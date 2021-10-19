Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области

Huawei реализовала проект по оснащению нового высокотехнологичного центра обработки данных, запущенного в Магаданской области для решения актуальных задач цифровизации. Заказчиком проекта выступило правительство региона во главе с губернатором Сергеем Носовым, монтаж оборудования осуществил партнер «Хабэко-партнер» (ГК R.partner).

Главной задачей проекта стало строительство ЦОДа, который мог бы обеспечить надежную, качественную и бесперебойную работу всех органов власти Магаданской области. При этом сдать объект в эксплуатацию требовалось в кратчайшие сроки, поскольку во время пандемии осуществление множества услуг стало возможным исключительно в онлайн-формате, и, как следствие, вырос объем генерируемой информации. Запуск нового ЦОДа также связан с ростом спроса на онлайн-услуги, такие как запись на вакцинацию и на прием к различным специалистам, заказ, оформление и подача необходимых документов и заявлений.

Оборудование для ЦОДа было выбрано еще на этапе проектирования. Им стало решение компании Huawei – FusionModule2000 на 10 стоек. Каждая из них оснащена собственным контролем доступа, что позволяет размещать в пределах одного ЦОДа оборудование разных министерств и ведомств, не опасаясь утечек информации. Выбор в пользу разработки Huawei обусловлен оптимальным соотношением цены, качества и технических характеристик.

FusionModule2000 – это модульный ЦОД нового поколения, в котором объединены шкафы с основным оборудованием, системы распределения питания, охлаждения, управления, а также кабельная система и прочие подсистемы. Решение отличается простой конструкцией и высокой адаптивностью по отношению к занимаемому зданию, поскольку не предъявляет существенных требований по его реконструкции и высоте помещения. Оно соответствует требованиям к развертыванию ЦОДов в различных областях применения: учреждений государственного управления, промышленности, сферы телекоммуникаций, образования и здравоохранения. Huawei FusionModule2000 получил сертификацию уровня Tier IV Ready от Uptime Institute: он соответствует самым высоким требованиям к доступности.

Проект по оснащению центра был реализован в установленные сроки – даже несмотря на ряд сложностей, связанных со спецификой предоставленного под ЦОД помещения. Так, его компактные размеры не давали легко разместить оборудование – в некоторых местах допуск при установке ЦОДа составлял всего 2-3 мм. Поэтому в качестве батарейного шкафа было решено установить компактную систему батарей Huawei SmartLi, которую отличают длительный срок службы, высокая надежность, безопасность, простота в обслуживании, а главное – небольшие габариты (площадь такой батареи на 70% меньше, чем у традиционных решений). Немаловажным стал и тот факт, что для обслуживания батарей Huawei требуется обеспечить доступ только к лицевой стороне батарейного шкафа (и этот был практически единственный удобный рабочий вариант).

Еще одним вызовом была удаленность ЦОДа – все оборудование доставлялось морским путем, когда порт уже был покрыт льдом, в связи с чем потребовалось дополнительное время на расчистку пути для грузовых судов. И все это – в условиях, когда каждый день на счету.

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Преодолеть эти сложности удалось благодаря профессиональному подходу исполнителя и вендора к проекту.

Широкое внедрение современных решений и модернизация ИТ-инфраструктур в государственном секторе обеспечивают более эффективную коммуникацию между властью и обществом, открывая новые возможности для всех участников взаимодействующих сфер. Цифровое влияние во всех аспектах жизни невозможно переоценить: онлайн-услуги являются необходимостью в условиях современного мира, помогая справиться с необходимыми задачами быстрее, комфортнее и эффективнее.

«Хочу выразить большую благодарность специалистам компании Huawei за четкую и профессиональную работу. Команда вендора – логисты, инженеры, сотрудники технической поддержки – сделала все возможное и невозможное для реализации проекта в срок», – сказал Павел Шульмин, ведущий руководитель проектов ГК R.partner.

«Этот проект совместил в себе все: сложные стартовые условия, задачи, которые можно решить, только проявив гибкость в подборе оборудования, а также шанс поработать бок о бок с лучшими российскими специалистами. Отдельный акцент хотелось бы сделать на географии. Мы убеждены, что процессы цифровизации должны идти не только в городах-миллионниках, а на всей территории страны, и в этом контексте оснащение ЦОДа в Магаданской области приобретает для нас еще большую значимость», – сказал Тимофей Виноградов, менеджер по развитию бизнеса Huawei Enterprise в ДФО.