Носов Сергей


СОБЫТИЯ


30.12.2025 «Купер» назвал главные тренды рекламы в e-commerce на 2026 год 2
02.12.2024 В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома» 1
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21» 2
10.06.2024 «Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане 1
31.05.2024 «Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными 1
27.10.2023 Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома» 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1
02.12.2021 IBS и «Ростелеком» заключили соглашение о партнерстве 1
25.10.2021 «Ростелеком» и RDL by red_mad_robot будут развивать искусственный интеллект в промышленности 1
19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 1
18.06.2021 «Ростелеком» поможет компаниям управлять данными 1
25.05.2021 «Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
18.12.2020 «Единая точка входа» «Ростелекома» внесена в реестр отечественного ПО 1
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 2
17.07.2018 «Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Носов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 12
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 143 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Открытые технологии 716 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 22 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 29 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
SAP SE 5442 1
9038 1
UIPath 108 1
КСК Технологии 46 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 194 1
Huawei 4236 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
Ак Барс Банк 275 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4807 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73492 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18375 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12018 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 469 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3068 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 488 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 348 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
DevOps - Development и Operations 1081 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 14 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 53 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 11 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 15 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 17 3
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataVision 6 2
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 10 2
Apache Hadoop 447 2
Ростелеком - Лицей 19 1
K2 REST API 1 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 62 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Apache ZooKeeper 14 1
Huawei Smartli ИБП 2 1
Huawei FusionModule 1 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 52 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 13 1
Ростелеком ЦТ - RT.DataLoader 1 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 6 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataPort 1 1
Ростелеком - Нейрошлюз 5 1
Ansible 123 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 85 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 27 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1152 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
C/C++ - Язык программирования 848 1
Левченко Анастасия 1 1
Калюгин Вадим 18 1
Савосина Елена 1 1
Цапок Алексей 1 1
Кочегаров Александр 1 1
Никитин Владимир 10 1
Шульмин Павел 1 1
Виноградов Тимофей 1 1
Рощин Михаил 1 1
Зима Андрей 1 1
Ambrosini Stefano - Амброзини Стефано 1 1
Лазуков Станислав 44 1
Кузьмин Кирилл 7 1
Теванян Элен 2 1
Копаев Геннадий 16 1
Мельник Иван 10 1
Шингарев Павел 20 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Холинов Андрей 18 1
Логинов Александр 47 1
Конев Алексей 3 1
Трепыхалин Виталий 14 1
Соколов Алексей 135 1
Меньшов Кирилл 129 1
Астафьев Александр 2 1
Лихницкий Павел 68 1
Путин Владимир 3366 1
Греф Герман 466 1
Россия - РФ - Российская федерация 157523 11
Россия - ДФО - Магаданская область 487 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 2
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 52 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 493 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10357 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 310 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
Школа цифровых технологий 20 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 262 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МФТИ Олимпиадная школа 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
