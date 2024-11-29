Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Россия ДФО Колымский край Колыма

Россия - ДФО - Колымский край - Колыма

СОБЫТИЯ


29.11.2024 МТС улучшила связь на участке федеральной трассы «Колыма»

МТС сообщает о модернизации оборудования связи в поселке Холодный, расположенный на участке федеральной трассы Р-504 «Колыма». Специалисты улучшили покрытие мобильной сети, доступное теперь на всей территории поселка, а также на участке горнорудного предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС. Через

28.06.2024 МТС подключила к сети поселок энергетиков на севере Колымы

альных электрических сетей Магаданэнерго получили доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Кедровый – небольшой поселок на севере Колымы, где базируются центральные электрические сети, снабжающие электроэнергией Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы Магаданской области. Энергетики обеспечивают работу добывающих пр
28.12.2023 В столице Колымы к новогодним праздникам МТС разогнала сеть LTE

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-оборудования в столице Колымы. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в Магадане выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по модернизации телеком-оборудования МТС прошли н
21.11.2023 «Морские ворота Колымы» получили улучшенное покрытие 4G

Жители и гости столицы Колымы могут активнее пользоваться мобильным интернетом. «Мегафон» выполнил в Магадане программу рефарминга, что позволило улучшить покрытие связью 4G на территории города. Об этом CNews сообщи
02.09.2013 МТС улучшила качество связи и интернета на Колыме

между абонентами МТС, проживающими в одном поселке, совершается в границах населенного пункта. Перевод оборудования на локальную коммутацию вызовов, позволил МТС обеспечить в труднодоступных районах Колымы высокую разборчивость голоса и интонаций, трансляцию речи с минимальной задержкой и искажениями. Кроме того, за счет сокращения объема передаваемой через спутник информации, удалось на 2

Публикаций - 52, упоминаний - 53

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14306 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 12
МегаФон 9944 12
Ростелеком 10331 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 2
Huawei 4227 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 1
СМАРТС Волгоград-GSM 30 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 30 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
АКОС 68 1
БУХта - Buhta 93 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
Effortel mobile Group - Сфераком - Ростел 3 1
Маглан 1 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 3
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Теплоэнергия 3 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 9 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Зырянский угольный разрез 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 1
Почта России ПАО 2252 1
Газпром ПАО 1419 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 5
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 4
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 18 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5257 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73433 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9369 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17134 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 9
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 5
Пропускная способность - Bandwidth 1833 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1274 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5164 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 2
Clone - Клонирование 528 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 146 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 3
NVision Барьер 736 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
Ростелеком - Цифровой наслег 2 1
МТС 3G-сеть 121 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 473 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 263 1
Сигма - Индигирка 2 1
РЖД ЖДЯ АЯМ - Амуро-Якутская железнодорожная магистраль 2 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Oracle Java - язык программирования 3336 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 1
Google Android 14727 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5859 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 371 1
МТС Big Data 312 1
C/C++ - Язык программирования 845 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Никишин Евгений 16 7
Челышев Илья 33 6
Глазунов Иван 4 4
Путин Владимир 3358 4
Буторин Дмитрий 14 2
Носов Сергей 16 2
Печеный Владимир 7 2
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 2
Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
Неустроев Прокопий 56 2
Борисов Александр 39 1
Кривошеев Алексей 4 1
Горький Максим 19 1
Кураш Антон 32 1
Садовников Дмитрий 1 1
Борисов Егор 11 1
Егоров Сергей 17 1
Андронов Алексей 28 1
Осипенко Владимир 5 1
Руфов Павел 1 1
Кылытчанов Павел 1 1
Баюра Павел 1 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Бугров Владимир 1 1
Белогубец Николай 4 1
Менкулов Михаил 1 1
Стрижов Михаил 1 1
Гиличинский Давид 1 1
Губарев Виктор 1 1
Вахов Александр 1 1
Перевозникова Наталья 2 1
Суздалов Иван 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Мишустин Михаил 737 1
Шадаев Максут 1151 1
Новак Александр 32 1
Тимченко Алексей 13 1
Киселёв Алексей 80 1
Ушацкий Андрей 105 1
Греф Герман 466 1
Россия - ДФО - Магаданская область 486 35
Россия - РФ - Российская федерация 157293 22
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 19
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1079 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 9
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 8
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 5
Россия - ДФО - Магаданская область - Тенькинский район - Усть-Омчуг - Омчак 15 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 5
Россия - СФО - Новосибирск 4669 5
Беларусь - Белоруссия 6039 5
Армения - Республика 2373 5
Тихий океан - Охотское море 75 4
Россия - ДФО - Магаданская область - Сусуманская область - Сусуман 11 4
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 990 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 4
Россия - ДФО - Амурская область 854 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 3
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1022 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 731 3
Европа 24650 3
Россия - Восточная Сибирь 299 3
Земля - планета Солнечной системы 10666 3
Россия - ДФО - Якутия - Нижнеколымский район 3 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Ольский Муниципальный округ - Тауйск 11 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1712 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Дания - Копенгаген 155 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1307 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Энергетика - Energy - Energetically 5531 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Зоология - наука о животных 2793 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Ботаника - Растения - Plantae 1113 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 136 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Nature 821 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
РАН - Российская академия наук 2017 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
Школа цифровых технологий 20 1
РАН ИФХиБПП ФГБУН - Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 4 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
День молодёжи - 27 июня 1001 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще