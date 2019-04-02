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Металлы Серебро Silver

Металлы - Серебро - Silver


02.04.2019 МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике
03.11.2017 «Крок» стал серебряным партнером Fortinet
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра
14.05.2013 Наночастицы серебра обеспечат семью чистой водой всего за 2 долл. в год
09.06.2012 Tele2 снижает стоимость «золотых» и «серебряных» номеров в Санкт-Петербурге
21.03.2012 Ученые предупреждают: наночастицы серебра "бьют" по здоровью человека
03.03.2008 Получены магнитные частицы золота, серебра и меди
19.04.2007 Струйные принтеры пригодятся в производстве электронных схем
16.04.2007 На болезнь Моргеллонов нашлась управа
23.03.2007 Нанотехнологи помогли криминалистам
28.09.2006 Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств
28.09.2006 Раскрыта одна из загадок древнееврейских богатств
29.08.2006 "Мегафон-Северо-Запад" дарит «серебряные» номера
11.08.2005 "Verysell Проекты" стала серебряным партнером Cisco
01.08.2003 В полку "серебряных партнеров" Cisco прибыло
19.09.2002 Albatron выпустила материнские платы с серебряным покрытием
19.08.2002 Чехлы для КПК могут быть из серебра и алюминия
26.06.2002 "Серебряная Калоша" пошла с молотка
22.11.1999 На онлайн-аукцион выставлены серебряные столовые приборы, принадлежавшие Адольфу Гитлеру

Публикаций - 677, упоминаний - 761
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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