Россия - ДФО - Магаданская область

«Авито Подработка»: спрос на велокурьеров активнее всего растет в Амурской и Магаданской областях ала года по середину мая 2026 г. число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в три раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в два раза (+132%), и Ингушетия (+75%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки». Рост числа предложений о подработке для

МТС перевела работу Кадрового центра «Работа России» Магаданской области в цифровой режим ее время такие комплексы поступят в восемь территориальных подразделений Центра занятости населения Магаданской области. Благодаря цифровому решению сотрудники Кадровых центров из отдаленных му

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД Законопроект об изменениях в Особой экономической зоны в Магаданской области Государственная дума приняла в третьем чтении, окончательном чтении, попр

«МегаФон» расширяет территорию LTE в Магаданской области Жители поселка Дебин Магаданской области теперь смогут пользоваться связью четвертого поколения. Ранее абонентам оператора здесь было доступно только 3G. Помимо этого в декабре инженеры «МегаФона» запустили LTE на

МТС развернула сеть indoor в центре спорта Магаданской области занятий, заказывать такси или доставку. «МТС постоянно развивает и модернизирует сеть на территории Магаданской области, в том числе на крупных инфраструктурных и социальных объектах, таких как

«МегаФон» расширил LTE-покрытие в селе Тауйск Магаданской области К началу летнего сезона жители Тауйска Ольского района Магаданской области получили улучшенную мобильную связь «МегаФона». Инженеры оператора модерн

На главной магаданской лыжне «МегаФон» усилил 4G ожность не расставаться со своими цифровыми привычками. Мы развиваем сеть, чтобы абоненты могли комфортно отдыхать и делиться новыми впечатлениями от активного отдыха», – сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

«Авито Работа»: Магаданская область возглавила рейтинг регионов с самыми высокими зарплатными предложениями ке работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Самые высокооплачиваемые вакансии в Магаданской области наблюдались в доставке, грузоперевозках и логистике — в среднем по отрасл

«МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области аль». Массовые мероприятия собирают много гостей, а устойчивая мобильная связь поможет им более комфортно провести время и пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев. Вместе с тем «МегаФон» запустил связь LTE еще в двух локациях пригорода Магадана. Впервые современная мобильная связь оператора появилась в дачных поселках Ста

МТС запустила цифровой гид по Магаданской области ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для всех туристов и путешественников Магаданской области. Цифровой помощник разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскаже

Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21» Магадане. Старт обучению дали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Участники,

UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области шений компания UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Министерства цифрового развития и связи Магаданской области. Решение на основе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generati

«МегаФон» запустил 4G в магаданском поселке энергетиков Жителям поселка Синегорье в Магаданской области впервые стала доступна мобильная связь четвертого поколения. Раньше абоне

Маленькому министерству придется искать 120 миллионов за ИТ-работы «дочки» «Ростеха». Из бюджета оно их не получило Миллионы для НЦИ Как выяснил CNews, Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области придется выплатить дочерней структуре «Ростеха» в Татарстане — ИТ-компани

Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак «Ростелеком-Солар» сообщила о том, что защищает онлайн-ресурсы правительства Магаданской области от киберугроз. К сервису защиты веб-приложений WAF (Web Application Firew

«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета для 12 тысяч жителей Магаданской области «Мегафон» расширил пропускную способность каналов связи в четырех населенных пунктах Магаданской области – Сусумане, Омсукчане, Ягодном и Оротукане. Помимо кратного увеличения ск

Huawei приняла участие в цифровизации Магаданской области реализовала проект по оснащению нового высокотехнологичного центра обработки данных, запущенного в Магаданской области для решения актуальных задач цифровизации. Заказчиком проекта выступило п

Министерство финансов Магаданской области автоматизирует бюджетный учет в 111 государственных учреждениях региона Министерство финансов Магаданской области при поддержке НПО «Криста» осуществляет автоматизацию бюджетного учета ор

MVNO-оператор Danycom.Mobile запустился в Магаданской области телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, запустился еще в одном регионе Российской Федерации – Магаданской области. «Магаданская область стала четвертым субъектом Дальневосточного федераль

«Ростелеком» поможет создать цифровую экономику в Магаданской области «Ростелеком» и правительство Магаданской области совместно реализуют в регионе программу «Цифровая экономика». Соглашение

«Ланит-Партнер» построила метрокластер хранения данных для правительства Магаданской области «Ланит-Партнер» развернула распределенную сеть хранения данных правительства Магаданской области и на ее базе построила метрокластер хранения данных на двух разнесенных п

Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии ий Российской Федерации Николай Никифоров, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный приняли участие в мероприятии по передаче строящейся вол

«Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области т-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функцио

«Кейсистемс-Безопасность» обеспечила защиту информации в ЦМКО Магаданской области «Кейсистемс-Безопасность» в сотрудничестве с компанией «Перспективный мониторинг» провели комплекс работ по защите персональных данных сотрудников центра мониторинга качества образования Магаданской области. Как рассказали CNews в компании, в МОГБУ «Центр мониторинга качества образования» приняты меры по защите персональных данных, информации в РИС ГИА и проведено тестирование

МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области МТС объявил о переходе со спутникового на оптоволоконный канал связи на территории Магаданской области. Как рассказали CNews в компании, подключение сети МТС к проложенному по

«Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы дной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан». Глубоководный оптический кабель связал п.Ола Магаданской области и г.Оха Сахалинской области. Специализированное судно-кабелеукладчик Cabl

Tele2 расширяется в Магаданской области ы Tele2 провели модернизацию оборудования в населенных пунктах Дебин и Оротукан Ягоднинского района Магаданской области, а также в районе Усть-Среднеканской ГЭС. Теперь абоненты компании, котор

МТС составила рейтинг самых «активных» населенных пунктов в Магаданской области Компания МТС определила самых активных пользователей телеком-услуг в Магаданской области. По итогам 2015 г. самыми «говорливыми» были признаны сотрудники золотору

«МегаФон» в 1,5 раза нарастил дата-трафик в Магаданской области Более чем в 1,5 раза вырос объем мобильного дата-трафика в сети «МегаФона» в Магаданской области в 3 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Во

«Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и президент «Ростелекома» Сергей Калугин провели сеанс в

Tele2 устраняет цифровое неравенство в Магаданской области оператор Tele2 предоставил услуги мобильного интернета пользователям сотовой связи «Ростелекома» в Магаданской области, которым в процессе интеграции компании с мобильными активами «Ростелеком

МТС: Предприниматели Магаданской области выбирают дорогие смартфоны Компания МТС сообщила, что в первой половине 2015 г. сотрудники предприятий Магаданской области покупали дорогие смартфоны в четыре раза чаще, чем бюджетные гаджеты. Ана

Tele2 вывела на рынок Магаданской области тарифы для бизнеса Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустила тарифы для предпринимателей Магаданской области. Об этом CNews сообщили в Tele2. Предложения федерального оператора предн

Tele2 инвестирует в экономику Магаданской области 100 млн руб. Оператор мобильной связи Tele2 и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. По пр

Услуги Tele2 доступны 88% населения Магаданской области ератор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы в прошедшем году и первом квартале текущего года в Магаданской области. В настоящий момент услуги Tele2 доступны на территории, где проживает бо

«Ростелеком» и Правительство Магаданской области подписали соглашение о взаимодействии 17 марта 2015 г. Правительство Магаданской области и компания «Ростелеком» подписали соглашение о взаимодействии в сфере реа

Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в рабочую среду Правительства Магаданской области. В результате реализации проекта в Правительстве удалось оптимизировать з

«Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан» Власов. - Во втором квартале 2015 г. ВОЛС Магадан-Ола будет технически готова». На сегодняшний день Магаданская область – одна из немногих в России, где передача данных организована только с по

Omnicomm оснастил магаданских пожарных системой мониторинга транспорта ожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области». Непосредственную реализацию проекта произвела партнерская компания «Тор