Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Колымский край Колыма
СОБЫТИЯ
|29.11.2024
|
МТС улучшила связь на участке федеральной трассы «Колыма»
МТС сообщает о модернизации оборудования связи в поселке Холодный, расположенный на участке федеральной трассы Р-504 «Колыма». Специалисты улучшили покрытие мобильной сети, доступное теперь на всей территории поселка, а также на участке горнорудного предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС. Через
|28.06.2024
|
МТС подключила к сети поселок энергетиков на севере Колымы
альных электрических сетей Магаданэнерго получили доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС. Кедровый – небольшой поселок на севере Колымы, где базируются центральные электрические сети, снабжающие электроэнергией Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы Магаданской области. Энергетики обеспечивают работу добывающих пр
|28.12.2023
|
В столице Колымы к новогодним праздникам МТС разогнала сеть LTE
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации телеком-оборудования в столице Колымы. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета в Магадане выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по модернизации телеком-оборудования МТС прошли н
|21.11.2023
|
«Морские ворота Колымы» получили улучшенное покрытие 4G
Жители и гости столицы Колымы могут активнее пользоваться мобильным интернетом. «Мегафон» выполнил в Магадане программу рефарминга, что позволило улучшить покрытие связью 4G на территории города. Об этом CNews сообщи
|02.09.2013
|
МТС улучшила качество связи и интернета на Колыме
между абонентами МТС, проживающими в одном поселке, совершается в границах населенного пункта. Перевод оборудования на локальную коммутацию вызовов, позволил МТС обеспечить в труднодоступных районах Колымы высокую разборчивость голоса и интонаций, трансляцию речи с минимальной задержкой и искажениями. Кроме того, за счет сокращения объема передаваемой через спутник информации, удалось на 2
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
|Никишин Евгений 16 7
|Челышев Илья 33 6
|Глазунов Иван 4 4
|Путин Владимир 3358 4
|Буторин Дмитрий 14 2
|Носов Сергей 16 2
|Печеный Владимир 7 2
|Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 2
|Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
|Неустроев Прокопий 56 2
|Борисов Александр 39 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Горький Максим 19 1
|Кураш Антон 32 1
|Садовников Дмитрий 1 1
|Борисов Егор 11 1
|Егоров Сергей 17 1
|Андронов Алексей 28 1
|Осипенко Владимир 5 1
|Руфов Павел 1 1
|Кылытчанов Павел 1 1
|Баюра Павел 1 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Бугров Владимир 1 1
|Белогубец Николай 4 1
|Менкулов Михаил 1 1
|Стрижов Михаил 1 1
|Гиличинский Давид 1 1
|Губарев Виктор 1 1
|Вахов Александр 1 1
|Перевозникова Наталья 2 1
|Суздалов Иван 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Мишустин Михаил 737 1
|Шадаев Максут 1151 1
|Новак Александр 32 1
|Тимченко Алексей 13 1
|Киселёв Алексей 80 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Греф Герман 466 1
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
|Nature 821 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.