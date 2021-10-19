Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Магаданская область
Публикаций - 233, упоминаний - 433
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 13
|Путин Владимир 1840 8
|Орловский Виктор 229 7
|Медведев Дмитрий 1437 7
|Калугин Сергей 162 6
|Щеголев Игорь 676 5
|Суслов Константин 19 4
|Шадаев Максут 384 3
|Сапунов Алексей 30 3
|Никитин Игорь 7 3
|Власов Сергей 76 3
|Вольфсон Игорь 13 3
|Дюбанов Анатолий 86 3
|Скворцова Вероника 51 3
|Балаценко Андрей 29 2
|Борисов Юрий 91 2
|Гусев Александр 26 2
|Мироненко Дмитрий 2 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Борисов Егор 8 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Логинов Александр 34 2
|Айбашева Анна 91 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Проскурин Дмитрий 3 2
|Родионов Андрей 11 2
|Догадин Александр 4 2
|Ципорин Павел 51 2
|Рымар Максим 36 2
|Тенишев Андрей 12 2
|Линник Иван 55 2
|Колпаков Антон 44 2
|Петров Аркадий 1 1
|Торбахов Александр 54 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Собянин Сергей 211 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Пак Олег 90 1
|Рейман Леонид 471 1
|CNews Analytics 2006 16
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 4
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru