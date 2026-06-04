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Россия ДФО Магаданская область

Россия - ДФО - Магаданская область

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях

ала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%), и Ингушетия (+75%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки». Рост числа предложений о подработке для
21.05.2026 МТС перевела работу Кадрового центра «Работа России» Магаданской области в цифровой режим

ее время такие комплексы поступят в восемь территориальных подразделений Центра занятости населения Магаданской области. Благодаря цифровому решению сотрудники Кадровых центров из отдаленных му
19.05.2026 Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Законопроект об изменениях в Особой экономической зоны в Магаданской области Государственная дума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, попр
23.12.2025 «МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области

Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре инженеры «МегаФона» запустили LTE на

15.10.2025 МТС развернула сеть indoor в центре спорта Магаданской области

занятий, заказывать такси или доставку. «МТС постоянно развивает и модернизирует сеть на территории Магаданской области, в том числе на крупных инфраструктурных и социальных объектах, таких как
18.06.2025 «МегаФон» расширил LTE-покрытие в селе Тауйск Магаданской области

К началу летнего сезона жители Тауйска Ольского района Магаданской области получили улучшенную мобильную связь «МегаФона». Инженеры оператора модерн
27.03.2025 На главной магаданской лыжне «МегаФон» усилил 4G

ожность не расставаться со своими цифровыми привычками. Мы развиваем сеть, чтобы абоненты могли комфортно отдыхать и делиться новыми впечатлениями от активного отдыха», – сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.
03.03.2025 «Авито Работа»: Магаданская область возглавила рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями

ке работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Самые высокооплачиваемые вакансии в Магаданской области наблюдались в доставке, грузоперевозках и логистике — в среднем по отрасл
12.12.2024 «МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области

аль». Массовые мероприятия собирают много гостей, а устойчивая мобильная связь поможет им более комфортно провести время и пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев. Вместе с тем «МегаФон» запустил связь LTE еще в двух локациях пригорода Магадана. Впервые современная мобильная связь оператора появилась в дачных поселках Ста
06.08.2024 МТС запустила цифровой гид по Магаданской области

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для всех туристов и путешественников Магаданской области. Цифровой помощник разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскаже
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21»

Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Участники,

20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области

шений компания UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Министерства цифрового развития и связи Магаданской области. Решение на основе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generati
15.01.2024 «МегаФон» запустил 4G в магаданском поселке энергетиков

Жителям поселка Синегорье в Магаданской области впервые стала доступна мобильная связь четвертого поколения. Раньше абоне
09.03.2023 Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило

Миллионы для НЦИ Как выяснил CNews, Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области придется выплатить дочерней структуре «Ростеха» в Татарстане — ИТ-компани
19.01.2023 Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак

«Ростелеком-Солар» сообщила о том, что защищает онлайн-ресурсы правительства Магаданской области от киберугроз. К сервису защиты веб-приложений WAF (Web Application Firew
17.11.2022 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области

«Мегафон» расширил пропускную способность каналов связи в четырех населенных пунктах Магаданской области – Сусумане, Омсукчане, Ягодном и Оротукане. Помимо кратного увеличения ск
19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области

реализовала проект по оснащению нового высокотехнологичного центра обработки данных, запущенного в Магаданской области для решения актуальных задач цифровизации. Заказчиком проекта выступило п
09.07.2020 Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона

Министерство финансов Магаданской области при поддержке НПО «Криста» осуществляет автоматизацию бюджетного учета ор
13.06.2019 MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области

телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, запустился еще в одном регионе Российской Федерации – Магаданской области. «Магаданская область стала четвертым субъектом Дальневосточного федераль
17.07.2018 «Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области

«Ростелеком» и правительство Магаданской области совместно реализуют в регионе программу «Цифровая экономика». Соглашение

04.12.2017 «Ланит-Партнер» построила метрокластер хранения данных для правительства Магаданской области

«Ланит-Партнер» развернула распределенную сеть хранения данных правительства Магаданской области и на ее базе построила метрокластер хранения данных на двух разнесенных п
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии

ий Российской Федерации Николай Никифоров, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный приняли участие в мероприятии по передаче строящейся вол
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области

т-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функцио
20.10.2016 «Кейсистемс-Безопасность» обеспечила защиту информации в ЦМКО Магаданской области

«Кейсистемс-Безопасность» в сотрудничестве с компанией «Перспективный мониторинг» провели комплекс работ по защите персональных данных сотрудников центра мониторинга качества образования Магаданской области. Как рассказали CNews в компании, в МОГБУ «Центр мониторинга качества образования» приняты меры по защите персональных данных, информации в РИС ГИА и проведено тестирование

22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области

МТС объявил о переходе со спутникового на оптоволоконный канал связи на территории Магаданской области. Как рассказали CNews в компании, подключение сети МТС к проложенному по 
16.05.2016 «Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы

дной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан». Глубоководный оптический кабель связал п.Ола Магаданской области и г.Оха Сахалинской области. Специализированное судно-кабелеукладчик Cabl
05.04.2016 Tele2 расширяется в Магаданской области

ы Tele2 провели модернизацию оборудования в населенных пунктах Дебин и Оротукан Ягоднинского района Магаданской области, а также в районе Усть-Среднеканской ГЭС. Теперь абоненты компании, котор
23.03.2016 МТС составила рейтинг самых «активных» населенных пунктов в Магаданской области

Компания МТС определила самых активных пользователей телеком-услуг в Магаданской области. По итогам 2015 г. самыми «говорливыми» были признаны сотрудники золотору
19.10.2015 «МегаФон» в 1,5 раза нарастил дата-трафик в Магаданской области

Более чем в 1,5 раза вырос объем мобильного дата-трафика в сети «МегаФона» в Магаданской области в 3 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Во
17.09.2015 «Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан

РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и президент «Ростелекома» Сергей Калугин провели сеанс в
15.09.2015 Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области

оператор Tele2 предоставил услуги мобильного интернета пользователям сотовой связи «Ростелекома» в Магаданской области, которым в процессе интеграции компании с мобильными активами «Ростелеком
19.08.2015 МТС: Предприниматели Магаданской области выбирают дорогие смартфоны

Компания МТС сообщила, что в первой половине 2015 г. сотрудники предприятий Магаданской области покупали дорогие смартфоны в четыре раза чаще, чем бюджетные гаджеты. Ана
03.07.2015 Tele2 вывела на рынок Магаданской области тарифы для бизнеса

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустила тарифы для предпринимателей Магаданской области. Об этом CNews сообщили в Tele2. Предложения федерального оператора предн
17.04.2015 Tele2 инвестирует в экономику Магаданской области 100 млн руб.

Оператор мобильной связи Tele2 и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. По пр
16.04.2015 Услуги Tele2 доступны 88% населения Магаданской области

ератор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы в прошедшем году и первом квартале текущего года в Магаданской области. В настоящий момент услуги Tele2 доступны на территории, где проживает бо
17.03.2015 «Ростелеком» и Правительство Магаданской области подписали соглашение о взаимодействии

17 марта 2015 г. Правительство Магаданской области и компания «Ростелеком» подписали соглашение о взаимодействии в сфере реа
10.03.2015 Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области

систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в рабочую среду Правительства Магаданской области. В результате реализации проекта в Правительстве удалось оптимизировать з
20.01.2015 «Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан»

Власов. - Во втором квартале 2015 г. ВОЛС Магадан-Ола будет технически готова». На сегодняшний день Магаданская область – одна из немногих в России, где передача данных организована только с по
06.10.2014 Omnicomm оснастил магаданских пожарных системой мониторинга транспорта

ожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области». Непосредственную реализацию проекта произвела партнерская компания «Тор
04.09.2014 Объем подключений в интернет-магазине Tele2 в Магаданской области вырос в 2,5 раза

Мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы своего интернет-магазина в Магаданской области. Компания отмечает существенный рост популярности этого канала продаж сре

Публикаций - 533, упоминаний - 772

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 100
Ростелеком 10948 87
МегаФон 10742 73
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 51
Ростелеком - Связьинвест 1719 35
Huawei 4676 22
АКОС 68 16
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 14
Microsoft Corporation 25775 14
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 12
9594 12
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Telegram Group 2940 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 8
Samsung Electronics 11064 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 7
Apple Inc 13154 7
БАРС Груп 579 7
Sumtel - Esotel - Эсотел-Рустелком 10 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 6
МегаФон - Мобиком 230 5
Ростелеком - Сахателеком 65 5
МТС - Примтелефон 47 5
Стримтон 8 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
ФОРС - Центр разработки 703 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Почта России ПАО 2370 14
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Toyota - Lexus 83 5
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 5
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 4
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Россети Ленэнерго 1699 2
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Caterpillar - 93 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 44
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 39
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 35
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Пропускная способность - Bandwidth 1907 30
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 22
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Apple iPhone 6 4861 8
МТС Big Data 324 7
Microsoft Windows 16882 7
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
Google Android 15243 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Microsoft Windows Server 2008 483 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 4
BMW X - серия кроссоверов 28 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 50 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС Omnichannel 9 4
Apple iOS 8583 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 3
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 3
IBM Maximo Asset Management 60 3
Toyota Highlander 3 3
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 3
Никишин Евгений 25 25
Челышев Илья 45 16
Никифоров Николай 1138 15
Орловский Виктор 408 14
Путин Владимир 3454 12
Медведев Дмитрий 1665 8
Игнатова Мария 143 8
Калугин Сергей 169 7
Мироненко Дмитрий 7 7
Печеный Владимир 7 7
Загинай Максим 11 7
Балаценко Андрей 32 6
Копыл Владимир 8 6
Рябченко Ольга 29 6
Шадаев Максут 1210 6
Вольфсон Игорь 16 5
Боярсков Борис 37 5
Щеголев Игорь 699 5
Дюбанов Анатолий 95 4
Носов Сергей 17 4
Суслов Константин 23 4
Заболотный Игорь 45 4
Глазунов Иван 4 4
Яськин Сергей 73 4
Скворцова Вероника 69 3
Качанов Олег 121 3
Власов Сергей 101 3
Сапунов Алексей 38 3
Григоренко Дмитрий 249 3
Колпаков Антон 57 3
Астафьева Ирина 37 3
Рябов Игорь 27 3
Волошин Константин 16 3
Королёв Дмитрий 70 3
Новосад Юрий 3 3
Дудко Наталья 4 3
Стрельникова Наталья 4 3
Клюшенков Валентин 3 3
Ратиев Сергей 28 3
Никитин Игорь 23 3
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 243
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 189
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 145
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Россия - ДФО - Амурская область 954 121
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Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 93
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 66
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Рустелеком ТК 305 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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