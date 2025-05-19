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МТС запустила базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Ягоднинском округе. В результате запуска нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета для почти 2000 жителей поселка Синегорье выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция дополнила существующее покрытие и обеспечила стабильным сигналом мобильного интернета и сверхчеткой голосовой связью центральную часть поселка. Жители многоквартирных домов, сотрудники и посетители центра культуры, досуга и кино, спортивного комплекса, бассейна, магазинов, школы, почты, больницы и аптечного пункта могут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть.

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Цифровизация

Синегорье – поселок энергетиков, расположенный на севере Магаданской области. Местное энергопредприятие обеспечивает электроэнергией столицу и населенные пункты Колымы, а также крупные промышленные и производственные компании региона.

«Наша задача – создать максимально комфортные цифровые условия для жителей поселка и всей области. Чтобы обеспечить постоянно растущие цифровые потребности сельчан, понадобилась установка дополнительного оборудования. Новая базовая станция МТС позволяет пользоваться скоростным мобильным интернетом не только жителям поселка, служащим крупного энергопредприятия Колымы, но и путешественникам, любителям промышленного туризма», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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