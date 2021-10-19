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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ДФО
Магаданская область

Россия - ДФО - Магаданская область


19.10.2021 Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области 3
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
04.12.2020 «Ростелеком» завершает работы по устранению последствий ледяного дождя на объектах связи в Приморье 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
13.11.2020 РТКОММ обеспечил золотодобывающую компанию «Сусуманзолото» спутниковым интернетом 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.07.2020 Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона 7
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 4
09.08.2019 Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов 1
13.06.2019 MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области 2
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 3
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 2
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России 1
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы 1
08.11.2018 «Ростелеком» и «Техносерв» пойманы на сговоре. Выписан штраф 70 миллионов 1
03.08.2018 В России за оскорбление чиновника в WhatsApp назначили штраф вместо тюрьмы 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
17.07.2018 «Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области 6
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1

Публикаций - 233, упоминаний - 433

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 57
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 17
Ростелеком Дальсвязь 228 16
Huawei 2750 14
Microsoft Corporation 11628 8
Ростелеком Связьинвест 773 8
Барс груп 402 5
IBM 3677 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 4
ФОРС - Центр разработки 188 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Сван 20 3
Netrika - Нетрика 84 3
Huawei Marine Networks 11 3
3934 3
Omnicomm - Омникомм 148 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 3
АйТи 771 3
Крок 1230 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
Синтерра - Synterra 602 3
Cisco Systems 2158 3
Samsung Electronics 5878 2
SAP SE 3272 2
Ланит ГК 1185 2
Корус Консалтинг ГК 809 2
Yandex - Яндекс 4129 2
InterSystems - ИнтерСистемз 74 2
Сумма Телеком - Sumtel 75 2
SoftwareONE Group 97 2
РТЛабс 145 2
Прогноз 198 2
Ericsson 899 2
Oracle Corporation 3466 2
Softline - Софтлайн 1507 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Почта России ПАО 1586 10
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
РТС - Фондовая биржа 175 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 3
РусГидро ПАО 129 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Мортон 16 1
EPIC Telecom Invest 79 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 73 1
МФЦ Полюс 3 1
Флибуста 27 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Lexus 38 1
Caterpillar 34 1
Технология здоровья 6 1
Интер РАО ПАО 167 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 1
The Walt Disney Company 176 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 114 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 57 1
Ак Барс Банк 174 1
PepsiCo - Пепсико 99 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 1
Роснефть НК 372 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Россети ПАО 168 1
Уралсиб Банк 391 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Аэрофлот 496 1
Газпром ПАО 538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 42
Правительство РФ 2226 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 15
Президент Российской Федерации 1447 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 7
Правительство Москвы 660 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 4
Правительство Самарской области 48 4
Счётная палата РФ 464 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 4
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 45 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Федеральное казначейство России 766 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Арбитражный суд города Москвы 347 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Администрация Смоленской области 19 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Правительство Республики Коми 19 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 17
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 19
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 15
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
Безопасный город 348 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 6
Google Android 10752 5
Microsoft Windows 10 6810 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 4
Apple iOS 5744 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Windows Server 2003 160 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Microsoft Windows Embedded 81 2
Microsoft Windows XP 954 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 2
СП.АРМ 18 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Omnicomm Online 55 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Excel 445 2
Linux OS 4386 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Apple - App Store 2199 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Naumen Service Desk 107 1
IBM Watson 105 1
SQL - Язык программирования 439 1
Microsoft Exchange 695 1
SAP SuccessFactors 110 1
Никифоров Николай 1126 13
Путин Владимир 1840 8
Орловский Виктор 229 7
Медведев Дмитрий 1437 7
Калугин Сергей 162 6
Щеголев Игорь 676 5
Суслов Константин 19 4
Шадаев Максут 384 3
Сапунов Алексей 30 3
Никитин Игорь 7 3
Власов Сергей 76 3
Вольфсон Игорь 13 3
Дюбанов Анатолий 86 3
Скворцова Вероника 51 3
Балаценко Андрей 29 2
Борисов Юрий 91 2
Гусев Александр 26 2
Мироненко Дмитрий 2 2
Ермолаев Артем 340 2
Борисов Егор 8 2
Лопаткин Герман 102 2
Логинов Александр 34 2
Айбашева Анна 91 2
Контрабаев Артур 66 2
Проскурин Дмитрий 3 2
Родионов Андрей 11 2
Догадин Александр 4 2
Ципорин Павел 51 2
Рымар Максим 36 2
Тенишев Андрей 12 2
Линник Иван 55 2
Колпаков Антон 44 2
Петров Аркадий 1 1
Торбахов Александр 54 1
Соловьев Владимир 98 1
Рубин Дмитрий 39 1
Собянин Сергей 211 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Пак Олег 90 1
Рейман Леонид 471 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 133
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 103
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 90
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 74
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 62
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 59
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 51
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 134 51
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 49
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 46
Россия - ДФО - Амурская область 327 42
Россия - СФО - Иркутская область 565 34
Россия - СФО - Республика Алтай 712 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 27
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 25
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 24
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 24
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 23
Россия - ЦФО - Костромская область 234 23
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 21
Россия - СФО - Новосибирская область 843 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 21
Россия - ЦФО - Тульская область 760 21
Россия - ПФО - Пензенская область 359 20
Россия - УФО - Тюменская область 597 20
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 19
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 19
Охотское море 29 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 18
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 17
Россия - Республика Калмыкия 183 17
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 17
Россия - СФО - Омская область 395 17
Россия - УФО - Свердловская область 822 17
Россия - СФО - Кемеровская область 496 17
Россия - ЮФО - Республика Крым 627 16
Россия - ПФО - Саратовская область 364 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
Федеральное законодательство 254 4
Региональное законодательство 45 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
Коррупция 22 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 25 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 17 1
Русский язык 1028 1
Бережливая поликлиника 5 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
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