого фрагмента. Зачастую эти серебряные проявители покрывают всю
|28.09.2006
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Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств
Ученые из университета Бар-Ллана (Израиль) и американской национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли обнаружили аномально высокое содержание серебра в образцах керамики, датируемой концом эпохи Второго Храма в истории Израиля (первое столетие до н.э. - 70-е гг. н.э.). Исследования более чем 1200 образцов керамики из 38 городов римск
|28.09.2006
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Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств
Ученые из университета Бар-Ллана (Израиль) и американской национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли обнаружили аномально высокое содержание серебра в образцах керамики, датируемой концом эпохи Второго Храма в истории Израиля (первое столетие до н.э. - 70-е гг. н.э.). Исследования более чем 1200 образцов керамики из 38 городов римск
|29.08.2006
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"Мегафон-Северо-Запад" дарит «серебряные» номера
своём сайте «серебряный» федеральный номер (т.е. номер, в котором повторяются, зеркально отображаются пары последних четырех цифр, или где на конце имеется два ноля). Как коммерческая услуга подбор «серебряного» федерального номера для абонентов у компании отсутствует, есть только возможность выбрать «золотой» федеральный номер (стоимость такой услуги составляет 850 р.).
|11.08.2005
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"Verysell Проекты" стала серебряным партнером Cisco
Компания «Verysell Проекты», входящая в состав группы Verysell, удостоена статуса серебряного партнера Cisco Systems (Cisco Systems Silver Partner). Для подтверждения полного соответствия всем требованиям статуса серебряного партнера компания «Verysell Проекты» успешн
|01.08.2003
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В полку "серебряных партнеров" Cisco прибыло
ализациям "IP-телефония" и "Беспроводные сети". Аудит, проведенный компанией NSF International Strategic Registrations, подтвердил полное соответствие NVision Group всем требованиям, предъявляемым к "серебряным партнерам" Cisco Systems (Silver Partner Certified). По состоянию на 1 августа компания NVision Group является пятым "серебряным партнером" компании Cisco Systems в России и с
|19.09.2002
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Albatron выпустила материнские платы с серебряным покрытием
лучше, что весьма важно при "разгоне". Так как этим металлом покрыта вся плата, а теплопроводность серебра очень высока, производитель смело заявляет, что материнские платы на 15% прохладнее,
|19.08.2002
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Чехлы для КПК могут быть из серебра и алюминия
ый чехол делается для любого современного карманного компьютера - вручную из настоящего английского серебра с пробой. Руками же выполняется и особый процесс полировки, который позволяет придать
|26.06.2002
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"Серебряная Калоша" пошла с молотка
ебряной Калоши", "Серебряный Дождь" перечислит детскому дому N6. "Серебряная Калоша" изготовлена из серебра 925 пробы. Вес - 350 гр. Высота "калоши" - 12 см. Подставка - горный обсидиан. Дизайн
|22.11.1999
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На онлайн-аукцион выставлены серебряные столовые приборы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру
Около 125 наименований серебряной посуды, столовых приборов, чайников и других предметов, которые раньше принадлежали фюреру выставлены на онлайн-аукцион Great Gatsby. Одна из наиболее борогих вещей - серебряный шейк
Металлы и организации, системы, технологии, персоны:
|Станкевич Андрей 17 8
|Ксенин Алекс 311 8
|Путин Владимир 3454 7
|Малеев Алексей 18 6
|Pendry John - Пендри Джон 10 4
|Короткевич Геннадий 12 4
|Наумов Максим 100 4
|Гагарин Юрий 98 4
|Резников Григорий 5 4
|Головин Даниил 34 4
|Никишин Евгений 25 3
|Абдуллин Гимран 6 3
|Chase Steve - Чейз Стив 28 3
|Dluhy Richard - Длай Ричард 3 3
|Dolling Gunnar - Доллинг Гуннар 3 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Романов Владимир 12 3
|Лифарь Егор 3 3
|Малафеев Андрей 52 3
|Ахмедов Максим 4 3
|Тихомиров Михаил 4 3
|Калинин Николай 5 3
|Митричев Петр 14 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Збань Илья 3 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Левкевич Михаил 59 3
|Ерофеева Мария 31 3
|Суворов Егор 5 2
|Нагибин Всеволод 2 2
|Рашид Карим 8 2
|Капун Евгений 4 2
|Кулев Веселин 2 2
|Веселаго Виктор 2 2
|Капралов Стоян 2 2
|Жуков Геннадий 33 2
|Лазутин Алексей 5 2
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