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Никишин Евгений



10.04.2025 МТС включила скоростной мобильный интернет для жителей Дуката 1
29.11.2024 МТС улучшила связь на участке федеральной трассы «Колыма» 1
06.08.2024 МТС запустила цифровой гид по Магаданской области 1
28.06.2024 МТС подключила к сети поселок энергетиков на севере Колымы 1
19.06.2024 МТС включила скоростной мобильный интернет в «серебряной столице» Магадана 1
26.04.2024 МТС подключила Олу и Сокол к цифровой экосистеме 1
02.02.2024 К сезону подледной ловли корюшки МТС прокачала сеть в бухте Гертнера 1
28.12.2023 В столице Колымы к новогодним праздникам МТС разогнала сеть LTE 1
19.09.2023 МТС обеспечила связью крупное золоторудное месторождение Павлик 1
23.06.2023 МТС обеспечила связью этнопарк «Дюкча» к летнему сезону фестивалей 1
14.11.2022 МТС и «Маглан» помогут магаданцам сэкономить на связи до 40% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Никишин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13009 10
Восход ФГБУ НИИ 653 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51892 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28133 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67816 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7971 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8220 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21564 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11375 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5378 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16204 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8471 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2820 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10699 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2945 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3571 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1027 2
Бронирование - Booking 643 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12751 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 198 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10284 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8581 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1644 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2114 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12226 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20924 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14031 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1670 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4465 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 208 1
МТС Big Data 283 1
Вахов Александр 1 1
Россия - ДФО - Магаданская область 432 10
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 45 7
Россия - РФ - Российская федерация 147126 5
Беларусь - Белоруссия 5773 5
Армения - Республика 2307 4
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 236 3
Россия - Крайний Север 285 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2707 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 961 1
Россия - СФО - Новосибирск 4372 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1695 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43778 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17654 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6420 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18947 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2719 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5968 2
Энергетика - Energy - Energetically 5179 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4088 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6493 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 421 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5027 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3010 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7149 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1771 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2452 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1101 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4921 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5615 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5101 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 227 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 874 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1831 1
День молодёжи - 27 июня 921 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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