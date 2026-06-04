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Россия ДФО Магаданская область
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
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«Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях
ала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%), и Ингушетия (+75%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки». Рост числа предложений о подработке для
|21.05.2026
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МТС перевела работу Кадрового центра «Работа России» Магаданской области в цифровой режим
ее время такие комплексы поступят в восемь территориальных подразделений Центра занятости населения Магаданской области. Благодаря цифровому решению сотрудники Кадровых центров из отдаленных му
|19.05.2026
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Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД
Законопроект об изменениях в Особой экономической зоны в Магаданской области Государственная дума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, попр
|23.12.2025
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«МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области
Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре инженеры «МегаФона» запустили LTE на
|15.10.2025
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МТС развернула сеть indoor в центре спорта Магаданской области
занятий, заказывать такси или доставку. «МТС постоянно развивает и модернизирует сеть на территории Магаданской области, в том числе на крупных инфраструктурных и социальных объектах, таких как
|18.06.2025
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«МегаФон» расширил LTE-покрытие в селе Тауйск Магаданской области
К началу летнего сезона жители Тауйска Ольского района Магаданской области получили улучшенную мобильную связь «МегаФона». Инженеры оператора модерн
|27.03.2025
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На главной магаданской лыжне «МегаФон» усилил 4G
ожность не расставаться со своими цифровыми привычками. Мы развиваем сеть, чтобы абоненты могли комфортно отдыхать и делиться новыми впечатлениями от активного отдыха», – сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.
|03.03.2025
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«Авито Работа»: Магаданская область возглавила рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями
ке работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Самые высокооплачиваемые вакансии в Магаданской области наблюдались в доставке, грузоперевозках и логистике — в среднем по отрасл
|12.12.2024
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«МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области
аль». Массовые мероприятия собирают много гостей, а устойчивая мобильная связь поможет им более комфортно провести время и пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев. Вместе с тем «МегаФон» запустил связь LTE еще в двух локациях пригорода Магадана. Впервые современная мобильная связь оператора появилась в дачных поселках Ста
|06.08.2024
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МТС запустила цифровой гид по Магаданской области
ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для всех туристов и путешественников Магаданской области. Цифровой помощник разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскаже
|09.07.2024
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Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»
Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Участники,
|20.02.2024
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UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области
шений компания UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Министерства цифрового развития и связи Магаданской области. Решение на основе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generati
|15.01.2024
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«МегаФон» запустил 4G в магаданском поселке энергетиков
Жителям поселка Синегорье в Магаданской области впервые стала доступна мобильная связь четвертого поколения. Раньше абоне
|09.03.2023
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Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило
Миллионы для НЦИ Как выяснил CNews, Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области придется выплатить дочерней структуре «Ростеха» в Татарстане — ИТ-компани
|19.01.2023
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Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак
«Ростелеком-Солар» сообщила о том, что защищает онлайн-ресурсы правительства Магаданской области от киберугроз. К сервису защиты веб-приложений WAF (Web Application Firew
|17.11.2022
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«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области
«Мегафон» расширил пропускную способность каналов связи в четырех населенных пунктах Магаданской области – Сусумане, Омсукчане, Ягодном и Оротукане. Помимо кратного увеличения ск
|19.10.2021
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Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области
реализовала проект по оснащению нового высокотехнологичного центра обработки данных, запущенного в Магаданской области для решения актуальных задач цифровизации. Заказчиком проекта выступило п
|09.07.2020
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Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона
Министерство финансов Магаданской области при поддержке НПО «Криста» осуществляет автоматизацию бюджетного учета ор
|13.06.2019
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MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области
телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, запустился еще в одном регионе Российской Федерации – Магаданской области. «Магаданская область стала четвертым субъектом Дальневосточного федераль
|17.07.2018
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«Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области
«Ростелеком» и правительство Магаданской области совместно реализуют в регионе программу «Цифровая экономика». Соглашение
|04.12.2017
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«Ланит-Партнер» построила метрокластер хранения данных для правительства Магаданской области
«Ланит-Партнер» развернула распределенную сеть хранения данных правительства Магаданской области и на ее базе построила метрокластер хранения данных на двух разнесенных п
|14.04.2017
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Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии
ий Российской Федерации Николай Никифоров, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный приняли участие в мероприятии по передаче строящейся вол
|26.01.2017
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«Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области
т-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функцио
|20.10.2016
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«Кейсистемс-Безопасность» обеспечила защиту информации в ЦМКО Магаданской области
«Кейсистемс-Безопасность» в сотрудничестве с компанией «Перспективный мониторинг» провели комплекс работ по защите персональных данных сотрудников центра мониторинга качества образования Магаданской области. Как рассказали CNews в компании, в МОГБУ «Центр мониторинга качества образования» приняты меры по защите персональных данных, информации в РИС ГИА и проведено тестирование
|22.09.2016
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МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области
МТС объявил о переходе со спутникового на оптоволоконный канал связи на территории Магаданской области. Как рассказали CNews в компании, подключение сети МТС к проложенному по
|16.05.2016
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«Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы
дной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан». Глубоководный оптический кабель связал п.Ола Магаданской области и г.Оха Сахалинской области. Специализированное судно-кабелеукладчик Cabl
|05.04.2016
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Tele2 расширяется в Магаданской области
ы Tele2 провели модернизацию оборудования в населенных пунктах Дебин и Оротукан Ягоднинского района Магаданской области, а также в районе Усть-Среднеканской ГЭС. Теперь абоненты компании, котор
|23.03.2016
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МТС составила рейтинг самых «активных» населенных пунктов в Магаданской области
Компания МТС определила самых активных пользователей телеком-услуг в Магаданской области. По итогам 2015 г. самыми «говорливыми» были признаны сотрудники золотору
|19.10.2015
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«МегаФон» в 1,5 раза нарастил дата-трафик в Магаданской области
Более чем в 1,5 раза вырос объем мобильного дата-трафика в сети «МегаФона» в Магаданской области в 3 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Во
|17.09.2015
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«Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан
РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и президент «Ростелекома» Сергей Калугин провели сеанс в
|15.09.2015
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Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области
оператор Tele2 предоставил услуги мобильного интернета пользователям сотовой связи «Ростелекома» в Магаданской области, которым в процессе интеграции компании с мобильными активами «Ростелеком
|19.08.2015
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МТС: Предприниматели Магаданской области выбирают дорогие смартфоны
Компания МТС сообщила, что в первой половине 2015 г. сотрудники предприятий Магаданской области покупали дорогие смартфоны в четыре раза чаще, чем бюджетные гаджеты. Ана
|03.07.2015
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Tele2 вывела на рынок Магаданской области тарифы для бизнеса
Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустила тарифы для предпринимателей Магаданской области. Об этом CNews сообщили в Tele2. Предложения федерального оператора предн
|17.04.2015
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Tele2 инвестирует в экономику Магаданской области 100 млн руб.
Оператор мобильной связи Tele2 и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. По пр
|16.04.2015
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Услуги Tele2 доступны 88% населения Магаданской области
ератор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы в прошедшем году и первом квартале текущего года в Магаданской области. В настоящий момент услуги Tele2 доступны на территории, где проживает бо
|17.03.2015
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«Ростелеком» и Правительство Магаданской области подписали соглашение о взаимодействии
17 марта 2015 г. Правительство Магаданской области и компания «Ростелеком» подписали соглашение о взаимодействии в сфере реа
|10.03.2015
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Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области
систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в рабочую среду Правительства Магаданской области. В результате реализации проекта в Правительстве удалось оптимизировать з
|20.01.2015
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«Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан»
Власов. - Во втором квартале 2015 г. ВОЛС Магадан-Ола будет технически готова». На сегодняшний день Магаданская область – одна из немногих в России, где передача данных организована только с по
|06.10.2014
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Omnicomm оснастил магаданских пожарных системой мониторинга транспорта
ожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области». Непосредственную реализацию проекта произвела партнерская компания «Тор
|04.09.2014
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Объем подключений в интернет-магазине Tele2 в Магаданской области вырос в 2,5 раза
Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы своего интернет-магазина в Магаданской области. Компания отмечает существенный рост популярности этого канала продаж сре
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никишин Евгений 25 25
|Челышев Илья 45 16
|Никифоров Николай 1138 15
|Орловский Виктор 408 14
|Путин Владимир 3454 12
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Игнатова Мария 143 8
|Калугин Сергей 169 7
|Мироненко Дмитрий 7 7
|Печеный Владимир 7 7
|Загинай Максим 11 7
|Балаценко Андрей 32 6
|Копыл Владимир 8 6
|Рябченко Ольга 29 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Вольфсон Игорь 16 5
|Боярсков Борис 37 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Носов Сергей 17 4
|Суслов Константин 23 4
|Заболотный Игорь 45 4
|Глазунов Иван 4 4
|Яськин Сергей 73 4
|Скворцова Вероника 69 3
|Качанов Олег 121 3
|Власов Сергей 101 3
|Сапунов Алексей 38 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Колпаков Антон 57 3
|Астафьева Ирина 37 3
|Рябов Игорь 27 3
|Волошин Константин 16 3
|Королёв Дмитрий 70 3
|Новосад Юрий 3 3
|Дудко Наталья 4 3
|Стрельникова Наталья 4 3
|Клюшенков Валентин 3 3
|Ратиев Сергей 28 3
|Никитин Игорь 23 3
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